Compromís se opone a los peajes urbanos que afectarían a los valencianos frente a la tasa turística que abonarían los visitantes

“Ha costado años revertir los peajes del gobierno de España en carreteras ya pagadas y no apoyaremos ahora a que haya nuevos. La transición ecológica exige impulsar primero el transporte público, no grabar a trabajadoras que no tienen alternativas”.

La portavoz del grupo parlamentario de Compromís en las Corts, Papi Robles, se pronunció así en sus redes sociales sobre la propuesta recogida en la versión preliminar del Plan de Movilidad Metropolitana (PMoMe) de València que ha salido a exposición pública.

Tal y como informó elDiario.es, entre las medidas que recoge el documento se pone sobre la mesa la posibilidad de “introducir el concepto de 'Congestion Charging' en el área metropolitana de València, de igual manera que otras ciudades europeas lo están aplicando en la actualidad”, es decir, un peaje urbano.

Los objetivos que persigue esta medida son dos, según el PMoMe: “Reducir la afección del tráfico rodado en los medios urbanos metropolitanos por sus efectos medioambientales y conseguir nuevas fuentes de financiación para el desarrollo de los proyectos de transporte público necesarios, agilizando los plazos de inversión, construcción y puesta en servicio”.

En cuanto a su implementación, “el sistema deberá estudiarse en detalle, tanto en cuanto a las afecciones como los beneficios que generarían a la ciudadanía y administraciones metropolitanas”. Igualmente, deberá estudiarse “el inicio de su implantación una vez las necesarias infraestructuras mínimas de transporte público son desarrolladas para dotar de alternativa de movilidad a la ciudadanía que actualmente se desplaza en transporte privado”.

En la coalición valencianista, sin embargo, no gustó la idea y de hecho, algunos como Iván Castañón, secretario autonómico de la Vicepresidencia primera del Consell que ahora ostenta Aitana Mas, lo comparon con las recientes dudas del PSPV para poner en marcha la tasa turística, que en cualquier caso es de aplicación voluntaria para los municipios y la abonan los visitantes: “A ver si lo he entendido bien... el PSPV propone cobrar una tasa a los de aquí por entrar con el coche a València, mientras se niega a que los de fuera paguen un impuesto turístico por venir a la Comunitat Valenciana? Lógico, no parece que sea”, afirmó en sus redes aludiendo a que la propuesta viene de la Conselleria de Política Territorial que dirige la socialista Rebeca Torró.

Otra voz contraria a la medida fue la del alcalde de València, Joan Ribó, quien aseguró que este modelo no es de su agrado ya que penaliza en la misma medida y sin discriminar a personas con rentas altas y con rentas bajas: “No me gusta, no es una solución a nivel social justa, entonces vamos a buscar más soluciones”, dijo.