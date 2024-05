El PP y Vox evitan exigir avales a Lim y no proponen alternativas para desbloquear el nuevo estadio del Valencia CF

El pleno del Ayuntamiento de València ha debatido este martes la moción presentada por el PSPV relativa a la situación del nuevo estadio del Valencia CF. La propuesta de los socialistas planteaba vincular la concesión de las licencias para reiniciar las obras a que el club, cuyo máximo accionista es el magnate de Singapur, Peter Lim, aporte una fianza por el valor del 100% de los trabajos que quedan por ejecutar.

En concreto, el primer punto de la moción proponía “que se apruebe en el pleno de junio la modificación del Plan de Actuación Territorial Estratégica Valencia C.F. en los ámbitos estratégicos de cualificación urbana zona a antiguo Mestalla y zona b Corts Valencianes, que incluyen las fichas de gestión”. El segundo punto establecía “que las fichas de gestión incluyan, a falta de la firma de un nuevo convenio, las condiciones que ha de cumplir el nuevo estadio, de manera vinculante, para poder disponer de las plusvalías urbanísticas”.

El punto tercero de la moción decía: “Que las fichas de gestión establezcan la obligatoriedad de que el Club deposite una fianza por el valor total de las obras de construcción del nuevo estadio, acreditado por el ayuntamiento sobre un análisis técnico del mismo, para poder obtener la licencia de edificación para la conclusión de la construcción de los usos deportivos previstos sobre la parcela calificada como GSP-1, destinados a albergar el nuevo estadio. Así como para el otorgamiento de cualquier licencia de edificación de obras de nueva planta sobre las parcelas con aprovechamiento lucrativo privado que tengan asignado un uso dominante terciario. Todo ello derivado de la necesidad de garantizar que no se produce un nuevo incumplimiento en línea con el que ha acreditado el TSJCV, evitando que las obras vuelvan a quedar paralizadas una vez iniciado el trámite o que estas produzcan como resultado un estadio de menor calidad y condiciones del requerido”.

De esta forma, el documento proponía que se incluyera en las fichas urbanísticas, que se aprobarían en el pleno de junio, la obligatoriedad por parte del club de presentar una fianza por valor total de las obras que quedan por ejecutar como requisito para obtener la licencia de obras del nuevo estadio y del resto de los futuros edificios de viviendas y oficinas previstos tanto en la parcela de la avenida de las Cortes Valencianas como en la de Aragón. Además, se incluirían en las fichas urbanísticas las condiciones que debe cumplir el nuevo estadio en cuanto a aforo, calidades y régimen de uso compartido con el Ayuntamiento.

Antes de iniciar el debate, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha trasladado a los diferentes grupos municipales un informe jurídico del secretario del pleno y del secretario de urbanismo sobre el encaje legal de la medida y tras un receso de 15 minutos para que los diferentes representantes políticos pudieran estudiarlos, se ha dado el intercambio de posturas.

El informe avala los dos primeros puntos, incluso considera recomendable que se incluyan en las fichas las condiciones del estadio como venían reivindicando desde el PSPV y Compromís, pero considera contrario a derecho vincular la licencia de obras a la entrega de una fianza por el 100% de las obras.

Ante esta situación, el concejal socialista, Borja Sanjuán, que ha defendido la moción de su grupo, ha propuesto cambiar el texto del punto tres por la enmienda que proponía Compromís, la cual además está basada en un acuerdo de la comisión de urbanismo del pasado mes de febrero que tanto el PP como Vox aprobaron. Finalmente ha quedado así el mencionado punto: “Que se elabore la auditoría externa, aprobada en la comisión de urbanismo de febrero de 2024, del coste del estadio con los requisitos de las fichas urbanísticas aprobadas con las exigencias del convenio, y el coste resultante sea el utilizado para el depósito de la fianza como requisito previo a la obtención de cualquier aprovechamiento urbanístico. Todo ello derivado de la necesidad de garantizar que no se produce un nuevo incumplimiento en línea con el que ha acreditado el TSJCV, evitando que las obras vuelvan a quedar paralizadas una vez iniciado el trámite o que estas produzcan como resultado un estadio de menor calidad y condiciones del requerido”.

Sin embargo, a pesar de que los socios del Gobierno municipal (PP y Vox) votaron a favor de este punto en la mencionada comisión, este cambio tampoco ha servido para lograr su apoyo, por lo que la moción ha quedado desestimada con 17 votos en contra (13 del PP y 4 de Vox) y 16 a favor (9 de Compromís y 7 del PSPV).

De esta forma, sigue sin haber acuerdo político para aprobar las fichas urbanísticas, esto es, la vigencia de la edificabilidad que otorgaba la caducada actuación territorial estratégica (ATE) al club: 40.000 metros de terciario de la avenida de las Cortes Valencianas, así como 75.900 metros cuadrados de edificabilidad residencial y otros 14.000 de terciario en la parcela de la avenida de Aragón.

En virtud de estas fichas cuya tramitación inició en enero de 2023 el anterior ejecutivo municipal de Compromís y el PSPV, el Valencia CF solo recuperaría el terciario de la avenida de las Cortes Valencianas una vez abonara al Ayuntamiento los 9,8 millones de euros del coste del pabellón deportivo de Benicalap; podría tramitar el programa de actuación integrado (PAI) del viejo Mestalla una vez iniciadas las obras y volvería a disponer de los 75.900 metros cuadrados de edificabilidad residencial y de otros 14.000 de terciario en la parcela de la avenida de Aragón una vez finalizadas las obras del nuevo estadio.

El problema es que, tal y como informó este diario, si antes del 3 de agosto no se aprueban las fichas urbanísticas que establecen qué condiciones debe cumplir el Valencia CF para poder vender esos aprovechamientos, el club los recuperaría pero sin ninguna restricción al vencer los dos años que marca la ley para aplicar la suspensión de licencias tanto del terciario como del residencial. Por lo tanto, al Ayuntamiento tan solo le quedan los plenos de junio y de julio para alcanzar un acuerdo.

Intervención de Libertad VCF

Antes de arrancar el debate entre los diferentes grupos municipales, ha tomado la palabra José Pérez, presidente de la asociación Libertad VCF, quien ha recordado a Catalá que cuando estaba en la oposición “quería que se pidiera un aval, ahora parece que no” y ha criticado que están gobernando “de espaldas al pueblo”. Pérez ha destacado que el TSJCV dejó claro que Lim está engañando a las administraciones y que si vuelve a hacerlo “será por medio de ustedes porque ustedes dejan que engañe al pueblo valenciano”.

Sobre el nuevo estadio ha advertido: “El club que proyecto aquel estadio ya no es el mismo, no hay ni la mitad del club, ni deportiva, ni social, ni económicamente. El club que proyecto aquel estadio hace más de 15 años no puede pagar las nóminas ni los gastos corrientes, pero el Ayuntamiento de València va a obligarle junto con Peter Lim a que se meta en un proyecto que no puede abordar”.