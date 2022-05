Unos audios filtrados del presidente del Valencia CF incendian la relación con la Generalitat y el Ayuntamiento

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pidió respeto tras conocerse las filtraciones del presidente del Valencia Club de Futbol Anil Murthy durante una comida con cinco empresarios y aseguró que la posición de la Generalitat no vendrá determinada por ellas, “sino por la legalidad”.

Así se ha pronunciado Puig sobre las afirmaciones de Murthy publicadas por el diario Levante-EMV y Superdeporte. En uno de estos audios, el presidente del equipo afirma que Compromís quiere apoyar el nuevo campo de fútbol y los socialistas pararlo, mientras “el PP está de lado”. También, relacionado con la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del nuevo estadio, en proceso de caducidad, comenta que puede denunciar a la Generalitat si finalmente la anulan, lo que conllevaría la pérdida de derechos urbanísticos para el club.

“La Generalitat es respetuosa con todas las instituciones valencianas, lo ha sido siempre en el ámbito social, y pedimos también respeto”, agregó precisamente en el día en que se cumplen 8 años desde que la Fundación acordó la venta de sus acciones a Lim.

Fuentes autonómicas comentaron a elDiario.es que de momento las relaciones con el club no quedan rotas, pero sí congeladas de momento y explicaron que si la entidad dirigida por Anil Murthy quería alguna interlocución, deberían hacerlo por escrito por registro de entrada.

De hecho, se había previsto para este lunes una reunión entre Caixabank, el Valencia CF y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para hablar de las garantías financieras del nuevo estadio. Fuentes del IVF comentaron a este diario que “la reunión se aplazó porque el lunes tuvo lugar el cambio de carteras del Consell y ahora, con Arcadi España como nuevo conseller, hay que analizar la situación” e insistieron en que en este momento no hay fecha para una nueva reunión.

El alcalde de València, Joan Ribó, aseguró que los audios del presidente del Valencia, Anil Murthy le producen “una profunda desconfianza”, además de “indignación por el desprecio” a todos los valencianos.

Insistió en que el club debe cumplir “escrupulosamente” con las características del estadio que marcan los acuerdos firmados y le pidió a Murthy que rectifique y pida excusas públicas por estos audios, al tiempo que, pese a la desconfianza, le exigió que “cumpla sus compromisos”.

“Si no se cumplen, no nos vamos a entender. La ATE no es del ayuntamiento, es de la Generalitat pero no daremos ninguna facilidades si no se cumple. Las cosas que no nos corresponden no las podemos abordar, pero lo que sí podemos es controlar que se empiecen y se acaben las obras del polideportivo de Benicalap”, señaló.

“Si se dan pasos efectivos para acabar el estadio como indica la ATE, adelante, pero, de lo contrario, se encontrarán con una posición de confrontación”, avisó Ribó, quien criticó el proceso de venta del club a Peter Lim iniciado ahora hace ocho años. “Se pusieron unas condiciones que luego no se cumplieron”, lamentó el alcalde, que dijo que lo que han defendido siempre es que el Valencia “sea de sus socios” y no “del señor Lim o el señor Lam”.

Por su parte, la vicealcaldesa Sandra Gómez, aludió a los audios como “espectáculo bochornoso” e “insulto directo” a las instituciones, a los aficionados y a los vecinos de Benicalap. “Es decepcionante pero no me siento engañada porque lo veníamos diciendo desde hace dos años. Es una posición que hemos mantenido mucho tiempo, que había muchas palabras y muchas sonrisas pero de hechos, nada”, señaló.

Añadió que su partido, el PSPV, quiso parar “un estadio ‘low cost’” que no estaba a la altura del Valencia, pero que tampoco se correspondían a los acuerdos firmados que deben permitir a la ciudad albergar grandes acontecimientos. Además, criticó la intención de hacer un polideportivo en Benicalap más barato de lo quiere el Consistorio y anunció la intención del Ayuntamiento de realizar las obras y pasarle la factura al club si este no cumple.

“Me parece inadmisible el trato con el que se refiere a los vecinos de Benicalap” apuntó Gómez y recordó o el “gran sacrificio” que ha supuesto para ellos la cesión que se le hizo al club de una gran parcela y que les dejó sin espacios para dotaciones públicas.

Oposición y Unides Podem piden garantizar el futuro del club

La oposición en Les Corts (PP, Cs y Vox) y Unides Podem (UP) exigió este martes a la Generalitat y al Ayuntamiento de València que acuerden sus posiciones para garantizar el futuro del Valencia CF y la finalización del nuevo Mestalla, ante las “bochornosas” grabaciones filtradas del presidente del club, Anil Murthy.

Por parte del Botànic, la síndica de UP, Pilar Lima, lamentó que un equipo con más de cien años de historia no tenga garantizado el nuevo campo, por lo que emplazó a Ayuntamiento y Generalitat a “sentarse para ver cómo lo solucionan” y deslizó que “quizá” sea necesario prorrogar la Actuación Territorial Estratégico (ATE). “El Valencia CF y su afición merecen una gestión transparente, responsable y honorable”, reivindicó.

Entre la oposición, la portavoz 'popular' tanto en Les Corts como en el Ayuntamiento, Mª José Catalá, acusó a Murthy de no estar a la altura de un club centenario como el Valencia CF, por lo que urgió a sus máximos responsables a tomar medidas inmediatas. “La afición no merece ser insultada: ni los valencianistas ni los vecinos Benicalap merecen este bochorno”, aseveró.

También descartó que su partido esté de perfil, recordando que asistieron a la última protesta de diciembre junto a la afición, y acusó a “algunos miembros” del PSPV de intentar ganar “visibilidad mediática y política” con este conflicto y a Compromís estar “de tapadillo”.

Catalá reclamó que mantengan una postura común que permita aprovechar la “oportunidad” de los 80 millones de euros destinados para el nuevo Mestalla de la Liga Impulso y el fondo de inversión CVC. Además, prometió que si llega a ser alcaldesa en 2023 buscará un acuerdo con todos los partidos políticos para el futuro del club.

De Cs, la portavoz adjunta Mamen Peris coincidió en que los valencianos no merecen un estadio “fantasma” ni “dos interlocutores” con el equipo, en alusión al consistorio y al Consell. Su grupo ya pidió este lunes la comparecencia de la nueva consellera de Obras Públicas, la socialista Rebeca Torró, para que exponga su postura en torno a “un problema que son incapaces de solucionar”.

Y por Vox, José Mª Llanos reclamó “devolver el club a los valencianistas y que otros tomen las decisiones”, ante unas declaraciones que suponen un “desprecio” tanto a los jugadores como a la afición. Recalcó que el Nou Mestalla se tiene que acabar “ya” y no judicializarse porque “parece el cuento de nunca acabar”.

El PSPV lamenta “la hipocresía” de Murthy

Como portavoz adjunta del PSPV, Carmen Martínez hizo hincapié en que la hoja de ruta está marcada por la Abogacía de la Generalitat. “Vamos a seguir exigiendo que se cumplan los compromisos, no hay ninguna discrepancia entre nadie”, rebatió, y lamentó la “hipocresía” de Murthy y su falta de respeto a la afición.

Y Papi Robles, síndica de Compromís, coincidió en que Meriton -empresa de Peter Lim que gestiona el equipo- está “totalmente acabada” tras los audios de Anil Murthy. “Es una vergüenza (...) Este señor deberá valorar qué acciones está teniendo con el club y los aficionados”, aseveró.

Por eso exigió que su futuro no se decida “en despachos como ya hizo Aurelio Martínez -exvicepresidente de la Fundación del Valencia CF y actual titular de Valenciaport- para su venta sin garantías que nos ha llevado a esta situación”. Quiso dejar claro además que Compromís siempre defenderá el interés de los vecinos y el cumplimiento de acuerdos como la ATE.