Veïns de Port Saplaya al·leguen contra el túnel ferroviari de València i s’oposen a l’ampliació del port

Els veïns i veïnes del nucli urbà de Port Saplaya, pertanyent al municipi d’Alboraia, han presentat al·legacions contra el túnel ferroviari i la nova doble via que es projecta entre València i Castelló amb l’objectiu de descongestionar les actuals vies, de manera que se separarien els trànsits d’alta velocitat, que anirien per la nova infraestructura, dels de Rodalia i les mercaderies, que seguirien per les vies actuals, que discorren a pocs metres d’aquesta urbanització.

L’Associació Cívica i Cultural de Port Saplaya ha traslladat a la Sotsdirecció General de Planificació Ferroviària del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana la seua oposició a tots dos estudis informatius, especialment a les alternatives que discorren al costat dels 1.740 habitatges d’aquest nucli urbà.

En el seu escrit afirmen que l’alternativa B o l’alternativa C transcorren al costat de Port Saplaya: “Ho rebutgem totalment, pel fet de ser una altra barrera acumulada a les ja existents, en concret, sis carrils de l’autovia V-21, dos carrils de l’autovia Fase I Accés Nord al Port, més les vies actuals ferroviàries per a tota mena de trànsits”.

A més, denuncien que “Port Saplaya és un nucli residencial de 1.740 habitatges amb una població resident consolidada que no s’ha tingut en compte a l’hora de proposar una LAV tan pròxima als nostres habitatges” i consideren que “el túnel passant és el preu necessari per a alliberar de trànsit el túnel de la Serradora, que quedaria per a mercaderies al port”.

L’entitat afirma que “s’hauria de paralitzar l’ampliació del port de València” i recorda que ja va presentar al·legacions en contra de la Fase I de l’Accés Nord al Port i al concurs per a la construcció i l’explotació en règim de concessió administrativa de la nova terminal de contenidors de l’ampliació nord del port de València: “Seria una bona decisió per a aquesta ciutat, igual que en el seu moment es va apostar per un jardí en el vell llit del Túria”.

Segons argumenta, “aquest tipus de decisions s’han de prendre d’una altra manera, s’escolta tots els actors concernits i venen precedides d’amplis debats públics amb voluntat de teixir consensos amplis”. En canvi, “en el cas la decisió d’aprovar una gran ampliació del port cap al nord (que pràcticament duplicarà la seua capacitat) i la necessitat d’un nou accés nord està ocultant-se al debat”.

Per a l’associació “l’ampliació nord del port de València i el seu nou accés nord són megaprojectes que la ciutadania rebutja i que estan ara en la justificació de solucions logístiques que no són reals” perquè “no hi ha voluntat d’atendre de veritat les necessitats de transport de mercaderies del Corredor Mediterrani”.

Quant a la xarxa de Rodalia, exigeixen que es preveja una nova estació en Port Saplaya: “Sol·licitem que es plasme que hi ha un nucli residencial important molt pròxim a les vies del tren i amb una opció fàcil per a la instal·lació d’una nova estació de Rodalia en la zona. Hi ha prevista la construcció d’una passarel·la sobre la V-21 pel Ministeri de Transports, que en possibilita l’accés. Al costat d’un carril ciclista i una zona d’aparcament amb arbratge seria una excel·lent opció de mobilitat sostenible que evitaria l’accés en vehicle privat a València i faria possible la connexió amb la ferroviària en el vessant nacional i internacional i amb la xarxa de metro de València”.

En les seues al·legacions, els residents també exigeixen un pla de regeneració vegetal amb mesures correctores dels impactes ja ocasionats per les línies fèrries actuals en el terme municipal d’Alboraia; nous corredors verds, com una necessitat actual juntament amb totes les infraestructures ferroviàries; la consideració d’alternatives ferroviàries globals per a l’àrea de València, que proporcionen una solució a les necessitats de transport de viatgers, i del pas del Corredor Mediterrani de mercaderies per mitjà d’un bypass exterior; mesures efectives per a la transferència de càrregues de la carretera al ferrocarril, i la priorització d’inversions en circumval·lacions i centres de transferència per al transport ferroviari de mercaderies; inversions prioritàries en altres línies pendents de modernització, com la Xàtiva-Alcoi, la de València-Gandia; les inversions que s’havien de destinar per a túnel passant i a les noves vies que es comprometen en noves inversions per complir les peticions que es fan en els punts anteriors.