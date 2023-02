“No tenemos duda, se trata de un ataque fascista con un claro componente ideológico. No es la primera vez que tenemos problemas cuando organizamos algún acto político, cuando no nos hacen una pintada nos tiran un excremento a la fachada de la asociación o nos ponen silicona en la puerta; todos los ataques vienen del mismo sitio, pero este ha sido el más grave de todos y vamos a denunciarlo”.

Así se ha pronunciado Natxo Calatayud, miembro del Centro Social Terra, entidad con 22 años de arraigo en Benimaclet plenamente integrado en el tejido asociativo de este combativo barrio que saltó a la polémica recientemente al conocerse que un agente de la Policía Nacional se infiltró el colectivos vecinales y antifascistas de la zona.

La entidad celebró este sábado su tradicional calçotada popular Ovidi Montllor en homenaje a Guillem Agulló, el joven antifascista asesinado en Montanejos en 1993 por la extrema derecha, un acto que contaba con los correspondientes permisos y que congregó a unas 250 personas en la calle Reverendo Rafael Tramoyeres: “Sobre las 19.00 horas empezó a caer un líquido abrasivo que provenía del edificio que está justo en frente de la sede de la asociación y que dañó a una decena de personas, las cuales sufrieron un fuerte escozor quedándoles marcas rojas en las zonas afectadas”, explica Calatatuyud.

Inmediatamente paralizaron todas las actividades populares que había en marcha (juegos infantiles principalmente) y llamaron al 112, personándose la Policía Nacional en el lugar de los hechos. Según comenta este miembro de la entidad, “los agentes accedieron al edificio, hablaron con los vecinos y levantaron acta de lo sucedido; además, recomendaron acudir al centro de salud para obtener un parte de daños para adjuntarlo a las posibles denuncias que se van a interponer”.

Por suerte, Calatayud cree que entre los heridos “no hay menores de edad”, a pesar de que había una gran cantidad de familias con hijos.

F. G. es miembro de la asociación de vecinos de Benimaclet y el padre de una de las afectadas, una chica de 32 años: “Mi hija tiene la mejilla izquierda irritada, muy cerca del ojo. Una vez más hay quien no acepta que la sociedad es plural y actúa con odio hacia el que no piensa como él; Terra organiza de vez en cuando actividades y fue por la tarde, no a las 5.00 horas de la mañana, por lo se trata de un acto marcadamente fascista. Fastidia que un barrio como Benimaclet que acoge a todo tipo de personas y queremos convivir en paz haya gente de esta índole. El edificio del que tiraron el líquido no es grande y su la Policía hace su trabajo identificarán al autor sin mucha dificultad. Ya está bien de que seamos famosos por tener a policías infiltrados y por tener fascistas sueltos que pueden hacer lo que les dé la gana por el barrio”.

La propia asociación de vecinos ha condenado los hechos a través de sus redes sociales al afirmar que “el atentado de odio a las otras ideologías y/o culturas, llevado a cabo ayer por la tarde (sábado) en la fiesta que organizaba legalmente Terra, se realizó desde una finca de tres o cuatro alturas, es decir un edificio donde residen entre seis y doce propietarios; nada difícil para la policía el identificar al energúmeno que realizó el mencionado atentado que ha dejado con lesiones epidérmicas a varias personas”.

Al respecto, fuentes policiales han informado a elDiario.es de que inicialmente se encargó del asunto la Policía Local, pero ante la posibilidad de que el incidente pudiera tener un sesgo ideológico, se dio traslado a la Policía Nacional, que en estos momentos investiga el asunto. Al mismo tiempo aseguran que han empezado a recibir denuncias y que aparentemente se trataría de un caso más relacionado con molestias por ruidos que por temas ideológicos.