La falta de espacio en el Puerto de València con el consiguiente riesgo de colapso y la creación de "miles de puestos de trabajo" son dos de los principales argumentos esgrimidos por el presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, para justificar la polémica ampliación. Ambos son seriamente cuestionados por los propios trabajadores del Puerto, tal y como explica el presidente del comité de empresa de la terminal pública de gestión privada CSP Iberian Valencia Terminal, Julián Pérez.

Un informe de la Universidad Politécnica de València (UPV) pagado por los empresarios habla de la creación de 6.000 empleos directos e indirectos, pero ustedes consideran que, no solo no se crearán, sino que se destruirán, ¿Por qué?

Porque la ampliación se proyecta para concentrar el volumen que mueve un cliente (MSC) del puerto en la nueva terminal y no para gestionar tráficos nuevos. Actualmente ya se le da servicio público desde nuestra terminal y además cuenta con su propia concesión. Esa concentración reducirá el volumen que gestionamos en nuestra terminal gravemente y por tanto afectará a cientos de trabajadores entre plantilla propia y compañeros de las subcontratas. Y todo ello a muy corto plazo, una vez se ponga en marcha la ampliación. El informe de la UPV se apoya en el impacto positivo, pero temporal, durante la fase de construcción, pero no refleja nada sobre las consecuencias en las terminales afectadas, es una visión incompleta.

¿La Autoridad Porturaria de València (APV) no les ha facilitado en este tiempo algún plan o previsión de empleo para los 400 trabajadores directos e indirectos de la terminal CSP?

No, precisamente lo que reclamamos es un estudio profundo del impacto laboral sobre los trabajadores de las terminales, de las contratas, de los proveedores de servicios y estibadores a corto, medio y largo plazo tras la ampliación, si es que se realiza. Además, hay que tener en cuenta que la nueva terminal tendría carácter de servicio público compitiendo con las que actualmente ya ofrecemos el servicio, e insisto, todo ello sin compromiso de aumento de volúmenes.

La principal argumentación de la APV para justificar la ampliación es la supuesta falta de espacio del recinto. ¿Realmente hay un riesgo de colapso?

Actualmente no. En 2020 se han movido 5,4 millones de contendores, 2 millones menos de la capacidad del puerto, según los propios datos de la APV. Lo que sí tenemos son problemas de gestión del espacio actual. La capacidad de un puerto o una terminal es directamente proporcional a su espacio físico, pero inversamente proporcional al tiempo de permanencia de los contendores en sus recintos. Si los contendores no se retiran rápidamente el puerto se vuelve ineficiente. Y ahí la APV tiene mucho margen de mejora, invirtiendo en las terminales, en los accesos, depósitos externos, reconversión de espacios inutilizados, etc. Esas inversiones nos ayudarían a las terminales y generarían empleo estable al aumentar nuestra capacidad de movimientos.

¿Cómo es la gestión del Puerto en contraposición con los grandes puertos de Europa con los que se compara?

No es fácil comparar la eficiencia de los puertos entre sí, nos distinguen muchas circunstancias, pero el informe del Banco Mundial e IHS Markit “El Container Port Perfomance Index 2020 –CCPI” clasifica 351 puertos de contendores según el tiempo de permanencia como resultado de la gestión de sus infraestructuras. Usa dos tipos de cálculo y en ninguno sale bien parado el Puerto de València: ocupamos la posición 283 en esa lista. Como mínimo se puede decir que tenemos margen de mejora, es obvio que actualmente hay una mala gestión o por lo menos muy mejorable.

¿Por qué creen entonces que el Puerto de València está tan interesado en esta ampliación?

Desde luego no por la creación de empleo, sino para satisfacer la demanda de un cliente que hace una petición lógica y coherente desde el punto de vista de sus intereses. Pero la APV tiene que evaluar todas las opciones y circunstancias porque gestiona inversión pública. Creo que sería mucho más rentable invertir en las instalaciones actuales tanto en València como en Sagunto para mejorar nuestra eficiencia y adaptarnos a las nuevas exigencias medioambientales.

¿En cuanto al tráfico de camiones, sería posible una mejor gestión para reducir las emisiones?

Los transportistas son uno de los colectivos más perjudicados por la falta de eficacia del Puerto (colas, retrasos, duplicidad de viajes, etc.). Los puertos más importantes trabajan con cita previa para laminar el tráfico que además reduce considerablemente la contaminación del aire. También se deberían aprovechar los viajes de los transportistas al Puerto para realizar dos transacciones como hacen los puertos más eficaces en lugar de una como suele pasar en València. Es decir, intentar que cuando entre un camión a dejar un contenedor, se vaya con otro. Pero todo ello requiere apoyo de la APV a esas medidas y a los transportistas. Estas medidas también tendrían efecto sobre la estabilización del empleo al permitir organizar mejor las plantillas que tienen que dar el servicio.

¿Creen que la ampliación podría tener algún impacto ambiental?

Eso les corresponde a los expertos determinarlo. Tengo mi opinión como ciudadano y no entiendo la negativa a analizar las posibles consecuencias medioambientales. Eso me hace sospechar. La sociedad está revisando su conducta, sus costumbres y hábitos diarios para proteger el medio ambiente a nivel individual y al mismo tiempo exige mayor atención a nuestros espacios naturales. Si esta obra genera dudas medioambientales entre los expertos mejor optar por alternativas más seguras, ya que las hay.