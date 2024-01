Xoc polític per la contractació d’un gerent dels museus valencians que tenia la incapacitat permanent total

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i el Centre del Carme Cultura Contemporània “estan entrant en una espiral d’opacitat molt preocupant” arran de la destitució de José Luis Pérez Pont i el nomenament d’un successor que tenia reconeguda una incapacitat permanent en grau total, segons afirma la diputada autonòmica de Compromís Verònica Ruiz. La formació ha registrat un bateria de preguntes i de sol·licituds de documentació dirigida a la Conselleria de Cultura, en mans del vicepresident valencià de Vox, l’extorero Vicente Barrera, arran de la informació publicada per elDiario.es. Ruiz també ha sol·licitat la compareixença de Barrera en la Comissió d’Educació i Cultura de les Corts Valencianes per a tractar la destitució de Pérez Pont, reconegut gestor cultural, i el nomenament del seu successor, Nicolás Bugeda.

El nou gerent del Consorci de Museus va obtindre el 3 de juliol passat el reconeixement de la incapacitat permanent en grau total per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. La resolució indicava que no es preveia que la situació d’incapacitat fora objecte de revisió per una millora eventual que permetera la seua reincorporació al lloc de treball abans de dos anys.

No obstant això, a penes nou dies després de la destitució de José Luis Pérez Pont, l’organisme va resoldre, a instàncies de Nicolás Bugeda, declarar que ja no estava afectat de cap grau d’incapacitat permanent a causa d’una millora del seu estat. Bugeda va ser nomenat gerent el 28 de desembre passat amb l’únic vot en contra de la representant del Consell Valencià de Cultura.

El president Carlos Mazón i els seus socis de Vox, segons Ruiz, “estan desplegant la bandereta ultra de la cultura blanca”, en referència a l’expressió encunyada per Vicente Barrera. “És la seua manera d’anomenar la censura i la ingerència política en la creació i la programació artística fetes per professionals”.

La diputada autonòmica sosté que la cultura blanca és el “pla estratègic” de Vox al capdavant de la política cultural de l’executiu de Mazón, que “combina nomenament a dit de gent que es recupera miraculosament d’incapacitats permanents o convocatòries estranyes dels màxims òrgans de decisió a correcuita”. “Estan rebentant la cultura entesa com a potenciadora del pensament crític i els molesta la llibertat d’expressió”, conclou Verònica Ruiz.

“Baixesa moral de l’esquerra”, segons el PP

Per part seua, el PP ha eixit en defensa del nou gerent. La portaveu de Cultura del PP en la cambra autonòmica, Paqui Bartual, ha demanat a dirigents del PSPV-PSOE i de Compromís que demanen disculpes per les preteses “burles” cap a Nicolás Bugeda, en referència a les bromes en xarxes socials. “Són els mateixos que, d’una banda, exigeixen respecte, mentre els falta temps per a banalitzar les malalties i atacar una persona amb discapacitat i que ha patit un calvari físic i ha patit una incapacitat, afligit d’una greu malaltia”, ha dit Bartual, que considera que “no tot val en política”.

Per a la diputada popular, es tracta d’“una mostra de la baixesa moral de l’esquerra”. “Els drets humans haurien d’estar per damunt de la dialèctica política”, conclou Paqui Bartual.