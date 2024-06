La Federación vecinal de València pone en el foco la “mercantilización del espacio público” en su 32 Semana Ciudadana

Este lunes, la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha inaugurado en el Hemiciclo del Ayuntamiento de València, la 32ª edición de la Semana Ciudadana que se desarrollará durante los próximos días. En el acto, la presidenta de la Federación vecinal de València, María José Broseta, ha realizado su discurso inaugural. También han intervenido la primera teniente de alcalde de la ciudad y concejala de Participación, María José Ferrer San Segundo, y el director general de Participación de la Generalitat Valenciana, José Tárrega.

Este acto, precede a un completo programa en el que se incluyen dos debates públicos, el martes 18 en La Petxina sobre “Los conflictos en la ciudad mercancía”, y el jueves 20 en La Harinera de Las Naves sobre “La València del futuro”. Además, el miércoles 19 de junio por la tarde, se volverá a realizar la exposición de mesas informativas de las asociaciones vecinales en la Plaza de la Reina. La Semana Ciudadana se cerrará el viernes 21 con la Gala de Entrega de los Premios de la Federación, galardones que este año han recaído en las jugadoras del Levante UD Femenino, el periodista de elDiario.es Carlos Navarro y, a título póstumo, Vicent Andrés Estellés.

María José Broseta, presidenta de la FAAVV, ha pronunciado su discurso en un Hemiciclo lleno con la presencia de representantes de las distintas asociaciones vecinales de la ciudad. En el mismo ha destacado que la Semana Ciudadana que ahora comienza “es también el reflejo del trabajo de protesta y también de propuesta que hace, todos los días del año, el movimiento vecinal y, por eso, el programa de actividades incluye debates como los que se van a desarrollar sobre los nuevos retos que se abren ante el crecimiento descontrolado de la ciudad, y con propuestas y soluciones frente a la preocupante mercantilización del espacio público”.

La representante del movimiento vecinal organizado de la ciudad ha explicado la elección del lema de este año para la Semana Ciudadana: ‘Por una ciudad verde y sostenible, Valencia no se vende’. “Decimos que no se vende porque no estamos dispuestas a que la ciudad se mercantilice a costa de las vecinas y vecinos. Porque entendemos la ciudad, sus calles, sus viviendas, su playa, su centro monumental, sus barrios y pedanías como elementos que nos pertenecen a todas y todos. No estamos en contra de que vengan turistas, tampoco en contra de los locales de ocio. Son elementos que queremos y que también disfrutamos, pero cuando hablamos de sostenibilidad, de una ciudad verde, de una ciudad habitable, estamos hablando de una racionalidad y sostenibilidad que deberían impulsar la convivencia ciudadana, el derecho a disfrutar todas y todos de la ciudad, poniendo limites a los excesos, con respeto al espacio público y a derechos fundamentales como son el derecho a acceder a una vivienda digna o algo tan simple como el derecho al descanso y a la propia salud”, ha señalado Broseta.

La presidenta de la Federación ha destacado también el trabajo que hace el movimiento vecinal “siempre a partir del diálogo, entre las personas asociadas y con todos los vecinos y vecinas, y por supuesto también con las Administraciones públicas y los gobernantes. Porque reivindicamos la participación como un elemento fundamental para construir la ciudad en convivencia, y facilitamos todos los medios para el diálogo y el entendimiento para avanzar juntas y juntos”.