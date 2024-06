València trata de ganar tiempo para no quedar fuera del mundial en busca de un acuerdo que desbloquee el nuevo estadio

València cuenta aún con opciones para ser sede del Mundial de Fútbol de 2030. Son remotas, pero hay una pequeña posibilidad, lo cual no es poco teniendo en cuenta que este viernes por la mañana se llegó a dar por descartada, aunque no oficialmente. Fue a mediodía cuando trascendió que el Valencia CF había comunicado in extremis a la Federación Española de Fútbol (FEF) que estaba dispuesto a firmar el contrato de la FIFA, siempre y cuando aclarara ciertos aspectos sobre los costes a asumir por los clubs, aspectos por los que tampoco han firmado aún Real Madrid, FC Barcelona, Athletic y Atlético de Madrid.

Diversas fuentes consultadas por este diario confirmaron la recepción del comunicado del club valencianista, justo en el momento en el que estaban reunidos en Agadir (Marruecos) representantes de Portugal, Marruecos y España para tratar precisamente el tema de las sedes. En esta reunión se habría planteado la posibilidad de que España, en lugar de las 11 sedes prevista, pudiera tener 12 o incluso 13, una opción que no afectaría al resto de países ya que Portugal seguiría con las tres previstas y Marruecos con seis.

Fuentes del Consejo Superior de Deportes han explicado a elDiario.es que el visto bueno de los otros dos países que conforman la candidatura es el requisito que ha puesto la FIFA para aceptar que España cuente con más sedes. Aunque no se han querido referir a València como tal, esta opción se ha planteado tras el comunicado remitido por el club valencianista a la Federación, por lo que casi con total seguridad, de aceptar Portugal y Marruecos, València y puede que Vigo seguirían con opciones al menos hasta julio, cuando la FIFA examinará al detalle el proyecto y será quien decida si finalmente todas las ciudades y estadios que presenten España, Marruecos y Portugal se convierten en sedes. Luego todo debe ser ratificado por un congreso extraordinario de la FIFA que se celebrará en el mes de diciembre.

Por parte de España, las 11 que están confirmadas son el Camp Nou, Stage Front Stadium del Espanyol, San Mamés, Reale Arena, Santiago Bernabéu, La Cartuja, Metropolitano, La Romareda, La Rosaleda, Gran Canaria y Riazor, con la incógnita del nuevo Mestalla, que sería la número 12.

De no poner pegas Marruecos y Portugal, València dispondría de casi un mes por delante para alcanzar un acuerdo político, principalmente entre el PP y Vox, socios en el Ayuntamiento, para desbloquear el nuevo estadio. El club, dirigido por el máximo accionista, Peter Lim, pedía la obtención de la licencia de obras en primera instancia para firmar el mencionado documento, con un compromiso de que se aprobaran las fichas urbanísticas, es decir, la edificabilidad terciaria y residencial que le otorgaba la caducada actuación territorial estratégica (ATE) necesaria para financiar parte de las obras.

El PP y Vox debían acordar las garantías a aportar el club a cambio de disponer de estos aprovechamientos. Sin embargo, un año después de acceder al Gobierno municipal, con Vox en el mismo desde octubre, no ha habido entendimiento, como se puso de manifiesto este viernes al no tratarse el asunto en el pleno.

Aunque a principios de semana el acuerdo para solicitar garantías equivalentes al coste total de las obras parecía cuestión de horas, a medida que ha ido avanzando la semana las posturas se han ido alejando por la disparidad de criterios en cuanto a las garantías a exigir al Valencia CF, con su máximo accionista Peter Lim a la cabeza, para poder recuperar la edificabilidad del terciario de la avenida de las Cortes Valencianas (40.000 metros cuadrados) y del residencial (75.000 metros cuadrados) y terciario (15.000 metros cuadrados) de la parcela de la avenida de Aragón.