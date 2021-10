Nutricionistas valencianos denuncian esta campaña: “Una pizza en una mano y una hamburguesa en la otra. Eso es dieta equilibrada”

“Una pizza en una mano y una hamburguesa en la otra. Eso es dieta equilibrada". Este es el lema de una campaña publicitaria del Centro Comercial El Saler que ha causado gran indignación entre los dietistas valencianos y entre la propia Conselleria de Sanidad, hasta el punto de solicitar su retirada, algo a lo que accedieron desde la gran superficie a última hora de este martes: "La eliminaremos a la mayor brevedad, lamentamos lo desafortunado del mensaje", aseguraron.

En primer lugar, fue el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (Codinucova) el que solicitó este martes la eliminación del panel con el mencionado lema instalado frente a un supermercado al considerar que se trata de un juego de palabras y un recurso publicitario que normaliza e incluso recomienda el consumo de estos alimentos como parte de una “dieta equilibrada”.

Según la mencionada entidad, actualmente en la Comunitat Valenciana uno de cada cuatro menores sufre sobrepeso y el 12% obesidad: "Un estado de salud que se perpetúa en la mayoría de los casos y que es el origen de muchas patologías cardiovasculares, diabetes, hipertensión e incluso algunos tipos de cáncer en la edad adulta".

Además, ha añadido que "las alusiones a dietas equilibradas ejemplificándolas en elaboraciones que, en el imaginario colectivo, no refieren a productos saludables y, por tanto, no son de consumo recomendado de manera habitual, pone piedras en el camino en la lucha contra la obesidad, confunde a la población (que considera que se alimenta correctamente, cuando por desgracia el consumo de ultraprocesados y de comida rápida va en aumento) y menosprecia los esfuerzos que los profesionales de salud estamos realizando para avanzar hacia una sociedad más sana y saludable a través de, entre otras acciones, la educación alimentaria".

Dado que los mensajes de salud deben estar visados por profesionales, desde el Codinucova pidieron a empresas, autoridades, asociaciones, medios de comunicación y cualquier tipo de entidad y asociación pública o privada "que se apoye en los profesionales de la alimentación y la nutrición humana y dietética para cualquier acción divulgativa que realicen en torno a la nutrición".

Tras tener constancia de la denuncia del Colegio de Nutricionistas, la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, remitió una carta al centro comercial en la que insta también a la retirada de la campaña al considerar que su mensaje "promueve hábitos alimenticios poco acordes con los parámetros propios de la dieta reconocida como estándar de dieta saludable y equilibrada".

La misiva afirma: "Dado que no dudamos de su implicación en contribuir a promover una alimentación saludable y mejorar la calidad de vida de las personas, no podemos dejar de indicarle que el mensaje transmitido en la publicidad expuesta induce a error al transmitir como dieta equilibrada lo que no lo es".

Además, añade: "Dicho mensaje puede influir en la población más vulnerable, como son la infantil y juvenil, que puede percibir erróneamente lo que es una dieta equilibrada y lo que no, algo especialmente relevante dado que una dieta poco equilibrada a la larga puede producir problemas graves de salud como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión e incluso algunos tipos de cáncer en la edad adulta".

Por lo expuesto, Navarro concluye: "Les invito a sumarse a nuestra labor de defensa de una dieta variada, saludable y equilibrada, como elemento de promoción de la salud de la población, mediante la retirada de dicha publicidad, convencidos de que atenderán nuestra petición".