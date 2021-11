València se lanza a atajar el aumento de accidentes en patinetes: controles de alcohol y de velocidad con radares y drones

La Policía Local de València inició este lunes una campaña de controles de velocidad, alcoholemia y drogas dirigida a los conductores de patinetes. Durante la primera semana, los agentes informarán a los infractores del contenido de la ordenanza de movilidad y, transcurridos los primeros siete días, comenzarán a imponer las correspondientes sanciones. El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha informado de que las sanciones tipificadas en la ordenanza para los conductores de patinetes por el incumplimiento de la normativa van de 60 a 1.000 euros.

“La Policía Local ya sancionaba las infracciones cometidas con los patinetes. La novedad ahora es que introducimos las nuevas tecnologías como los drones o el radar para detectar los incumplimientos de la normativa de circulación o los excesos de velocidad. Se van a hacer tanto controles de velocidad como de alcohol y drogas porque estamos observando un crecimiento muy importante en los accidentes que sufren los patinetes y nuestra obligación es garantizar la seguridad vial en València”, manifestó el edil durante la presentación de la campaña de controles.

Cano explicó que se han realizado todos los estudios previos necesarios para comprobar que el modelo de radar que utilizará la Policía Local en la ciudad de València detecta perfectamente el exceso de velocidad de los patinetes.

Aarón Cano incidió en que la campaña pretende trasladar a todos los conductores de patinetes que deben cumplir con la misma normativa que se aplica al resto de vehículos, bien sean automóviles o motocicletas.

“Queremos informar de la normativa que no había calado todavía en muchos conductores de patinetes que sentían una especie de barra libre, en el sentido de que como es una nueva forma de movilidad estaban al margen del marco normativo. Eso no es cierto porque les afecta exactamente igual”, subrayó el edil, quien añadió que los agentes han detectado que muchos de los usuarios no disponen de carné de conducir, “lo que indica que hay un amplio desconocimiento de las normas básicas de circulación”.

El concejal manifestó que la intención de la campaña que arranca hoy es ordenar la seguridad vial de la ciudad de València poniendo el foco en los nuevos medios de transporte. “El patinete es un elemento prácticamente nuevo. En 2017 apenas había patinetes en la ciudad, pero en 2021 el patinete es un elemento habitual, normal y cotidiano en nuestras calles. Tenemos que adaptarnos y poner las medidas necesarias para evitar que haya una conflictividad vial en la ciudad como consecuencia de estas nuevas formas de movilidad”, dijo.

De hecho, Cano ha informado de que los accidentes en los que se ven involucrados los patinetes no han dejado de crecer desde su irrupción en la ciudad de València. “Tomamos decisiones en base a criterios científicos que demuestran que el número de accidentes en los que están involucrados patinetes están creciendo día a día y lo que queremos es ponerle remedio”, declaró.

Hasta la fecha se han contabilizado aproximadamente 470 accidentes con patinetes, lo que implica que a estas alturas del año ya se han certificado más siniestros que en todo el año anterior. “El crecimiento de accidentes va incrementándose de manera exponencial año tras año”, ha asegurado Cano.

Seguro

Sobre la posibilidad de exigir un seguro para los conductores de patinetes, el concejal manifestó que el Ayuntamiento no puede regularlo directamente porque se trata de un elemento que debe recoger la Ley de Seguridad Vial, aunque se ha mostrado partidario de introducir esta obligación en el próximo marco normativo.

Finalmente, sostuvo que la mayoría de las denuncias que ha interpuesto hasta la fecha la Policía Local con respecto a los patinetes responden a la falta de uso del caso, la utilización de auriculares o la infracción de las normas de circulación. A todo ello se sumarán a partir de ahora los controles de velocidad.