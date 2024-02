Catalá emplaza a PSPV y Compromís a que apoyen la fichas urbanísticas del Valencia CF: “Son las mismas que aprobaron”

“Son las mismas fichas urbanísticas que aprobaron el partido socialista y Compromís, las sacaron a exposición pública, no hemos modificado absolutamente nada, por lo tanto sería bastante incoherente no apoyar sus mismas fichas urbanísticas, no hemos cambiado ni una coma”.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha emplazado así este jueves a Compromís y el PSPV a aprobar las fichas urbanísticas relacionadas con la operación de cambio de estadio del Valencia CF. Además, ha confirmado que el club presentó este miércoles los certificados necesarios para obtener la licencia de obras y ha asegurado que si está todo en regla se le concederá entre febrero y marzo, como anunció semanas atrás.

Las fichas urbanísticas garantizan al club a efectos legales la recuperación de sus activos inmobiliarios, los cuales habían quedado en un limbo jurídico tras decretar el Gobierno valenciano la caducidad anticipada de la actuación territorial estratégica. En virtud de estas fichas que acordaron el anterior ejecutivo municipal de Compromís y el PSPV con el club en enero del pasado año, el Valencia CF recuperaría los 40.000 metros cuadrados de suelo terciario ubicados en la parcela de la avenida de las Cortes Valencianas una vez abonara al Ayuntamiento los 9,8 millones de euros del coste del pabellón deportivo de Benicalap, y volvería a disponer de los 75.900 metros cuadrados de edificabilidad residencial y de otros 14.000 de terciario en la parcela de la avenida de Aragón una vez haya finalizado las obras del nuevo estadio.

Tanto Compromís como el PSPV iniciaron la tramitación de las fichas urbanísticas con su fase de exposición pública y alegaciones resuelta el pasado verano, sin que se haya modificado el texto, por lo que ahora mismo el documento está expensas de su aprobación definitiva en el pleno del Ayuntamiento.

Las mencionadas fichas son la parte urbanística del convenio que como anunció Catalá se empezará a negociar cuando las obras se hayan reiniciado y estén en fase avanzada. Su aprobación es la condición que ha puesto el Valencia CF, además de la obtención de la licencia de obras, para reiniciar las obras sin la firma del convenio.

Pero para que todo esto se dé, las fichas urbanísticas se deben aprobar en el pleno por mayoría absoluta, es decir, con 17 votos, y tanto Vox, como Compromís y el PSPV han manifestado su oposición a día de hoy por diferentes motivos, por lo que el PP no estaría en disposición de aprobarlas al contar con 13 votos.

En cuanto a la licencia de obras, el club ha informado este jueves de la presentación por registro de entrada “de los certificados e informes OCA y ECUV, entidades colaboradoras de la administración, ante el Ayuntamiento de Valencia a la espera de obtener la licencia de obras que permita reanudar los trabajos en el Nou Mestalla”.Por esta vía, “el Club demuestra su clara voluntad para que las obras comiencen en la Avenida de Cortes Valencianas con la mayor celeridad posible”.

La tramitación de estos expedientes “es el paso previo para el otorgamiento de la licencia de obras y actividadpor parte del Ayuntamiento y la prueba inequívoca de que el Nou Mestalla está cada vez más cerca de convertirse en una realidad”.

Interés de Atitlán por la parcela de la avenida de Aragón

Tal y como avanzó elDiario.es, la promotora Atitlan, que cuenta con un principio de acuerdo con el Valencia CF para hacerse con el suelo terciario de la parcela de Cortes Valencianas, se ha interesado también por el suelo del viejo Mestalla de la avenida Aragón.

Al mismo tiempo, un fondo de inversión norteamericano estaría sopesando la compra de las acciones de Lim, pero todo estaría condicionado al reinicio de las obras del nuevo estadio.