Compromís abre el debate: “Lo mejor para el Valencia CF sería quedarse en Mestalla, cada vez hay más argumentos”

En pleno debate sobre si el proyecto del nuevo estadio que el Valencia CF presentó recientemente al Ayuntamiento y que hizo público en exclusiva elDiario.es cumple con los parámetros de calidad y excelencia esperados y sobre si habría alguna opción de quedarse en Mestalla, la portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, ha sido la primera responsable política que se ha mostrado favorable a analizar seriamente la opción de rehabilitar el centario coliseo de la avenida de Aragón.

Preguntada sobre esta opción, Robles ha comentado que “para Compromís, a día de hoy, dada la situación del Valencia CF y tal y ya dijimos en el pleno de julio, lo mejor que le podría pasar al club sería quedarse en Mestalla”. Robles ha aludido al auto judicial que, tal y como informó este diario, confirma que la sentencia del año 2005 que declara ilegales las gradas construidas a finales de los 90 por Paco Roig: “Esta resolución lo que hace dar aún más peso a esta opción, porque con la situación que tiene el club donde ni tan solo pueden fichar nos resulta extraño que sean capaces de hacer una macro operación como esta. Es cierto que eso es una cuestión que decide el propietario del club, pero hay cada vez más argumentos a favor de quedarse en Mestalla y nosotros pensamos que es mucho más seguro quedarse en Mestalla”.

La portavoz valencianista, que en el pleno de julio apoyó junto al PSPV y al PP la aprobación de las fichas urbanísticas que devuelven al Valencia CF los derechos urbanísticos (40.000 metros cuadrados de terciario en Cortes Valencianasç y otros 74.000 de residencial y 14.000 de terciario en Aragón) condicionado a que el club cumpla con los plazos y las calidades establecidas, ha reconocido que la opción de mantenerse en Mestalla “implicaría replantearse toda la operación urbanística y ver cómo se soluciona el que la ciudad no se quede con un esqueleto como el que tiene hace 15 años”.

Robles ha insistido en la delicada situación finaciera que atraviesa la entidad valencianista: “Cuando una familia no tiene para llenar la nevera en el día a día no se mete en comprarse un piso. Aquí estamos hablando de eso, el propietario del Valencia CF no quiere poner dinero para sobrevivir al día a día, pero sí quiere entrar en una macro operación especulativa que pone en riesgo al club. Por lo tanto, desde Compromís entendemos que lo mejor para el club sería quedarse en Mestalla, pero dada la situación lo que debemos hacer también es dar pasos para blindar la viabilidad del club. El auto judicial ratifica que es ese camino es el más seguro y el más estable para el propio club”.

La también concejala de Compromís ha sugerido a la alcaldesa de València, María José Catalá que, tal y como sugirieron en julio los servicios jurídicos municipales, reclame daños y perjuicios al club por el retraso en la culminación del proyecto.

Expertos como el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València, Iván Cabrera, y el ingeniero de Caminos Ernesto Colomer aseguraron en declaraciones a elDiario.es que el centenario estadio podría crecer hacia las zonas que no están flanqueadas por viviendas y afirman que “no es de recibo descartar la opción de quedarse sin haberla estudiado”.

Auditoría del proyecto del nuevo estadio

Papi Robles, ha urgido a Catalá a contratar “de manera inmediata” una auditoría sobre el coste real del Nou Mestalla que sea “lo más exhaustiva y rigurosa posible” y que esté hecha por una institución pública o, en su defecto, por el Colegio Oficial de Arquitectos. “No queremos consentir que el señor Lim haga un pelotazo urbanístico y que, a cambio, el València Club de Fútbol se quede en la ruina”, ha dicho Robles.

El objetivo de la auditoría, tal y como ha explicado la portavoz de Compromís, es que la ciudad tenga el coste más realista y cuidadoso posible, esencial para garantizar la finalización del estadio sin coste para los ciudadanos. La auditoría debe ser de máxima rigurosidad y profundidad, realizada por expertos en la materia, que analicen no sólo la documentación aportada por el València CF, sino la realidad física de la estructura existente y la normativa que debe regir el nuevo estadio, garantizando así que en caso de paralización de la obra el club consignará el importe real necesario para finalizar las obras.

Además, Robles ha apuntado que para saber el coste real del estadio, se debe conocer cómo está la estructura, que según ha recordado “ha estado expuesta a condiciones ambientales adversas, sin mantenimiento durante años”, por eso se tienen que realizar catas in situ por empresas especializadas. Además, Robles ha añadido que la construcción de esa estructura se inició con una normativa urbanística que a día de hoy es “completamente diferente”, lo que comporta que el grosor de la estructura debe incrementarse, lo que comporta más gasto.

De hecho, la necesidad de realizar la auditoría ya está incluida tanto en la licencia de obra concedida, como en la posterior moción aprobada en el pleno de julio de 2024, donde también se recoge la auditoría como elemento imprescindible para establecer las futuras garantías por parte del club, por lo que “desde Compromís, como venimos reclamando desde hace meses, pensamos que la elaboración de un estudio completo del coste del nuevo estadio no puede seguir demorándose más”, ha dicho Robles.

La portavoz de Compromís ha explicado que la moción que presentan desde el grupo valencianista pretende “resolver de forma responsable la relación comercial con el club y con su propietario, ya que Peter Lim no es de fiar a la hora de hacer negocios”.

“Ante la magnitud de este proyecto y su impacto para la ciudad de València, tanto en términos de infraestructuras como en su proyección a nivel internacional, es imprescindible que el Ayuntamiento tenga la información técnica rigurosa que permita tomar decisiones informadas. Además el Ayuntamiento, como garante del interés general, debe ser el primer interesado en establecer la auditoría más cuidadosa y exacta posible, para poder exigir, en caso de que fuera necesario, las garantías reales para finalizar el estadio por parte del propio ayuntamiento sin que esto repercutiera sobre las arcas municipales”, ha valorado Robles.

Por otra parte, Robles también considera importante la auditoría como una medida de transparencia con la afición del València Club de Fútbol, que tiene derecho a saber el coste real del estadio que el club pretende construir y, además, ha denunciado que el gobierno de Catalá todavía no ha dado acceso a Compromís al proyecto presentado por Lim.