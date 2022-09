València presenta el seu model de ciutat per al 2030: més verda, per als vianants i innovadora

València és una de les primeres grans ciutats d’Espanya que ha completat l’elaboració d’una estratègia basada en l’Agenda Urbana i la Missió Climàtica.

L’alcalde, Joan Ribó, va presentar dimarts el Pla d’Acció Local en el marc de l’Estratègia Urbana 2030, acompanyat pels vicealcaldes, Sandra Gómez i Sergi Campillo. Es tracta d’un document elaborat com a projecte pilot del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que servirà de referent per a altres ciutats. El text busca aconseguir el màxim consens i suport, atés que es tracta de l’eina que definirà la tasca dels pròxims governs municipals.

“Presentem hui el Pla d’Acció Local de l’Estratègia Urbana València 2030, que estableix el model de ciutat per a la dècada vinent, un model de ciutat mediterrània per a fer de València una ciutat més sostenible, més saludable, més compartida, més pròspera i més creativa”, ha explicat l’alcalde.

La proposta inclou un Marc Estratègic i un Pla d’Acció Local amb 12 línies estratègiques, 27 programes i 158 línies d’actuació que concreten els projectes a desenvolupar per a l’assoliment dels objectius fins al 2030; així com una bateria de 113 indicadors que estableixen una base objectiva i mesurable de l’assoliment de les actuacions, i un sistema de governança que proposa un model d’avaluació continuada “per a adaptar l’estratègia a un context que necessàriament serà canviant”.

“Es tracta de marcar el camí que ha de seguir València per a ser una ciutat saludable, sostenible, justa i pròspera d’acord amb el que proposen els ODS i l’Agenda Urbana i Integrant la Missió Climàtica València 2030”, va afegir Ribó, que va destacar que el projecte s’ha elaborat des de la premissa de ser “un full de ruta compartit per a tots els actors de la ciutat en un horitzó més enllà dels cicles electorals. Aspirem a aconseguir el màxim suport i consens possible, ja que aquesta estratègia ha de servir per a qualsevol partit que governe la ciutat”, va defensar l’alcalde, que va assenyalar que cada iniciativa o projecte que es desenvolupe, amb independència de l’Administració o la institució que ho promoga, haurà d’adequar-se a aquest marc de prioritats.

L’alcalde va destacar que aquest caràcter global i consensuat “genera un marc integral per als grans projectes i posa València en una posició preferent per a la captació de fons europeus, ja que cada vegada es valora més que les ciutats disposen d’una estratègia integral i a llarg termini”. De fet, cal destacar l’Aliança per la Missió Climàtica, amb més de 145 organitzacions ambaixadores, que representen més de 4.500 empreses i 14.500 professionals.

El treball dut a terme s’ha basat en el diagnòstic estratègic que ha analitzat els reptes i les oportunitats de la ciutat, les aportacions rebudes en el Fòrum Urbà València 2030 (en què van participar 55 persones expertes, 17 periodistes i més de 1.500 assistents), i en les contribucions de les diferents àrees de govern i serveis municipals que han concretat les propostes en projectes específics.

Així mateix, després de l’aprovació aquest divendres per la Junta de Govern Local, l’estratègia passa per recaptar les aportacions dels grups municipals de l’oposició per a tractar de consensuar l’estratègia i presentar-la al ple municipal. “Ja ho vam aconseguir amb el Marc Estratègic, i ara seria desitjable mantindre-ho en la concreció de les actuacions en el Pla d’Acció Local”, va recordar l’alcalde.

El Model Valencià

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va subratllar també que el Pla d’Acció Local presentat “va més enllà dels partits polítics”, i va manifestar la importància que compte amb el major suport possible, atés que la corporació ja va secundar quasi de manera unànime el Marc Estratègic, “que era un acord teòric; i aquest Pla d’Acció Local és la concreció d’aquest marc”.

Gómez va destacar que el Pla “parla bàsicament del model valencià de ciutat”. Tal com va argumentar la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, “en aquests moments, hi ha moltes ciutats que estan en certa manera obsessionades de mirar-se en l’espill d’altres ciutats; i si la veritat és que totes les ciutats ensenyen i conten coses, la veritat és que València aspira a tindre el seu propi model, el Model València”. “Un model que ja és una realitat –va afegir Gómez– perquè no volem ser Silicon Valley ni Sidney, ni una altra Amsterdam, sinó que volem ser València amb un model propi, i un dels primers de tot l’estat”.

Traslladar les directrius internacionals a les polítiques locals

Per part seua, el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, va explicar que, de fet, “des del 2015 ja estem aplicant moltíssimes polítiques i hem fet moltes inversions; però del que parlem hui és de crear un marc estratègic de ciutat a llarg termini, un marc fet d’una manera diferent: d’una manera participativa en què la societat civil s’ha implicat”.

Segons Sergi Campillo, aquest Pla d’Acció “el que en definitiva fa és alinear la ciutat amb l’European Green Deal, és a dir, amb el marc europeu de referència, i amb les directrius de les Nacions Unides a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS, i l’Agenda Urbana”, atés que, tal com va matisar el vicealcalde i regidor, “tots aquests principis, línies internacionals després han de traslladar-se a l’àmbit local; i el que fem precisament en aquest marc estratègic és aplicar al nivell local, a les polítiques concretes, totes aquestes grans directrius”. I sobretot –va concloure– preparar la ciutat per al repte climàtic que ja tenim ací“.

L’Assemblea Ciutadana pel Clima

L’alcalde, Joan Ribó, va explicar també que la posada en marxa del Pla d’Acció Local planteja, de manera paral·lela, un sistema de governança amb un fort lideratge transversal i la implicació de tots els serveis municipals, així com teixit social, econòmic i ciutadà. Aquest sistema s’assentarà sobre la tasca del Consell Social de la Ciutat, com a màxim òrgan consultiu i de participació de la ciutat, que també és el principal òrgan assessor i consultiu de l’Estratègia Urbana València 2030.

A més, va afegir el primer edil, es preveu que cada dos anys s’elabore un Informe de Seguiment de l’Estratègia Urbana València 2030 i es rendirà comptes del seu desenvolupament. Així mateix, es preveu celebrar el Fòrum Urbà València 2030 amb caràcter biennal, com a continuació dels informes de seguiment amb l’objectiu de mantindre obert l’espai de debat públic i participació

“I tot això –va destacar Joan Ribó– es complementarà amb la creació d’una Assemblea Ciutadana pel Clima, un òrgan que començarà a funcionar amb caràcter experimental, i que estarà formada per persones triades a l’atzar per analitzar, deliberar i proposar accions i solucions orientades a l’assoliment de la Missió Climàtica”.