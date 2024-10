La alcaldesa de València recurre a la paisajista Gustafson para capear el conflicto vecinal por la supresión del corredor verde del sur

El Ayuntamiento de València y la paisajista Kathryn Gustafson, autora del proyecto del Parque Central, actualizarán este diseño en el tramo objeto de las obras de soterramiento de los accesos ferroviarios, “con una perspectiva integral para generar el nuevo pulmón verde del sur de la ciudad”. Así lo anunció este jueves la alcaldesa de València, María José Catalá, al término de la reunión que mantuvo “con la mejor paisajista del mundo y con el objeto de impulsar con sus ideas el desarrollo de esta zona de la ciudad”.

La alcaldesa aseguró que “València tiene la oportunidad de llevar a cabo la actualización del proyecto de forma rápida, porque ya existe el proyecto y se encuentra adecuado al planeamiento de la ciudad; de lo contrario, los plazos serían muy dilatados, estaríamos hablando de 10 años más”.

Catalá recordó que “para poder impulsar este nuevo pulmón verde es necesario reivindicar, todos juntos, el soterramiento de las vías del tren y la ejecución de la estación central”. Por lo que respecta al proyecto Green Leaf, aprobado por el anterior equipo de gobierno para el bulevar Federico García Lorca, la alcaldesa dijo que es “técnicamente inviable, porque no contempla las necesidades de movilidad de la zona, que contará con 4.000 nuevas viviendas” y añadió: “Nosotros vamos a repensar para reducir la planta viaria y respetar el paso del transporte público y el acceso del vecindario de la zona con el objetivo de generar espacios para la celebración de actos culturales al aire libre”.

Por su parte, Kathryn Gustafson manifestó su “satisfacción” por poder recuperar el proyecto y “compromiso para actualizarlo para reducir su impacto ambiental, al igual que se está haciendo en otros emplazamientos emblemáticos del mundo como puede ser la Torre Eiffel”. Según dijo, “la revisión va a ser integral y general para conjugar las políticas más verdes con los requerimientos lógicos de un bulevar de conexión y conforme la normativa vigente”.

La oposición, por su parte, desmiente rotundamente los argumentos esgrimidos por Catalá. Desde el PSPV aseguraron de que con la vigente ley urbanística valenciana no sería necesario hacer el cambio de planeamiento para eliminar los viales actualmente previstos en el Plan General siempre que se vayan a destinar a zonas peatonales. Además, afirmaron que igualmente la sociedad Parque Central, encargada de ejecutar el plan urbanístico, “debe realizar sí o sí una modificación de planeamiento pormenorizado” para solventar cuestiones como la rehabilitación de diferentes naves y su integración con el entorno: “Por todo ello, adaptar el planeamiento de esta zona al proyecto ganador del concurso de ideas no retrasa los plazos, ya que todas estas consideraciones ya las recoge el proyecto ganador y el cambio de planeamiento se ha de hacer igualmente”.

Además, recordaron que el único informe existente de Movilidad sobre el Corredor Verde confirma que “el acceso tanto a los edificios colindantes del Corredor como a los vehículos de emergencias está plenamente garantizada con el proyecto del anterior gobierno progresista, que incluía viales en bucle. No obstante, señalaban que no era necesario en ningún caso un vial continuo a lo largo del Corredor”.

La portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, denunció que “Catalá vuelve a hacer una rectificación a medias gracias a la presión vecinal; el actual gobierno de PP y Vox es un desastre absoluto, los intereses que defendía Catalá son contrarios a los intereses de los vecinos” y añadió que desde Compromís continuarán reclamando “un bulevar más verde y reivindicando una València más verde junto a los vecinos de los barrios del sur”, por lo que insistirán con la propuesta del corredor verde: “Si ahora no pasan coches por García Lorca, ¿por qué deberían ser necesarios en el futuro?”.

Los vecinos trasladan sus peticiones a Gustafson

Como informó este diario, el Ayuntamiento decidió aplazar la reunión del concejal de Urbanismo, prevista para este miércoles 2 de octubre, con los portavoces de las asociaciones vecinales de los barrios del sur de València. Catalá aseguró en sus redes sociales que, tras la reunión con Gustafson, abrirá “un proceso de escucha” con los vecinos.

La paisajista realizó por la tarde una visita al Parque Central de la mano del Colegio de Arquitectos con motivo de la Semana de la Arquitectura 2024. Hasta allí se desplazaron pancarta en mano los portavoces de varias de las asociaciones afectadas, en concreto los de Creu Coberta, Abastos, La Roqueta, La Raiosa, Malilla, La Petxina e Iturbi, con el objetivo de hacerle saber de primera mano sus reivindicaciones.

Según comprobó in situ elDiario.es, Gustafson atendió de forma muy cordial a los representantes vecinales y mostró empatía hacia sus reivindicaciones. Miguel Sánchez, presidente de la asociación de vecinal de La Roqueta, fue el encargado de trasmitirle sus inquietudes: “Le hemos dicho que admiramos el trabajo que ha hecho, en concreto, el más reciente que es la conexión del eje de 2 kilómetros que lleva a la Torre Eiffel y que incluye la peatonalización del puente de Jena, por donde hasta ahora pasaban los coches. Aquí tenemos un espacio donde no han pasado vehículos nunca y no es necesario que empiecen a pasar como se planificó hace 25 años”

Sánchez añadió que también le pidieron que abran “un espacio de diálogo con los vecinos que viven allí y no solo con la base política, que también estén en comunicación directa con los vecinos”, a lo que la paisajista, según el dirigente vecinal, respondió: “Nos ha dicho que estamos en el mismo punto, que piensa como nosotros y que también ve que la transformación a futuro de esta ciudad debe pasar por una transformación más sostenible y más verde. Por eso es importante que nos tomemos en serio este diálogo. También nos ha agradecido que hayamos venido y que exijamos mejoras para la ciudad”.