Catalá afirma tras la manifestación contra Lim que la Ley del Deporte “imposibilita una intervención” en el Valencia CF

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha reiterado este lunes su idea de hablar “con todos los grupos municipales” con representación en el consistorio de la capital valenciana --junto al del PP que ella preside, Compromís, PSPV y Vox-- sobre la situación en la que se encuentran los dos principales clubes de fútbol de la ciudad: Valencia CF y Levante UD.

“Van a necesitar ayuda del Ayuntamiento”, ha afirmado, tras lo que ha precisado que el primero no en cuanto a su propiedad “sino como institución” y el segundo tras su permanencia en Segunda División. Catalá se ha pronunciado de este modo en un acto 'Encuentros SER', organizado por la Cadena SER, preguntada por ambas entidades deportivas.

La primera edil ha manifestado de nuevo su idea de reunirse “en los primeros cien días de gobierno”, tras su toma de posesión como responsable municipal el pasado sábado, “con los grupos de la oposición” en el Ayuntamiento para “trazar una hoja de ruta” referida a estos dos clubes deportivos.

María José Catalá ha abogado por propiciar “transparencia absoluta” en estos asuntos y ha señalado que su intención es “ver en qué estamos de acuerdo y ver cuál es la realidad”, así como “recoger las cuestiones” al respecto. Ha mostrado su disposición recogerlas “por escrito” su es necesario.

Respecto a la situación del Levante UD, la alcaldesa, que estuvo el fin de semana en el partido que este equipo perdió para poder subir a Primera División, ha manifestado que no salió del estadio sin abordar con sus responsables cuestiones que atañen al club, en especial, tras no haberse producido su ascenso.

“Quedamos en hablar. No salí sin hablar con ellos de la realidad”, ha afirmado, a la vez que ha considerado que Levante UD “perdió de la manera más horrible”.

Por otro lado, respecto a la manifestación que tuvo lugar también este fin de semana en València contra la propiedad del Valencia CF, la responsable municipal ha comentado que “la ley de sociedades deportivas lleva vigente muchos años ” y ha apuntado que “quizá ahora, se está viendo con el Valencia la realidad perversa esa ley”.

“Eso imposibilita una intervención”, ha añadido, al tiempo que ha asegurado que ella “políticamente” no es “intervencionista”. “Es verdad que la administración puede empujar, forzar, presionar”, ha apostillado, pero ha preguntado cómo debe hacerse.

“Esto no depende solo del Ayuntamiento y de la Generalitat, que no han ido de la mano estos años”, ha planteado, María José Catalá, que ha opinado que se haría “bien en ir de la mano” y ha manifestado que es necesario “aplicar sentido común”.

“Hablar poco, trabajar mucho”

“A mí me van a ver hablar poco de esto y me van a ver trabajando mucho. Cuando tenga que decir algo del Levante y del Valencia lo diré y los grupos de la oposición no dirán que no han tenido la información”, ha subrayado la alcaldesa.

Catalá ha añadido que se ha visto que “políticamente” no ha sido “rentable” hablar de esto “por parte de determinados partidos políticos” y ha insistido en su intención de reunirse con todos los grupos municipales.