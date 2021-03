Veïns denuncien abocaments de fuel a les platges del Saler procedents dels vaixells que fondegen davant el port de València

“Era una substància greixosa i oliosa i n’estava tota la vora de la platja de la Garrofera plena; no és una cosa nova, sempre que hi ha temporal o que les aigües estan mogudes pels corrents marins, al cap de pocs dies apareixen aquestes taques a vora mar, que pensem que provenen dels vaixells que estan fondejats a prop del Port de València a l’espera d’atracar”.

L’associació de veïns Devesa del Saler ha denunciat mitjançant les seues xarxes socials l’aparició d’enormes taques de fuel en la zona esmentada el 20 març passat, un parell de dies després de les fortes pluges registrades.

Malgrat la gravetat de la situació, tenint en compte que es tracta d’una platja situada al Parc Natural de l’Albufera que a més té bandera blava, no consta que s’haja obert cap investigació per detectar el vaixell responsable de l’abocament, després de les consultes fetes tant a la Regidoria de Platges de l’Ajuntament de València com a la Conselleria d’Emergència Climàtica i a la Demarcació de Costes.

Fonts d’Ecologistes en Acció han advertit que està prohibit fer aquesta mena d’abocaments o neteges de les sentines en aigües europees: “Segons la normativa europea, aquestes operacions s’han de fer en els llocs especials habilitats en els ports, però moltes vegades no es fa així per estalviar costos”.

El 2014 els responsables d’un vaixell causant d’un abocament de combustible en diverses platges de València van ser sancionats per la Capitania Marítima amb una multa de 600.000 euros més una penalització de 600.000 euros més per a costejar les faenes de neteja.

Les platges que van resultar afectades van ser les de Pinedo, el Saler i l’Arbre del Gos, que es van haver de tancar temporalment fins que van quedar netes.

La contaminació tant d’aquests grans vaixells com dels creuers és una de les principals preocupacions dels veïns del districte Marítim de València i un dels motius pels quals s’oposen a la polèmica ampliació nord del port, que ja està un any paralitzada a l’espera d’un informe de Ports de l’Estat que ha de determinar si la declaració d’impacte ambiental del projecte tramitat el 2007 continua sent vàlida, malgrat les modificacions importants que ha experimentat.