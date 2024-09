Anticorrupción investiga al propietario del Valencia CF tras una denuncia por desviar 23 millones del club a sus empresas

La Fiscalía Anticorrupción investiga un posible desvío de fondos del Valencia CF a empresas vinculadas a su máximo accionista, el magnate de Singapur Peter Lim. Fuentes del Ministerio Fiscal han confirmado a elDiario.es que la causa permanece abierta y que se ha designado a Fernando Maldonado como responsable de las pesquisas.

La investigación parte de la denuncia que interpuso el pasado 7 de junio el exvicepresidente del club y portavoz de la plataforma Marea Valencianista, Miguel Zorío, por los presuntos delitos de blanqueo, administración desleal y falsedad documental. El fiscal tiene un plazo de seis meses para determinar si, en función de las diligencias practicadas, archiva la causa o la remite al juzgado.

La investigación deberá esclarecer si Meriton Holdings, empresa de Lim propietaria de la mayoría accionarial, habría desviado al menos 23,7 millones de euros del club. Con esos ingresos, Lim habría recuperado supuestamente de forma ilegal el préstamo de 17,2 millones de euros que le hizo al club y que capitalizó en su momento con acciones. Es decir, según se desprende de la denuncia, Lim inyectaría liquidez a través de Meriton en la institución valencianista que, por un lado, se cobraba en concepto de acciones y, por otro, recuperaba el dinero desviando fondos del club presuntamente.

La documentación que Zorío adjuntó en la denuncia y que investiga Anticorrupción demostraría, a juicio del portavoz de la plataforma Marea Valencianista, que la empresa propietaria de la mayoría accionarial del Valencia CF, Meriton Holdings Ltd, facturó al club 17,2 millones y 6,1 millones en los ejercicios 2022 y 2023, por servicios y cantidades que no se recogen en la cuentas que la sociedad presentó en la junta de accionistas del año pasado.

Tal y como ha comprobado este diario, la denuncia incluye gran cantidad de información sobre el modelo 347 del València (una declaración informativa anual de las operaciones con terceras personas que superen los 3.005,06 euros). Así, aparecen intercambios con Valencia CF Asia Ltd, sociedad creada por el máximo accionista el 10 de agosto de 2016, según el escrito de denuncia, cuya matriz es el Valencia CF, y que registraría movimientos por valor de unos 4 millones de euros.

El denunciante encargó a una agencia de detectives de Singapur que investigara la firma Valencia CF Asia Ltd. Según el informe de la agencia, en poder de la Fiscalía, la sociedad no tiene empleados, su oficina está vacía y cuenta como administradores con Kim Koh y un empresario inmobiliario de Singapur, cuando la empresa se iba a dedicar a promocionar la imagen del club en Asia. “Un despacho de abogados especialista en crear empresas off shore”, según reza el informe de los detectives, se encarga de la gestión de la mercantil.

El bazar 'Hi Ha De Tot' en Barcelona

El escrito de la denuncia también pide que se investigue la supuesta relación mercantil del Valencia CF con un empresa de productos chinos domiciliada en Barcelona. Se trata de CHZ Europe Trade SL, propietaria del bazar 'Hi Ha De Tot', que el año pasado habría transferido 2,9 millones de euros al Valencia CF por intercambios comerciales.

Zorío amplió la denuncia dos días después en relación a las presuntas irregularidades fiscales de la presidenta del Valencia CF, Layhoon Chan, y a un supuesto delito de prevaricación por parte del Ayuntamiento de València “por concertar las condiciones del nuevo convenio urbanístico del nuevo y viejo Mestalla con el promotor que incumplió la anterior actuación territorial estratégica (ATE)”. Es decir, el Valencia CF.