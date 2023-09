El Palau de la Música de València reabrirá el 5 de octubre tras cuatro años cerrado por las obras de rehabilitación

El Palau de la Música de València, un icono cultural de renombre internacional desde 1987, reabrirá sus puertas el día 5 de octubre tras cuatro años de cierre por el desprendimiento de un falso techo que afloró importantes deficiencias estructurales por falta de mantenimiento en el edificio.

En concreto fue el 29 de junio de 2019 cuando parte del techo de la sala Joaquín Rodrigo se desprendió de madrugada sin causar daños personales al producirse un problema de condensación relacionado con los conductos de la refrigeración de la dependencia. Esto obligó Ayuntamiento a trasladar la programación a otras dos dependencias.

No fue hasta febrero de 2022 cuando el Ayuntamiento, entonces gobernado por Compromís y el PSPV, por fin adjudicó las obras de rehabilitación por 10,5 millones de euros a la UTE Bertolín-BECSA.

El equipo de Gobierno municipal achacó entonces los retrasos al estudio para comprobar el estado de los revestimientos acústicos de la Sala Iturbi lo que permitió plantear una intervención de rehabilitación integral del edificio para poder adecuar las instalaciones y reformar por completo las dos salas principales.

A esto se sumo el recurso a la licitación de la redacción del proyecto presentado por el Colegio de Arquitectos, con la consecuente paralización de los trámites hasta que el tribunal competente avaló la actuación municipal desestimando el recurso. Junto con un segundo recurso a la adjudicación de la redacción del proyecto, que también acabó desestimado, la paralización de los trámites se prolongó durante medio año.

Este viernes 1 de septiembre la alcaldesa de València del PP, María José Catalá, anunció que el Palau de la Música reabrirá sus puertas con dos grandes conciertos el próximo mes. “El día 5 de octubre será la inauguración oficial con un gran concierto para los abonados y los amigos del Palau, mientras que el 6 se repetirá el mismo programa para todo el público y de manera gratuita”. “Creemos que es un fecha de fiesta para la ciudad y, por eso, hemos planificado un segundo concierto, ya que el anterior equipo de gobierno sólo tenía previsto celebrar uno”, dijo.

Además, esta gran apertura contará con actuaciones musicales fuera del Palau, en el hall de cristal y en el anfiteatro con grupos valencianos, que acabará con un gran concierto de la Orquesta, “para que así todos los vecinos puedan participar de la jornada de reapertura”.

Así mismo, la alcaldesa explicó que, sobre las deficiencias detectadas al margen de las obras ya programadas, “se va a solicitar una auditoría integral sobre la reforma del Palau de la Música, para localizar las necesidades, sobretodo en la zona administrativa, de información, y de la Orquesta, para valorar el alcance económico de las mismas, y que los plazos de ejecución no interfieran en la actividad del auditorio. Este viernes visitamos lo que considero la finalización de la primera fase de las obras de adecuación y rehabilitación del Palau y ahora tendremos que abordar una segunda fase para solventar todas las deficiencias que sigue teniendo el edificio”.

Catalá aseguró que “es una decepción que el anterior equipo de gobierno no hubiera previsto reparar las numerosas goteras de la parte administrativa, adecuar los baños y un rosario de problemas a los que hemos tenido que hacer frente el nuevo equipo de gobierno”.

En este sentido —explicó Catalá— se ha llegado a valorar demorar la reapertura para que fuera en condiciones. “Al final, para no deteriorar más la institución y, como afectan más a la parte administrativa, de información y de la Orquesta, hemos decidido que se abra el 5 y el 6 de octubre. Aun así, hemos podido abordar algunas cuestiones no previstas como que sólo estaba previsto retapizar unas 20 butacas y hemos hecho una modificación presupuestaria para retapizar las 1.700 butacas del Palau, que no es sólo una cuestión estética, sino que repercute en la acústica”.

De igual modo, se ha licitado un contrato para renovar la grifería de los baños, se ha renovado la pantalla de la sala principal y se ha colocado dos nuevas pantallas en la parte exterior. “Queremos celebrar una fiesta por todo lo alto para la ciudad el próximo mes de octubre y, además, quiero poner en valor a todos los abonados que han sido fieles al Palau, durante los últimos cuatro años de cierre, ya que han hecho un ejercicio de lealtad con la institución cultural. Por eso, he solicitado tengan en su butaca su nombre como se hace en otras óperas o entidades del mundo”, indicó la alcaldesa.

Durante la visita al Palau de la Música se comprobó que ya está prácticamente finalizadas las obras previstas, que han ascendido a 12 millones de euros, a falta de unos últimos retoques.