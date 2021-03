Vecinos de El Carme en València protestan por los más de 1.000 apartamentos turísticos de Ciutat Vella

La asociación de vecinos y vecinas Amics del Carme ha convocado una protesta este miércoles en el cruce de la calle de En Sendra con la plaza de Viriato para reivindicar "el derecho de los vecinos de Ciutat Vella a vivir dignamente en sus casas" y para exigir "al Ayuntamiento de València una vigilancia más estricta sobre los apartamentos turísticos".

Según ha informado la entidad vecinal, como ejemplo, hace dos años que los vecinos denuncian el ruido y las vibraciones que ocasiona un equipo de climatización colocado en el patio de luces compartido con un edificio contiguo: "Este edificio se rehabilitó como residencial. Ahora está íntegramente dedicado a vivienda turística ilegal a pesar de carecer de licencia de habitabilidad, a pesar de las denuncias vecinales y a pesar de no haber subsanado los reparos que en varias visitas realizaron los inspectores municipales".

Las mismas fuentes han detallado que "en este inmueble hay familias que tienen un gran aparato de climatización a menos de un metro de su ventana que a duras penas pueden abrir". Además, "las vibraciones y el ruido hacen imposible que en su vivienda se pueda conciliar el sueño o, sencillamente, disfrutar de algo parecido a la tranquilidad".

Según los vecinos, "se han realizado una decena de denuncias al Ayuntamiento, con personación de la Policía Local. Hasta el Síndic de Greuges ha pedido explicaciones al Ayuntamiento por tanto abandono. Hace 15 días, tras dos largos años de padecimientos, el Ayuntamiento ha dictado una resolución que obliga a los propietarios a retirar los equipos y cesar la actividad de los apartamentos turísticos. Pero las molestias hoy continúan".

Desde la asociación han asegurado que "no es un hecho aislado. No es un problema solo de uno o dos vecinos, o de un solo edificio. Esta es una de las principales causas de la gentrificación en Ciutat Vella. Situaciones como esta fuerzan a no pocos residentes a abandonar sus domicilios y buscar mejor suerte en otra parte".

Para Amics del Carme esta situación tiene responsables, tiene culpables, y no son solo "los desaprensivos propietarios" que, "cegados por el lucro, especulan con viviendas residenciales". También, han asegurado, "el Ayuntamiento, y en concreto el Servicio de Urbanismo, debería ser mas diligente, atento y sensible cuando ocurren estas cosas. El sufrimiento de tantos y tantos vecinos podría evitarse".

Por este motivo la asociación de vecinos y vecinas Amics del Carme, y los colectivos Veïnat en Perill d’Extició i Amics de Velluters, se han dado cita en la calle para reivindicar el derecho de los vecinos de Ciutat Vella a vivir dignamente en sus casas y exigir a Ayuntamiento una correcta vigilancia más estricta sobre "la lacra de los apartamentos turísticos".

La entidad exige al Ayuntamiento "la aplicación de medidas inmediatas de policía, precintado del aparato de climatización en la calle de En Sendra, 7, precintado de los apartamentos turísticos ilegales, requerimiento expreso del certificado de compatibilidad urbanística a todos los apartamentos turísticos, publicidad y transparencia de dichos certificados de compatibilidad y permitir la salida al mercado como viviendas de uso residencial".

Según han afirmado, "más de 1.000 viviendas del centro histórico están siendo utilizadas como actividad económica de uso terciario. Esto explica el notable incremento de los alquileres en los últimos años (un 40% entre 2015 y 2019) y que la población de Ciutat Vella lleve una década estancada".