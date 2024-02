Gómez advierte de que el PP puede favorecer a Lim si sigue retrasando las fichas urbanísticas del nuevo estadio del Valencia CF

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, ha manifestado este miércoles su “preocupación” pero también su “sospecha” de que existe “una estrategia deliberada por parte de María José Catalá de poner las cosas muy fáciles al máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim”.

“De otra forma no nos explicamos que unas fichas urbanísticas que están ya resueltas desde este verano no las haya presentado si son las mismas que dejamos, si no ha modificado nada y mantiene las mismas exigencias que establecimos nosotros para garantizar que se finalizaba el estadio con las máximas garantías para la ciudad y para la afición”, ha comentado.

Según ha explicado la portavoz socialista a elDiario.es, diferentes cargos del PP ya han advertido de que “el cambio de color político en la Generalitat Valenciana también puede implicar un cambio en las posturas jurídicas que adoptó en su día la Abogacía de la Generalitat” en referencia a las dos causas que se dirimen en los juzgados sobre la caducidad de la actuación territorial estratégica (ATE). La primera de ellas, sobre la denegación de la prórroga que solicitó en su día el Valencia CF, se resolverá el próximo 6 de marzo. La segunda, sobre la propia caducidad de la ATE, aún no tiene fecha, pero no tardará mucho más.

Sandra Gómez ha hecho hincapié en que Catalá está retrasando la presentación de las fichas en el Pleno y ha considerado que “parece sospechoso”. Así ha advertido de que los populares “podrían estar maniobrando para que el máximo accionista obtenga en los tribunales lo que no fue capaz de obtener políticamente con nosotros”.

Si el juzgado diera la razón al Valencia CF, algo que según Gómez “es muy poco probable por lo que trasladan los servicios jurídicos”, el club y por tanto su máximo accionista, Peter Lim, recuperaría todos los activos urbanísticos (40.000 metros de terciario en Cortes Valencianas y 75.000 de residencial más 14.000 de terciario en avenida de Aragón) y podría disponer de ellos sin necesidad de abonar antes el pabellón de Benicalap o de finalizar el nuevo estadio, tal y como marcan las fichas urbanísticas.

En esta línea, Gómez ha explicado que lo que “estamos empezando a sospechar es que, por parte del Partido Popular, se está favoreciendo que se tumbe la estrategia que llevamos a cabo nosotros de caducar la ATE ante el incumplimiento del Valencia CF de acabar estadio. ”Ahora podrían estar intentando favorecer a Peter Lim“, ha advertido y ha destacado que nadie del PP les ha llamado para tratar de alcanzar un acuerdo sobre las fichas urbanísticas.

elDiario.es publicó este lunes en exclusiva el proyecto básico presentado por el club al Ayuntamiento sobre el que se están tramitando las licencias. Entre otros detalles, tendrá un aforo inicial de 66.089 espectadores de inicio, ampliables a 70.016. Del aforo inicial, se prevén 2.588 butacas VIP con el siguiente reparto: 148 butacas y la tribuna VIP (363) en la grada media con acceso desde la entreplanta. Los diferentes tipos de palcos VIP/HOSPITALITY de planta primera (1973) y la zona de mini-boxes y experiencia de banquillos (104). Las ratios de este tipo de público se ajustan a los estándares de UEFA/LFP así como las necesidades particulares del plan de negocio del club.