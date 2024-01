Vox gastará 700.000 euros en València en un estanque en el Jardín del Túria para evitar que acampen personas sin hogar

Un estanque de 2.400 metros cuadrados bajo el Puente del Ángel Custodio, en el jardín del Turia, con un coste aproximado de 700.000 euros. Este es el proyecto que anunció este miércoles el primer teniente de alcalde y concejal de Parques y Jardines de Vox, Juan Manuel Badenas, socio de Gobierno de la alcaldesa de València del PP, María José Catalá.

El también portavoz municipal del partido de extrema derecha concretó así lo que ya avanzó el pasado 12 de enero, cuando dijo que se iba a estudiar un aumento de la iluminación y la construcción de nuevos estanques para “evitar asentamientos ilegales en algunos casos con personas que están perturbando el buen desempeño y el disfrute de las personas de Valencia de sus parques y jardines”.

Anteriormente, desde el equipo de Gobierno municipal del PP y de Vox se impulsó el desmantelamiento de un asentamiento de personas sin hogar en una estructura ubicado en el jardín del Turia y después se pusieron trabas a diversas organizaciones que se dedican a dar alimentos calientes a personas sin recursos, muchas también en situación de sinhogarismo.

Sobre este tema, Badenas comentó: “Las personas deben ser tratadas con dignidad siempre. Se deben procurar instalaciones para que las personas estén albergadas y que no duerman debajo de un puente que no es una buena situación. Todas las actividades que se realizan en València tienen que estar autorizadas según la normativa vigente. En este caso no existe esa autorización para hacer ese reparto de alimentos y esa no es una competencia mía. Se deberían encontrar mejores ubicaciones que no sean los jardines, que son para el uso y disfrute de todos los ciudadanos, donde a las personas que lo necesiten se les pueda ayudar dentro de lo posible, pero tratando de evitar efectos llamada que produzcan el que de manera innecesaria vengan más personas a València de las que normalmente vendrían”.

Badenas trató de desviar el foco de esta iniciativa mezclándola con el primer Plan Director del Jardín del Turia que aprobó Compromís al final de la pasada legislatura con el objetivo de trazar la hoja de ruta de la zona verde para los próximos 30 años, con motivo de la celebración de su 35 aniversario. Badenas criticó que el anterior ejecutivo adjudicó este plan a la empresa Cercle el Risell por 70.000 euros.

El concejal de Compromís, València, Sergi Campillo, denunció que Català ha delegado la competencia Parques y Jardines en una persona que ha demostrado que se caracteriza por “la falta de rigor” y por la “incompetencia”. Campillo ha denunciado que Badenas “es evidente que ha querido limpiarse la mala conciencia de él y de todo el gobierno de Català por la medida de extrema derecha de construir una serie de estanques bajo los puentes del Jardín del Turia con el objetivo de expulsar a las personas pobres”.

La concejala socialista Maite Ibáñez instó a María José Catalá a “dejar de esconderse y decir abiertamente si respalda la medida aporófoba de construir estanques bajo los puentes del río para evitar que las personas en situación de vulnerabilidad puedan pasar la noche o, si no lo hace, reprobar públicamente a su socio de gobierno”.

“El gobierno de Catalá sigue adelante con su proyecto de construir estanques bajo los puentes a pesar de las críticas de la Federación de Vecinos y de diferentes entidades sociales. Queda claro que el gobierno de María José Catalá quiere criminalizar a la gente que no tiene otro remedio que vivir en la calle y por eso les persigue y prohíbe a las ONG repartir alimentos en el río”, dijo la edil socialista.

La concejala lamentó, además, que Badenas haya utilizado un proyecto que se redactó con la intención de renaturalizar los jardines del Turia para justificar su “plan aporófobo” de los estanques. “No es lo mismo renaturalizar un parque o un jardín que generar este estigma a las personas sin recursos, a las personas vulnerables, que están sufriendo una política de exclusión desde una mirada de racismo, de aporofobia”.