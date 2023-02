València prohíbe la vivienda ocasional de uso turístico en Ciutat Vella

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha acordado iniciar los trámites para llevar a cabo una modificación puntual de las normas urbanísticas del Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella que impedirá que en este espacio haya vivienda de alquiler turístico ocasional. Así lo ha anunciado hoy el concejal de Hacienda, Borja Sanjuan, al informar de los asuntos tratados por la Junta de Gobierno junto al vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo. Sanjuan ha señalado que el objetivo es que “el centro histórico de València sea un excepcional lugar para visitar pero sobre todo un excepcional lugar para vivir”.

El regidor ha explicado que tras analizar la evolución del modelo turístico se ha comprobado que “uno de los efectos negativos que tiene la proliferación de apartamentos turísticos y contra lo que estamos luchando con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance es que donde hoy hay un apartamento turístico antes había una vivienda”.

En este sentido, Sanjuan ha señalado que no solo se va a limitar aquella vivienda que no tiene compatibilidad urbanística para dedicarla a tiempo completo a apartamento turístico sino que también “vamos a impedir que dentro del PEP de Ciutat Vella se haga vivienda turística ocasional; no queremos que sea un espacio por el que se puedan colar apartamentos turísticos”. Hasta ahora el PEP de Ciutat Vella contemplaba la opción de vivienda turística ocasional como aquella que sólo podían solicitar personas físicas, en su residencia habitual, con un máximo de 60 días al año y con el permiso de la comunidad de vecinos.

Borja Sanjuan ha recordado que casi tres años después de la entrada en vigor del Plan, el objetivo de fomento del uso residencial y del comercio tradicional sigue siendo prioritario, más aún en el momento actual, en que las dificultades de acceso a la vivienda se han agravado.