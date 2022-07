Per l'Horta pide al Ayuntamiento de València la nulidad de la recepción de la ZAL: “Es ilegal”

El colectivo Per l'Horta ha pedido al Ayuntamiento de València la nulidad del proyecto de recepción de la zona de actividades logísticas (ZAL) del Puerto de València y la posterior recepción de esas obras al considerar que “la urbanización de la ZAL es ilegal, como han declarado el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en sucesivas sentencias”.

En este sentido, desde el colectivo han señalado que el consistorio aceptó recientemente la recepción de las obras de la ZAL y su proyecto fue aprobado el 30 de abril de 2020. Per l'Horta presentó un recurso de reposición contra ese acuerdo que fue desestimado, según ha informado la organización.

Por todo ello, Per l'Horta ha presentado este viernes un escrito al Ayuntamiento en el que indica que las sentencias del TSJCV subrayan que “el hecho de que el suelo se encuentre ya urbanizado no altera su clasificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València como suelo no urbanizable de especial protección agrícola, ya que la nulidad del plan de la ZAL comporta la de los proyectos de urbanización posteriores”.

El portavoz de Per L'Horta, Josep Gavaldà, ha subrayado que “diferentes cargos de Compromís se han manifestado de manera reiterada en contra de la ZAL y el Ayuntamiento que preside Joan Ribó tiene la oportunidad de confirmar con hechos esa oposición con la tramitación de la nulidad de la recepción del proyecto”.

Asimismo, ha recalcado la situación de emergencia climática actual, de la que las oleadas de calor y los incendios forestales son “una buena muestra”.

“Una auténtica irresponsabilidad”

Gavaldà ha manifestado que “la ZAL, al igual que la ampliación norte del Puerto de València, nunca han tenido sentido, pero en la situación actual continuar con esos proyectos es una auténtica irresponsabilidad”.

“Necesitamos administraciones públicas que piensan en la ciudadanía y tomen ya medidas para paliar la crisis climática”, ha expresado, al tiempo que ha reivindicado que “los terrenos de la Punta, ahora urbanizados de manera ilegal, tienen que convertirse en un espacio verde que conecte el Túria con el parque natural de la Albufera”.

En su escrito, el colectivo ha denunciado que “las administraciones públicas implicadas han invocado de manera reiterada una supuesta fuerza normativa de aquello fáctico, a pesar de las reiteradas sentencias judiciales que han declarado ilegales las obras de la ZAL”.

Per l'Horta ha incidido en que “es un principio general del derecho urbanístico que no se pueden adquirir facultades en contra de la ley y que las administraciones podían haber tramitado la modificación del PGOU para cambiar la clasificación urbanística de los terrenos de la Punta (772.000 metros cuadrados) afectados por la ZAL”. “No obstante, no han tomado esta decisión en los 25 años que han transcurrido desde la puesta en marcha del proyecto”, han censurado.