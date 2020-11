Ribó y Gómez aceptan incrementar las ayudas a pymes y logran que Cs no vote contra los presupuestos municipales de València

El grupo municipal Ciudadanos de València no votará en contra de los presupuestos municipales propuestos por el equipo de Gobierno que conforman Compromís y PSPV por segunda vez desde que la formación naranja obtuvo representación en el Ayuntamiento de la capital valenciana en el año 2015. Fue precisamente ese el primer y único año que hasta ahora se había abstenido.

Tras cuatro años consecutivos votando en contra, la formación que lidera en el Consistorio Fernando Giner volverá a hacerlo en la votación que tiene lugar este jueves en el pleno, quedando el PP y Vox como únicos partidos que se opondrán. Y eso pese a que las cuentas icorporan las líneas del acuerdo de reconstrucción que, salvo la formación de extrema derecha, acordaron todos los grupos, incluidos los populares.

El alcalde Joan Ribó, la vicealcaldesa Sandra Gómez y el vicealcalde Sergi Campillo han fimado este jueves con Giner un documento que incluye los puntos de acuerdo que harán que finalmente Ciudadanos pase del voto en contra a la abstención.

Según el texto del acuerdo, el equipo de Gobierno municipal se compromete a destinar una parte del uso de los nuevos recursos disponibles que la corporación incorpore en el siguiente año y no tengan un destino a inversiones finalistas, a los elementos contenidos en el 'Acuerdo marco para la recuperación y la reconstrucción de la ciudad de València en el contexto del post COVID-19’.

Así, destaca "el aumento de las ayudas directas a autónomos y pymes con el objetivo de llegar a un importe mínimo de 15 millones de euros, con especial atención a quienes desarrollen determinadas actividades de especial interés o utilidad municipal y al fomento del empleo" y el aumento de "las líneas de apoyo específicas a actividades e industrias culturales".

El acuerdo también establece "el incremento de las cantidades destinadas a las ayudas a la educación de 0 a 3 años hasta 4,75 millones de euros, inclusión del mes de julio en las mismas y con el objetivo de garantizar que ninguna familia que cumpla los requisitos no reciba las mismas para llegar a un acceso universal para aquellas que tienen mayores dificultades".

Además, se acuerda "suspender o modular las tasas de contenido económico -como, por ejemplo, mesas y sillas o alcantarillado- para compensar las restricciones a la actividad asociadas a la pandemia en el ejercicio 2021 y cuya concreción se realizará en los primeros meses del año".

El documento contempla "la introducción de bonificaciones verdes en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para fomentar la inversión en eficiencia energética y utilización de energías limpias" así como la "modificación del calendario tributario ampliando de los periodos voluntarios de pago de impuestos prorrogándolos hasta el 30 de junio".

Tras la firma del acuerdo, el portavoz municipal de Ciudadanos, Fernando Giner, ha comentado que "València está en el abismo económico, las pymes, los autónomos, los comercios, los taxistas y muchos están pensando en cerrar, vamos a un escenario de desolación".

Por este motivo, ha afirmado que han entendido "desde el primer momento que se firmó el pacto de reconstrucción que lo que tocaba hacer este año era intentar hablar con el Gobierno municipal para que se destinara el máximo de ayudas a autónomos y pymes a los que les estamos dando un mensaje para que aguanten porque este Ayuntamiento va a estar con ellos".

El alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), se ha mostrado satisfecho por el acuerdo con Giner: "Contempla una serie de compromisos con respecto a una serie de recursos que vendrán si se concretan una serie de enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado o si vienen recursos europeos, además de los remanentes propios del Ayuntamiento".

La vicealcaldesa, Sandra Gómez (PSPV), ha destacado que "existe una voluntad de llegar a acuerdos, se han mantenido conversaciones con los grupos de la oposición y quiero agradecer que el grupo de Ciudadanos haya entendido esa voluntad de que es el momento de incluir y no de excluir, de buscar cómo podemos impulsar esa València post COVID, y no de atrincherarse en posiciones excluyentes, combativas y radicales que hoy en día los ciudadanos de València ni quieren ni necesitan, lo que quieren es que solucionemos sus problemas y no que creemos otros nuevos".

El presupuesto municipal para 2021 que presenta el gobierno municipal asciende a 914.888.748,34 euros, lo cual supone un incremento de 17millones respecto al ejercicio de 2020.