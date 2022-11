Yolanda Díaz a València, davant de dirigents de Compromís, Podem i Esquerra Unida: “Sumar és ja imparable”

“Això no va de guanyar a la dreta sinó de guanyar el país”, ha assegurat Yolanda Díaz en un acte de la seua plataforma Sumar celebrat a València dins de l'agenda d'“escolta ciutadana” que està desenvolupant. “No venim a la política per a fer soroll, per a ovacionar; venim per a donar confiança a la gent, per a canviar la vida de la gent”. La vicepresidenta del Govern ha posat èmfasi aquest dissabte en aqueix missatge davant un auditori reunit en la Fira de València, en quèl hi havia representants de totes les forces de l'esquerra: el diputat en el Congrés Joan Baldoví i la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Aitana Mas, de Compromís; el vicepresident valencià Héctor Illueca i la portaveu en les Corts Valencianes Pilar Lima, de Podem, i la consellera de Transparència i Cooperació, Rosa Pérez Garijo, d'Esquerra Unida, entre altres. “Sumar és ja imparable”, ha proclamat Díaz al final de la seua intervenció.

Sense referir-se a les polèmiques declaracions de l'exvicepresident del Govern Pablo Iglesias, que va llançar advertiments explícits a Díaz sobre la seua actitud en relació amb Podemos, i després d'una setmana que ha enfrontat la cúpula d'aqueix partit amb les associacions de jutges pels efectes de la Llei de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, la vicepresidenta i ministra de Treball, que la vespra s'havia reunit a Elx amb representants del sector de les aparadores del calçat, ha esmentat la gran manifestació del passat cap de setmana a Madrid en defensa de la sanitat pública com un exemple del tipus de mobilització que connecta amb el seu missatge de no pugnar per fer soroll sinó de “disputar les esperances”.

En clau valenciana, Yolanda Díaz ha qualificat com “una tasca urgent” la reforma del sistema de finançament autonòmic que situa la Comunitat Valenciana com la pitjor finançada d'Espanya, ha al·ludit a la concentració celebrada divendres a Alacant contra la marginació d'aqueixa província en els Pressupostos Generals de l'Estat, que ha dit que “es corregiran”, ha elogiat el Govern del Pacte del Botànic, que formen el PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem, i ha apostat per la transició energètica. En aqueix punt ha recordat la vicepresidenta el que va ocórrer a la fi del segle passat a Galícia -“Soc filla de la reconversió industrial”, ha assenyalat- i també al País Valencià, amb el tancament dels Alts Forns de Sagunt. Díaz considera que la instal·lació en aqueixa ciutat valenciana de la gran planta de bateries de Volkswagen és “una oportunitat”, sobre la qual ha puntualitzat: “Per a fer-ho bé cal remar a favor de la transició energètica, però cal fer-ho amb el món del treball dins”.

L'habitatge i la inflació són els dos principals problemes als quals s'ha referit Yolanda Díaz, que ha criticat la banca, que “s'està folrant”, i les grans distribuïdores, a les quals ha insistit que “han de mullar-se per la gent del nostre país” garantint la cistella de la compra. Després de defensar l'efectivitat de les mesures contra la inflació que ha adoptat el Govern del qual forma part, la vicepresidenta i ministra de Treball ha defensat el paper de les dones en la política i “la tendresa en la vida pública”. “Sumar és ja imparable”, ha dit com a tancament de la seua intervenció.