Yolanda Díaz es compromet a millorar les condicions de les aparadores de calçat en la seua primera trobada

La vicepresidenta del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, es reuneix amb les aparadores del calçat, un dels sectors més precaritzats i en el qual abunda l'economia submergida, que té el seu principal focus en el municipi alacantí d'Elx i a les comarques de la Vega Baixa. Díaz s'ha compromés amb les treballadores, en fort risc d'exclusió, a avançar en la regulació de les seues condicions laborals i en la vigilància de l'economia submergida.

És la primera membre de l'Executiu a reunir-se amb aquest col·lectiu, ha mantingut una trobada de més de dues hores amb representants del sector a Elx, un dia abans de l'acte de la seua plataforma, Sumar, a València. La vicepresidenta ha posat en valor el treball de les aparadores en favor dels seus drets laborals, mentre algunes de les persones que esperava la seua arribada l'han rebuda al crit de “presidenta”. “Estic emocionada per estar en Carrús amb unes treballadores que estan donant exemple per a reivindicar els seus drets. He escoltat tot tipus d'irregularitats respecte al treball de les aparadores”, ha indicat Díaz, que, assegura que “tenia claríssim que si hi ha un lloc en què treballen dones en condicions vulnerables es diu Elx. Tenia molt d'interés a estar amb elles, les ajudaré en tot el que siga a la meua mà per a revertir les injustícies que estan patint. M'en vaig molt orgullosa d'elles”.

Aquestes dones que treballen en la confecció del calçat, la majoria de manera clandestina i precaritzada, van iniciar una recollida de signatures que va aconseguir 50.000 suports per al seu reconeixement laboral i van impulsar una proposició de llei en les Corts Valencianes.

El treball de les aparadores porta parell jornades maratonianes, sovint de 12 i 14 hores, realitzades en les seues llars o en tallers clandestins, que han derivat en malalties com dolors crònics o hèrnies, que no són reconegudes com a malalties laborals.

Les aparadores han traslladat a la ministra la necessitat d'aquest reconeixement i li han sol·licitat una trobada amb el titular de Seguretat Social, José Luis Escrivà, per a treballar en el seu reconeixement laboral. Segons la portaveu de l'Associació d'Aparadores del Calçat d'Elx, Isabel Matute, que agrupa unes 200 dones, s'han trobat amb una persona “pròxima, compromesa i que coneix bé el problema a tractar” fet pel qual han acabat la trobada, “totalment encantades”.

La ministra, apunten, s'ha compromés a avançar en la mesura que siga possible i els ha emplaçat a “ser els seus ulls”, articulant la lluita contra l'economia submergida i els abusos laborals, per a coordinar-se amb les inspeccions. “És molt destacable que una ministra haja vingut ací només per a parlar amb nosaltres”, valora Matute, que destaca la franquesa de Díaz durant la reunió.

