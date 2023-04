Catalá evita hablar de pactos con Vox en València y dice que gobernará en solitario si la izquierda no suma

Huir de cualquier posible pacto con Vox si existe la posibilidad de gobernar en solitario. Esta parece una de las consignas de cara a la campaña electoral de la candidata a la Alcaldía de València y portavoz del PP en el ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, quien ha presentado este lunes su lema para la precampaña, que girará en torno al eslogan '¡Ganas!' “porque es el concepto que mejor sintetiza la esencia de nuestra campaña para llegar a la Alcaldía”, ha explicado.

Catalá ha añadido que “tras estos años recorriendo las calles de València hablando con los vecinos, lo que me han transmitido es que tienen ganas, ganas de cambio, de que las cosas se hagan mejor en esta ciudad, con más diálogo, con más sensibilidad y con más respeto a la ciudad y a los valencianos”.

Preguntada por los posibles pactos poselectorales ha evitado dar por hecho un pacto con el partido ultra y ha priorizado la opción de gobernar en solitario si el bloque de izquierdas no consigue mayoría, es decir, al menos 17 concejales. Esta opción es más factible en las elecciones municipales puesto que cuando no hay un pacto entre partidos que posibilite una mayoría, no existe la posibilidad de repetir elecciones, sino que gobierna la lista más votada. Preguntada sobre si es este el objetivo que persigue, ha sido rotunda: “Sin ninguna duda, hoy demoscópicamente somos la lista más votada y si las cosas siguen como están somos la lista más votada y nuestro objetivo sería poder gobernar haciendo una gestión diligente”.

Preguntada sobre si se diera el caso de que necesitara a Vox y que el partido de extrema derecha le exigiera una vicealcaldía para darle su apoyo, Catalá ha evitado especular al afirmar que “hay que verse en la circunstancia electoral para hablar de esas cosas, hay que ver cuál es el resultado de cada uno, el número de concejales de cada uno para ver si las legítimas aspiraciones de cada uno son lógicas o no lo son”.

De darse este escenario estaría obligada a buscar pactos puntuales con el resto de formaciones, entre ellas Vox, para poder sacar adelante los proyectos o los presupuestos municipales. Al respecto, ha explicado que no tiene “nningún problema en entablar diálogo con otras formaciones políticas”, y ha puesto como ejemplo la oferta que realizó al PSPV al inicio de la legislatura para evitar que Ribó gobernara, “oferta que el partido socialista declinó para seguir siendo la comparsa de Compromís”.

Catalá ha insistido en que no descarta el diálogo “con nadie”, y ha afirmado que va a respetar “la legitimidad de las urnas y lo que digan los valencianos”, al tiempo que ha asegurado que no tiene por qué dialogar con una sola fuerza en alusión a Vox: “Por qué no puedo sacar unos presupuestos como ha hecho mi presidente Carlos Mazón en la Diputación de Alicante con Compromís”.

A favor de las peatonalizaciones, en contra del “feismo”

La candidata a la Alcaldía ha presentado su propuesta para una Valencia mejor que se basa en varios pilares jugando con el eslogan 'Ganas' y ha explicado que “tiene ganas de cuidar Valencia, de trabajar por una Valencia limpia, cuidada, que tenga sus calles y jardines bien conservados. No es tolerable que la suciedad sea una queja generalizada en todos los barrios. Además apuesto por una Valencia sostenible, con buena calidad del aire y buenas y verdaderas alternativas de movilidad”.

En este sentido, ha añadido que pretende una Valencia donde los niños puedan disfrutar también de la ciudad con más parques infantiles y más cuidados y donde nuestros mayores tengan suficientes cuidados y servicios, con centros suficientes y de calidad. Preguntada sobre si es partidaria de las peatonalizaciones, ha afirmado que sí está a favor como concepto, pero que está en contra del “feismo” en alusión principalmente “al urbanismo táctico provisional”. Además, ha comentado que daría “una repensada” para mejorar actuaciones como los de las plazas de Ciutat de Bruges o de la Reina, así como el proyecto ganador de la plaza del Ayuntamiento.

Asimismo María José Catalá ha apuntado que “tengo ganas de una Valencia protegida, con más presencia policial en nuestros barrios, dotando de mayor plantilla y más recursos a nuestra Policía Local y recuperando la policía de barrio” añadiendo que la protección también será una de las claves de “nuestra identidad, nuestras tradiciones, nuestras fiestas, porque son nuestras raíces y la esencia de lo que somos y cómo vivimos”.

Durante su intervención ha indicado que “tengo ganas de que València tenga una buena gestión, bajando los impuestos a los valencianos, invirtiendo en los barrios, no con promesas, sino con realidades. Reduciendo la burocracia y teniendo como objetivo la agilidad y la eficacia”.

También desde el PP se apuesta por un transporte público de calidad y una gestión de la movilidad profesional y que piense en las necesidades de sus vecinos y en su seguridad.

“Porque vamos a priorizar lo que sea mejor para la ciudad y para los valencianos, sin ideologías ni sectarismos. Con escucha, con diálogo y con la búsqueda siempre del consenso. Sin exclusiones, ni enfrentamientos, un Gobierno para todos los vecinos, familias, autónomos y comerciantes. Ese es el modelo de gestión que quiero para esta ciudad”, ha matizado.

Por último, ha destacado que “tengo ganas de una València líder. Una València que sea capital del Mediterráneo, porque tiene la materia prima para serlo y necesita de un Gobierno que se lo crea, que la quiera y que la impulse. Que no pierda oportunidades y que se reivindique ante la Generalitat y ante Moncloa por las inversiones que le corresponden y el apoyo que necesita”.

En este sentido, ha remarcado que València puede atraer un turismo de calidad, puede atraer inversiones, puede atraer y sobre todo retener talento y puede ser un polo de innovación y emprendimiento clave en Europa y el Mediterráneo. “Y para eso voy a trabajar en la próxima legislatura”, ha concluido.