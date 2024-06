El Govern valencià manté retards en els pagaments a sanitaris, en la dependència i en les ajudes al lloguer

Al Govern valencià del PP i de Vox se li acumulen els problemes de liquiditat per a fer front a pagaments en matèria de sanitat, serveis socials i habitatge.

Fonts sindicals han informat a elDiario.es que el personal sanitari que participa en el denominat pla d’autoconcert pel qual, de manera voluntària, es fan operacions a les vesprades per a reduir la llista d’espera quirúrgica continuen sense cobrar, en alguns casos des del mes de febrer passat.

Els sanitaris ja van denunciar aquesta situació fa un mes, i fins i tot van amenaçar de deixar de participar en el pla esmentat davant els impagaments, i la realitat és que la conselleria ha començat a posar-se al dia en alguns departaments de salut. No obstant això, segons han informat des d’UGT, el problema persisteix principalment a l’hospital La Fe, el de referència de la Comunitat Valenciana: “Han pagat els retards en alguns casos puntuals que la Intervenció ha validat, però la majoria del personal continua sense cobrar i hi ha molt de malestar”.

A més, segons han informat fonts de CCOO, altres hospitals com el General d’Alacant, el de Sant Joan o el de la Vila Joiosa, continuen devent autoconcerts, encara que part del personal ja ha començat a cobrar-los.

Quant a les ajudes per a la dependència, fonts sindicals han denunciat que estan retardant-se les ordres per a començar a pagar-les, de manera que des que es reconeix el grau de dependència fins que es notifica l’inici del pagament passen mesos. Segons denúncia una beneficiària (prefereix no revelar la seua identitat) a elDiario.es, la conselleria li va notificar el mes d’agost passat el grau de discapacitat i “deu mesos després” no ha rebut l’autorització del pagament. Fonts del departament que dirigeix la vicepresidenta Susana Camarero han comentat que no poden entrar en casos puntuals, però en qualsevol cas han recordat que, quan es notifique l’inici del pagament, la persona beneficiària cobrarà de manera retroactiva tots els endarreriments. El 3 de juny hi havia 15.330 persones en llista d’espera i 157.288 beneficiaris. Enguany la llista d’espera s’ha reduït en 3.000 persones.

Quant a les ajudes de llogar per a menors de 35 anys, cofinançades amb el Govern, la Conselleria d’Habitatge ha assegurat que ja s’han abonat les del 2022 i les del 2023, encara que ha reconegut que pot haver-hi casos que no hagen rebut part de l’ingrés corresponent a l’exercici passat per modificacions de dades bancàries dels beneficiaris, per la qual cosa, quan s’esmenen les deficiències, quedarà tot liquidat. Quant a la resta d’ajudes, ha explicat que ‘ l’octubre de l’any passat es va obrir el termini per a sol·licitar les ajudes corresponents al 2023 i el 2024, atribuint el retard al fet que l’anterior executiu d’esquerres va deixar tot el procediment per fer. Així doncs, assegura que les llistes provisionals de beneficiaris eixiran d’ací a poc.

El Ministeri de Vivenda ha assegurat a este diari que està al dia en les transferències a la Generalitat Valenciana. Així, en 2022 va pagar 22,8 milions d'euros i altres punts en 2023 per a les ajudes als lloguers per a menors de 35 anys.