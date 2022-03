El lapsus de Feijóo en su gira para ser aclamado presidente del PP: ubica la Costa Dorada de Tarragona en València

Quizás los nervios de su primer acto de campaña para liderar el PP, o quizás simple desconocimiento. El caso es que Alberto Núñez Feijóo ha tenido un pequeño gran lapsus este viernes en València donde ha iniciado una gira para proclamarse presidente del partido.

Y es que, el presidente de Galicia ha situado la Costa Dorada, ubicada en Tarragona, en tierras valencianas: "Muchas gracias, para mí es un honor empezar en la Costa Dorada este intinerario que no va a ser fácil", ha afirmado junto al presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, en el acto que se ha celebrado en la sala de actos del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (Muvim).

Un desliz que no ha pasado desapercibido para algunos dirigentes políticos como el presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera (Compromís), quien ha través de sus redes sociales ha enlazado el vídeo con el comentario irónico "no mos fareu catalans" (no nos haréis catalanes).

Feijóo, que ha asistido a la mascletà desde el balcón del Ayuntamiento de València acompañado de la portavoz municipal del PP, María José Catalá, ha garantizado este viernes que está comprometido con la reforma de la financiación autonómica y que Mazón y él aspiran a "lo mismo". Tras asegurar que el PP es un partido autonomista, el mandatario gallego ha cuestionado que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera reformar la financiación, ante la propuesta para el nuevo modelo que presentó hace unos meses el Ministerio de Hacienda.

"Es una cortina de humo, nos han mandado un papel y 'que se entretengan'", ha denunciado. Ha definido a PSOE y Unidas Podemos como "un gobierno de tertulianos" --después ha ironizado con que esté en marcha una serie sobre Pedro Sánchez-- y se ha preguntado si "se trata de enfrentar a los presidentes autonómicos".

Al margen de la financiación se ha mostrado a favor de la diversidad de España y del respeto por igual al castellano y a las lenguas cooficiales, además de augurar que el PPCV es "el cambio que necesita esta tierra" de cara a las elecciones de 2023. "Necesitamos a Carlos Mazón como presidente, y lo digo después de haberlo pensado, y a María José Catalá como alcaldesa", ha manifestado.

En su discurso previo en el acto, al que han asistido otros 'populares' como el eurodiputado Esteban González Pons, Mazón ha afirmado que Feijóo "sabe que es una injusticia" la infrafinanciación valenciana y ha reiterado que la Comunitat Valenciana es "clave para España"".