La XIX Nit d’Escola Valenciana encoratja a defensar la cultura pròpia davant les agressions identitàries

Escola Valenciana ha celebrat la XIX Nit d’Escola Valenciana aquest dissabte 26 de novembre al Palau d’Altea, a la Marina Baixa, amb la participació d’activistes, col·lectius i institucions d’arreu el país. L’acte, un homenatge col·lectiu a l’escriptora i poetessa Carmelina Sánchez Cutillas, ha acollit el lliurament dels guardons “Intentant la llibertat”, a la promoció i ús social del valencià, i la presentació de les Trobades 2023.

Enguany, l’entitat ha reconegut el treball per la cultura i la llengua de l’escriptora Isabel-Clara Simó, l’Associació d’Estudis de la Marina Baixa i la Universitat d’Alacant. Els periodistes Marta Llinares i Sergi Castillo Prats han presentat la gala, facilitada per la Coordinadora per l’Ensenyament en Valencià de la Marina Baixa, amb el suport de l’Ajuntament d’Altea i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i la participació de la Muixeranga de la Marina Baixa, el grup de teatre Pla i Revés, els artistes David Pérez Sala i Àngela Tecles, la Societat Filharmònica Alteanense i els músics de Trobaversos, Tinna Pla i Rubén Suárez.

La sostenibilitat de la vida i la defensa de la cultura pròpia han estat els elements protagònics de l’acte, d’acord amb la línea de treball que ha encetat l’entitat per a aquest curs amb el lema de les Trobades: “Recuperem el verd amb Carme Miquel”. Així, segons ha expressat la presidenta d’Escola Valenciana, Alexandra Usó i Cariñena, l’educació ambiental “és essencial en l’acció col·lectiva que ens permetrà minvar els efectes de la crisi climàtica, protegir el nostre patrimoni natural i cultural, i generar benestars i esperança”. A més, Usó ha encoratjat la ciutadania a “reivindicar-nos com a defensores del paisatges i les llegendes que habiten les paraules, perquè la llengua és més que una eina de comunicació, és l’expressió del nostre món, d’allò que fem, sentim i compartim, de la nostra identitat. I preservar-la significa custodiar els nostres tresors naturals, culturals i afectius”. En aquest sentit, ha cridat per l’empoderament entre els territoris del mateix domini lingüístic per “bastir estratègies comunes davant l’homogeneïtzació cultural forçada”.

La presidenta d’Escola Valenciana ha expressat la preocupació de l’organització per “la fragilitat de l’estat actual del valencià, per ser una llengua bàsicament reclosa a l’espai familiar”, a més de les expressions d’odi a les quals està exposada la ciutadania. “La crisi civilitzadora que travessem no pot servir d’excusa per a perdre drets, limitar llibertats i augmentar el populisme . Cal que els disputem i els defensem cada dia. Enfront dels discursos diatòpics i els missatges de la por i la intolerància, optem per la pedagogia, per l’esperança, per la reflexió i argumentació amb estratègies compartides per un projecte comú de País”, ha afegit.

Entre els reptes que cal encarar ha citat l’estancament dels itineraris educatius, l’exempció, l’abandonament escolar, la bretxa digital, les desigualtats d’accés a l’educació 0-3, la formació al llarg de la vida, l’infrafinançament, garantir-ne l’ús en institucions, empreses i mitjans de comunicació i oferta cultural en valencià atractiva.

A l’acte han acudit la consellera d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, Raquel Tamarit Iranzo; l’alcalde Jaume Llinares Cortés i la corporació municipal d’Altea; la presidenta de l’Academia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó Doménech; la tinent d’alcalde de l’Ajuntament de València Lluïsa Notario; la presidenta de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Mar Iglesias Garcia; el vicerector d’Estudis, Qualitat i Llengües de la Universitat d’Alacant, Francisco Torres Alfosea; els diputats de Compromís Joan Baldoví i Gerard Fullana Martínez; la vicepresidenta d’Escola Valenciana, Imma Garrigós i Albert; la presidenta de la Coordinadora pel Valencià de la Marina Baixa, Reme Gadea Blasco; la secretària general de Més Compromís, Àgueda Micó i Micó; la secretària general d’Els Verds Federació estatal, Pura Peris Garcia, i representants dels Amics de la Bressola, Acció Cultural del País Valencià, Decidim, l’Associació de directores i directors de secundària del País Valencià, Cefire d’Alcoi, STEPV, Intersindical Valenciana, CC.OO., Grup Bromera, Edicions 96 i Edicions Bullent, a més d’activistes per la llengua de les diferents coordinadores comarcals federades a Escola Valenciana.

Guardons XIX Nit d’Escola Valenciana

Escola Valenciana ha lliurat els premis “Intentant la llibertat”, dissenyats per l’escultor valencià Andreu Alfaro, a persones, col·lectius i institucions referents en la defensa i promoció del valencià.

En primer lloc, ha atorgat el guardó a l’Ús Social a l’Associació d’Estudis de la Marina Baixa (AEMABA), pel seu treball de recuperació i divulgació del patrimoni cultural, natural i lingüístic per mitjà de la revista Sarrià. Ha recollit el premi el president de l’entitat, Agustí Galiana Soriano.

A continuació, ha lliurat el guardó Extraordinari a la Universitat d’Alacant, representada pel vicerector d’Estudis, Qualitat i Llengües de la Universitat d’Alacant, Francisco Torres Alfosea, pel seu treball per la normalització i promoció lingüística a les comarques centrals i del sud amb iniciatives com el Servei de Llengües i el Centre d’Autoaprenentatge de Llengües.

Per últim, Escola Valenciana ha concedit el guardó a la Trajectòria Individual a Isabel-Clara Simó, a títol pòstum, per a reconèixer una de les autores modernes més importants de la literatura catalana i un referent del feminisme. Carles Cortés ha recollit el premi en representació de la família.

“Recuperem el verd amb Carme Miquel”

La XIX Nit ha acollit la presentació de la imatge, les dates i el lema de les Trobades d’Escoles en Valencià 2023: “Recuperem el verd”. Segons la presidenta d’Escola Valenciana, és una crida a l’acció i un cant a l’esperança en la recuperació de la consciència ecologista mitjançant l’educació. “Volem donar a conéixer Carme Miquel i Diego en les seues vessants com a mestra, escriptora, ecofeminista i activista per la llengua i el País” perquè, ha afegit Alexandra Usó, “continuar la seua tasca, hui referent, sostenir i llegar el seu compromís, ara nostre, és una responsabilitat que assumim amb orgull i alegria”.

L’autor del disseny és l’il·lustrador i dissenyador gràfic Paco Giménez, Premi Nacional d’Il·lustració 2019, amb la metàfora de l’empelt com a símbol d’esperança. “Com l’arbre nou que resultarà de la unió del teixit insertit en el vell, això és el que ens agradaria poder empeltar en la gent jove, la nostra estima per la terra, la llengua i la cultura que ens és pròpia i que ens fa diferents per a ser nodrida amb la seua jove saba”, ha conclòs Usó.

Les Trobades 2023 començaran amb la de Secundària de Xirivella, l’Horta Sud, el 14 de març. Hi continuaran a l’Almàssera, l’Horta Nort, Secundària i Primària, el 24 i 26 de març respectivament; Benissa (la Marina Alta) i Elx, (el Baix Vinalopó i Baix Segura), les acolliran el 26 de març. A la Jana, Canet lo Roig i Cervera (el Maestrat) i Ontinyent (la Vall d’Albaida), l’1 d’abril. La plaça de la Reina, a València, el 2 d’abril. La Pobla de Vallbona (el Camp de Túria) el 21 d’abril; Finestrat (la Marina Baixa) i Ròtova (la Safor - Valldigna) les celebraran el 22 d’abril. Les Trobades de la Vall d’Uixó (la Plana Baixa), Albalat de la Ribera (la Ribera) i Novelda (les Valls del Vinalopó) seran el 23 d’abril. A Xixona i Sant Joan d’Alacant (l’Alacantí) el 28 i 30 d’abril respectivament. I acabarà a Alcoi (l’Alcoià i el Comtat), l’Eliana (el Camp de Túria), Canals (la Costera) i la d’Infantil de Xirivella, el 6 de maig, i a Benifairó de les Valls (el Camp de Morvedre) el 7 de maig.

Rutes culturals Carmelina Sánchez Cutillas

En el context de la XIX Nit d’Escola Valenciana s’ha organitzat diferents activitats gratuïtes al voltant de la figura de Carmelina Sánchez Cutillas, com visites a l'Aula d'interpretació Carmelina Sánchez-Cutillas i rutes per la platja de l'Olla i pel barri del Fornet, aquesta última guiada per Joan Borja.