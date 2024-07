Un informe certifica que la supermanzana del barrio de Orriols gana un 15% de tránsito peatonal y reduce un 88% el motorizado

Los técnicos del Ayuntamiento de València contestaron recientemente al requerimiento del Ministerio de Trasportes sobre la reducción de espacio peatonal en la supermanzana de la Petxina que “el estado actual de la actuación cumple lo solicitado y concedido, por lo que no hay infracción”. Y, además, “cumple los objetivos generales y específicos de las Bases y Convocatoria, la Resolución de Concesión y las modificaciones de los mismos realizadas por el Ministerio”. Los responsables municipales contestaron contastaban al requerimiento del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que solicitaba “información adicional y detallada sobre posibles alteraciones” con respecto “al proyecto original” e indicaba que el “incumplimiento” en el mantenimiento de las actuaciones efectuadas en este entorno para dar prioridad al peatón puede suponer “una infracción grave” que lleve a “sanción grave”, en concreto de 3,5 millones de euros.

Los técnicos del ministerio recorrieron las calles de Calixto III, Juan Llorens, Erudito Orella, Literato Gabriel Miró, Palleter y Padre Rico de ese entorno y observaron que parte de las marcas viales habían sido “recientemente pintadas” y que “la pintura anterior, que todavía se aprecia en algunas zonas sobre la calzada, demuestra que se han habilitado nuevas plazas de aparcamiento para motocicletas, turismos y carga y descarga en espacios anteriormente dedicados a otros usos”, entre ellos, en espacios anteriormente reservados a los viandantes.

En medio de esta polémica, un informe elaborado por Tes Ingenieros para el Ayuntamiento de València certifica las bondades en materia de movilidad de la supermanzana habilitada en el barrio de Orriols, en concreto, en el cruce de las calles de Padre Viñas, Duque de Mandas, San Vicente de Paul y Reig Genovés. Las obras finalizaron el pasado mes de mayo y han servido para ganar 8.700 metros cuadrados de zonas peatonales.

Según expone el director de las obras, el proyecto supone “la recuperación del espacio público para las personas, como viandantes y para usos lúdicos, así como el aumento de la superficie peatonal y de la infraestructura verde con los beneficios medioambientales que conlleva, con los efectos positivos en el estado del bienestar que ello puede suponer”.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, certifica que “la ejecución del proyecto ha tenido como resultado un incremento de la movilidad peatonal, y una disminución de la movilidad en los modos motorizados contaminantes, ya que al contar con una infraestructura peatonal segura y de calidad se incrementan los recorridos a pie, lo que provoca una importante disminución del ruido y la mejora de la calidad del aire”.

En este sentido, adjunta un estudio de movilidad que se ha realizado en el cruce de la calle del Duque de Mandas con Arquitecto Rodríguez en el que se recoge la comparativa de intensidades, peatones/bicis y vehículos, del miércoles 26 de enero de 2022 y el miércoles 26 de mayo de 2024 de la que se deduce que “en el eje de la calle del Arquitecto Rodríguez norte se ha reducido en un 88% el uso de vehículos motorizados contaminantes y se ha producido un incremento de tránsito peatonal del 15%”.

Al respecto, la portavoz de la asociación vecinal Orriols en Lucha, Mari Carmen Tarín, ha comentado sobre el proyecto ejecutado que en líneas generales están contentos con el proyecto, aunque han reconocido que hay algunos aspectos del mismo que se podrían mejorar: “Han puesto una valla que se suponía que no existiría, han puesto cipreses que son bonitos, pero no dan sombra y hay una calle (Historiador Chabret) peatonalizada , con muchas sombras pero no han puesto los bancos previstos, ubicándose estos en otras calles donde están amontonados”.

El PSPV denuncia la permisividad con las multas de tráfico

Por otra parte, la concejala socialista María Pérez ha denunciado que la recaudación de multas de tráfico en los primeros seis meses del año confirma la permisividad de la alcaldesa María José Catalá con las infracciones relacionadas con los coches mientras, por el contrario, hace gala del incremento de denuncias a los vehículos de movilidad personal como son los patinetes en el mismo periodo.

Pérez hizo sus declaraciones tras conocer que la recaudación por las multas de tráfico en los primeros seis meses del año se ha reducido en 2,2 millones de euros con respecto al mismo periodo de 2023. Una situación, apunta, que revela que bajo el mandato de Catalá se han interpuesto muchas menos denuncias por infracciones cometidas por vehículos. Y eso, señala, “se ha visto reflejado en, por ejemplo, la situación de la supermanzana de la Petxina, donde los vecinos no han dejado de denunciar el mal estacionamiento de los coches en zonas peatonales frente a la pasividad del gobierno municipal”.

“El gobierno de la señora Catalá alardeaba hoy del incremento de las multas a patinetes en los primeros seis meses del año. La seguridad es, sin duda, un elemento fundamental, pero esta información contrasta con el descenso de multas a los vehículos privados en el primer semestre de 2024. Si lo comparamos con el año anterior, vemos cómo el número de multas de tráfico ha descendido sustancialmente. Así lo confirma el último informe del estado de ejecución de ingresos del Ayuntamiento que refleja que la recaudación por multas de tráfico se ha reducido en 2,2 millones en estos primeros seis meses”, concluye.