Guerra al botellón en València: 30 agentes más, vallado de plazas y multas, incluido a estudiantes Erasmus

El alcalde de València, Joan Ribó, se ha reunido este martes de urgencia con el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, y el comisario jefe de la Policía Local de València, José Vicente Herrera, para buscar soluciones inmediatas al problema del botellón en la ciudad.

El máximo responsable de la ciudad ha anunciado un refuerzo del dispositivo de la Policía Local en el foco de Benimaclet, la agilización de las sanciones por consumo de alcohol en la vía pública e incumplimientos por parte de los locales, y que el consistorio estudiará el procedimiento legal para multar también a los estudiantes Erasmus infractores.

“Esta ciudad se divierte y sabe vivir, pero también debe saber dejar dormir a las personas. Pedimos a todos los que practican botellón que sean responsables porque si no, tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a dormir y al descanso de todas las personas. La advertencia está clara para aquellas personas que alteren la convivencia ciudadana: la policía los sancionará y la tramitación de la multa será rápida”, ha asegurado esta mañana el alcalde Joan Ribó tras la reunión con los responsables de seguridad ciudadana de la ciudad.

“Nos hemos reunido para buscar soluciones para un problema que nos preocupa mucho como es el botellón. Desde el Ayuntamiento estamos preocupados por el tema, sabemos que no pasa solo en València, pero que el mal sea de muchos no arregla la situación ni facilita el dormir de las personas. No podemos estar sin actuar ante estas manifestaciones que hemos visto en Benimaclet, y antes en Hondures y la plaza del Cedre”, ha explicado el máximo responsable de València.

Entre las soluciones que se han acordado, Joan Ribó ha pedido “que se amplíe el grupo de seguimiento del botellón, planteándolo en dos niveles: el de prevención, por eso queremos que la policía esté antes de la concentración de personas; y el nivel de contención”. “Queremos limitar y, a ser posible, eliminar el botellón al máximo, con el aumento de las dotaciones policiales, concretamente de la unidad UCO, para hacer frente a este tema”, ha señalado.

El concejal Aarón Cano ha detallado que se estudiarán medidas “como el baldeo y el cerrado de zonas, pero sobre todo imitar el modelo que llevamos en Hondures y Cedre”. Sin embargo, ha explicado que en Benimaclet “hay una trama urbana muy diferente, y debe prevalecer la visión técnica policial, porque quizás cerrar la plaza no es lo más adecuado”. Sobre el número de policías en esta actuación especial, Cano ha dicho que se incorporarán “a servicios extraordinarios del cuerpo de la UCO de unos 30 agentes”.

El alcalde Ribó ha explicado también que se ha acordado hacer “un seguimiento semanal” del problema del botellón, y ha anunciado la creación de una comisión entre régimen sancionador, Policía Local y Espacio Público “para que las sanciones que se produzcan se agilicen al máximo y que la gente sepa rápidamente que esta sanción se va a ejecutar lo más rápidamente posible”. Por su parte, el concejal Aarón Cano ha añadido que la comisión “será un acelerador de las sanciones, no se quedará ninguna sanción con retraso injustificado”.

En este sentido, el alcalde, Joan Ribó, ha manifestado que se están buscando soluciones “para que aquellas personas que no son de nacionalidad española puedan ser sancionadas”. “Me refiero al colectivo de los Erasmus”, ha concretado, “porque pensamos que a veces forman parte de estas reuniones y también deben aplicarse los mecanismos de prevención, contención y sanción como cualquier español”. “València es la capital de España con más Erasmus, y queremos que tengamos muy claro que las sanciones que podamos poner llegarán a casa de sus padres”, ha asegurado Ribó.

El alcalde ha descartado completamente la creación de un botellódromo, porque “detrás del botellón hay consumo excesivo de alcohol y desde el punto de la salud no lo podemos favorecer, aunque sería la solución fácil”. Joan Ribó ha recordado que hay 50 policías “que van a entrar muy rápidamente” y “las oposiciones para más de 200 policías que a lo largo del año que viene se podrá poner en marcha”.

Cano: “Tenemos nuestra propia receta

Por su parte, el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha recordado que el botellón “es un problema de convivencia ciudadana”, y en este sentido ha valorado el esfuerzo de la Policía Local en zonas como la plaza de Hondures o el Cedre “que no están bien, pero su evolución es mejor que en semanas pasadas”.

Cano ha advertido que la acción se iniciará ahora también “en el foco de Benimaclet, del mismo modo que hemos hecho en Hondures y Cedre, que parece que estamos consiguiendo reducir”. “No puedes evitar que entre la gente, la libre circulación de gente, pero la presencia policial reduce mucho la concentración de personas”, ha defendido el concejal del Área de Protección Ciudadana.

“Lo que no vamos a hacer nunca es aplicar medidas como en otras ciudades que no solo no aminoran el problema, sino que lo convierten en un problema más complejo, como los disturbios y problemas de seguridad ciudadana”, ha señalado el regidor de Protección Ciudadana, mientras que el alcalde ha añadido sobre esta cuestión que se quiere “evitar” que el botellón “se convierta en una guerra campal entre la policía y quienes lo practican, como ha pasado en muchas zonas de España”.

“València tiene su propia receta, nadie tiene la receta para poner fin a esto, porque nadie lo ha conseguido, pero nosotros tenemos nuestra receta”, ha reclamado Aarón Cano, que considera que poco a poco “avanzamos pasos para reducir el botellón”.

Reunión con Delegación de Gobierno

Por otro lado, el alcalde de València ha informado de que en la reunión de seguridad ciudadana también “se ha hablado de aquellos barrios que tienen un problema vinculado con el consumo de drogas”. “Me refiero concretamente a Orriols y a la Malva-rosa”, ha dicho Joan Ribó. “Hemos acordado solicitar una reunión con la delegada del Gobierno, Gloria Calero, porque ese tema es fundamentalmente de la Policía Nacional. Queremos aumentar la coordinación y hacer un plan de trabajo”, ha anunciado el máximo responsable de la ciudad.