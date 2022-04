Ximo Puig insisteix a PP i PSOE: reformar el finançament és una “qüestió d’Estat”

El risc que la reforma del sistema de finançament autonòmic torne a encallar és un escenari inassumible per al Govern valencià. Amb un forat anual de 1.300 milions d’euros i un impacte en el deute acumulat que ja frega el 70%, segons diversos informes, els dirigents valencians intensifiquen la seua agenda perquè aquest debat no se sume als projectes bloquejats per la falta de consens entre Govern i oposició.

La possibilitat que el meló no s’encete en el que resta de legislatura, deixada caure des de Moncloa i Génova al diari El País, ha portat el president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, a aprofitar tots els fòrums en què té presència per a reclamar la reforma com una qüestió d’Estat. Així ho va fer mitjançant una missiva dilluns a Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, en diverses declaracions als mitjans en els seus actes públics, en la sessió de control parlamentària de dijous i en la interparlamentària socialista, on ha compartit espai amb dirigents del PSOE.

El secretari general també del PSPV-PSOE, reclama “una posició d’Estat per a solucionar l’infrafinançament que llastra la Comunitat Valenciana des de fa una dècada”. Per al dirigent valencià “aquesta qüestió no pot quedar fora de l’agenda política”, perquè és un dels principis sobre els quals se sustenta la igualtat entre espanyols a què fa referència la Constitució: sense igual accés als serveis públics bàsics es generen asimetries entre els ciutadans en funció del seu lloc de residència.

Puig s’ha reunit dijous amb el portaveu del Grup Socialista en el Congrés dels Diputats, Héctor Gómez, que li ha traslladat “la sensibilitat dels socialistes amb els interessos dels valencians” i ha argumentat, com a mostra, que el Ministeri d’Hisenda ja ha traslladat una proposta de discussió sobre un dels criteris que articulen el repartiment de recursos.

“El partit socialista té voluntat per a reformar el model de finançament, però és corresponsabilitat de tots tractar un tema de què depén la igualtat entre espanyols i territoris”, assegura Puig, que desconfia de l’actitud del dirigent gallec pel que fa a la reforma. “Estem expectants per saber quina decisió pren Feijóo com a president del Partit Popular. A Galícia va tindre una actitud hostil i ha defensat un model contrari als nostres interessos”, ha ressaltat i ha lamentat que “al president del PP li interesse que aquest tema es quede bandejat”.