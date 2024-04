Catalá pide al Gobierno que se implique en la Capitalidad Verde Europea y Compromís y PSPV critican la invisibilidad del evento

Las 15 pedanías de la ciudad de València se implicarán en la Capitalidad Verde Europea 2024 gracias al programa ‘PedaníasVLC: Participa en Verde’, que contará con un presupuesto de 500.000 euros. Desde cada una de las alcaldías pedáneas se viene trabajando en tres proyectos sostenibles vinculados con los cuatro principales ejes de la Capitalidad Verde: movilidad sostenible y espacio público, huerta y alimentación sostenible, Misión Climática València 2030 e infraestructura verde y biodiversidad urbana.

La alcaldesa de València, María José Catalá, lo anunció este jueves al término de la segunda reunión de la comisión municipal de la Capitalidad Verde Europea, en la que participan los cuatro grupos municipales que conforman la corporación municipal. Catalá destacó su “compromiso en dar cuentas cada trimestre de la Capitalidad, de las iniciativas que se han puesto en marcha, y del impacto que ha generado en la ciudad”, además de adelantar “una hoja de ruta para los siguientes meses del año”.

La alcaldesa volvió a recordar que “todo el equipo de gobierno está comprometido con esta capitalidad. Vamos a movilizar unos 60 millones de euros, la Generalitat y la Diputación harán también su aportación económica y echamos de menos la implicación del Gobierno de España”. A este respecto, Catalá declaró que “el Gobierno ha de mojarse y tiene dos oportunidades: que declare València Capital Verde Europea 2024 como ‘Acontecimiento de Excepcional Interés Público’, para que las empresas privadas que participen tengan beneficios fiscales, y aprobar un proyecto de innovación, de tres millones de euros, presentado al ministerio, para reducir el estrés térmico, especialmente en los colegios y las instalaciones deportivas” que se podrían utilizar en épocas de altas temperaturas como refugios climáticos.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ya pidió recientemente a Catalá que “no revierta aquellas inversiones que favorecen que València sea una ciudad más verde y más habitable, que no se reviertan carriles bici para convertirlos en ciclocalles o que proyectos tan importantes como la remodelación de la avenida de Pérez Galdós reduzcan el espacio para los peatones en favor del vehículo rodado, como ha pasado también en la calle de Colón o como dentro de la Capitalidad Verde de València se ha permitido el lujo el Ayuntamiento de afirmar que el cambio climático no existe”.

Bernabé añadió que “desde el Gobierno se intenta apostar por las iniciativas que mejoren la calidad de vida y la calidad ambiental de las ciudades y se van a buscar las fórmulas, pero se podía haber pedido mucho antes, desde el año 2022 que se concedió el galardón”. Además, el Gobierno tiene previsto transferir 54 millones de euros al Ayuntamiento para financiar la zona de bajas emisiones.

Proceso participativo

En relación al programa ‘PedaníasVLC: Participa en Verde’, la alcaldesa detalló que serán los vecinos y vecinas, mayores de 16 años, de los 15 pueblos de València, desde Mauella hasta el Perellonet, quienes decidan finalmente, a través de un proceso participativo, el proyecto definitivo. Las secretarías de las juntas municipales y las alcaldías pedáneas están ultimando los detalles de la votación, que será preferiblemente de manera presencial. María José Catalá destacó que estos proyectos deben ser “técnicamente viables” y pueden estar relacionados “con planes de renaturalización, de comunidades energéticas locales, así como con l'Horta y la Albufera de València”, entre otras iniciativas sostenibles.

De esta manera, el proyecto verde que más apoyo ciudadano recabe de cada pedanía será ejecutado a lo largo de 2024 por parte del Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana del Ayuntamiento, que trabajará coordinadamente y contará con el auxilio y apoyo técnico de los servicios municipales con competencias en la materia objeto de cada proyecto.

Para dotar económicamente y de manera adecuada el programa ‘PedaníasVLC: Participa en Verde’, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València tiene previsto aprobar este viernes, 12 de abril, una modificación presupuestaria de 500.000,00 euros, desde las partidas asignadas a Alcaldía a las del Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto municipal de 2024.

Compromís y PSPV critican la invisibilidad del galardón

El concejal de Compromís Sergi Campillo celebró que por fin empiecen a verse algunas actividades relacionadas con la Capital Verde Europea: “Una de las críticas que hemos planteado es que estamos en el mes de abril y entre los vecinos y vecinas de esta ciudad prácticamente nadie sabe que hemos empezado la Capitalidad Verde Europea y esto es una muestra de que el gobierno municipal se ha dormido. De hecho en estos momentos se está licitando un contrato de asistencia técnica en comunicación y eventos para la Capitalidad en pleno mes de abril. Estamos más que en una anualidad de la Capital Verde Europea, en un medio año de Capitalidad”.

Campillo puso en valor que han presentado un documento con 15 propuestas, entre otras relacionadas con movilidad como la recuperación del Bicifest o un Foro Europeo de Movilidad Sostenible y le pidió a Catalá que no tenga vergüenza de sentirse orgullosa de la red ciclista de esta ciudad porque debe ser “la única infraestructura en la que nos gastamos millones de euros y que el Gobierno del PP y Vox no hace ni una nota de prensa para anunciarla”.

El edil de Compromís mostró su preocupación porque “esta Capitalidad debe entroncarse con un modelo de ciudad verde, debe ser un punto de inflexión para consolidar un modelo de ciudad que empezamos en los ocho años de gobierno de Joan Ribó (recuperación de espacio público, renaturalización de la ciudad, fomento de la movilidad sostenible, etc...)”.

La concejala del Grupo Municipal Socialista Elisa Valía lamentó que Catalá “prefiere desmantelar la Capitalidad Verde y renunciar a que València sea una ciudad inspiradora para otras”. “Tengo serias dudas de que, no solamente Vox, sino más integrantes del gobierno municipal tengan claros los efectos del cambio climático y cómo gestionar sus áreas”, dijo.

Valía hizo estas declaraciones a los medios de comunicación ante lo que calificó como “la única señal que hay en la ciudad de la Capitalidad porque en las calles, en los barrios, no hay ni rastro”, en referencia a la V instalada en las escaleras de la Casa Consistorial. De hecho advirtió que esta “insivibilidad” es “fruto de la fricciones entre PP y Vox” y puso de relieve que el concejal de extrema derecha “no ha hecho ninguna declaración” al finalizar la comisión, a pesar de que tiene áreas de muy importantes como Parques y Jardines o La Albufera.

Elisa Valía reiteró el apoyo de los socialistas a que se declarara evento de especial relevancia pero manifestó que “la primera que no se lo cree es Catalá”. “Le reiteramos también que el problema del interés que puedan o no tener las empresas y otros agentes en la Capitalidad Verde no radica en la desgravación fiscal, sino en su falta de credibilidad y en que se puedan encontrar, en nombre del Ayuntamiento, con un negacionista”, aseguró.