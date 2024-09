La dejadez del PP y Vox con la transparencia en València: sin publicar los gastos de los grupos, de telefonía y del coche oficial

“A día de la presentación de esta reclamación todavía continúa sin estar a disposición pública la información relativa a los gastos de los grupos municipales desde el 17 de junio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023 incumpliendo la normativa vigente. Solicito del Consejo de Transparencia tome las medidas oportunas para que el Ayuntamiento de València cumpla la normativa sobre el asunto expuesto”, expone la concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València Lluïsa Notario en el escrito que ha presentado ante el Consell Valencià de Transparència, organismo dependiente de la Generalitat Valenciana, ante lo que considera un retraso injustificado del equipo de Gobierno municipal del PP y de Vox en la publicación de las cuentas de los diferentes grupos municipales correspondientes al segundo semestre de 2023, incumpliendo de esta manera el reglamento del pleno.

Precisamente de la contabilidad publicada en el primer semestre del año 2023 correspondiente al final del pasado mandato afloró un agujero de 17.000 euros en las cuentas del grupo municipal de Vox que detectó el interventor, quien instó a su reposición, algo que el partido de extrema derecha hizo efectivo el pasado mes de diciembre.

Ante esta situación, la edil elevó una pregunta a la concejala de Hacienda del PP, María José Ferrer San Segundo, quien en su respuesta emitida el pasado 19 de julio explicaba que “a pesar de que el plazo para remitir a la Intervención General Municipal la mencionada documentación justificativa finalizaba (...) el día 14 de marzo del presente ejercicio, los grupos municipales no han estado en disposición de presentar esta documentación hasta el pasado día 20 de mayo de 2024, fecha a partir de la cual el Servicio de Contabilidad Municipal ha podido empezar a hacer entrega de los informes y documentos contables que forman parte de esta, documentos que son generados por el nuevo programa informático que ha resultado necesario instalar para su pertinente conexión al actual Sistema de Ejecución Presupuestario SEDA”.

Por este motivo, añade la respuesta, “habiendo finalizado la entrega de la referida documentación por parte de los grupos municipales el pasado día 8 de julio, en estos precisos momentos se están realizando las actuaciones oportunas para la emisión del preceptivo informe que la Intervención General Municipal efectúa sobre la justificación de la mencionada asignación para proceder a su oportuna dación de cuentas en el Pleno del Ayuntamiento y a su posterior remisión a la Sección de Transparencia”.

La contestación, sin embargo, no convence a Notario y denuncia que “no se explica de ninguna forma que el Gobierno de la alcaldesa María José Català niegue a la oposición la información de los gastos del dinero que el Ayuntamiento asigna a los grupos municipales, una información que tienen desde hace tiempo”.

Según comenta, “la única razón que lo explicaría es que quieran esconder alguna irregularidad o gasto incómodo que no quieren que salga a la luz”. Por eso, afirma: “Desde Compromís exigimos que publiquen esa información como dice la ley y que la ciudadanía pueda conocer en qué nos gastamos los partidos el dinero público. Catalá y su Gobierno ha demostrado en poco más de un año que la práctica de la transparencia no está dentro de sus objetivos obstaculizando sistemáticamente la información no solo a la oposición, impidiendo hacer un seguimiento del el uso de los recursos públicos, sino también a la ciudadanía”.

Para Notario, “la integridad de un Gobierno está íntimamente ligada a la rendición de cuentas y la transparencia de la acción, dicho con otras palabras, la transparencia es un pilar fundamental para combatir la corrupción”. La concejala valencianista recuerda que no es la primera denuncia que presentan al Consejo de Transparencia: “No vamos a permitir que el Ayuntamiento de València sea de nuevo la ventana de prácticas corruptas donde se hurte el dinero de valencianas y valencianos y el PP vuelva a poner en València en el mapa de la corrupción y la especulación”.

Además de las cuentas de los grupos municipales, el equipo de Gobierno del PP y de Vox sigue sin publicar los datos sobre el uso del teléfono móvil corporativo correspondientes al presente ejercicio. Los últimos datos publicados fueron del gobierno de Joan Ribó y los seis primeros meses del ejecutivo del PP y de Vox, es decir, hasta diciembre de 2023. Sobre este asunto y sobre el uso de los vehículos oficiales nada se ha publicado en el año 2024.