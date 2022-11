Veïns i ecologistes impugnen en els tribunals la concessió a Baleària de la terminal de creuers del Port de València

Les entitats veïnals i ecologistes integrades en la Comissió Ciutat-Port es preparen per a obrir un nou front judicial relacionat amb el trasllat de la terminal de creuers de la seua ubicació actual, en el dic nord, als terrenys d'Unió Naval València, situats al costat de Natzaret, una operació relacionada amb la polèmica ampliació del Port de València.

Fonts de la plataforma han informat a elDiario.es que impugnaran per la via del recurs contenciós administratiu l'adjudicació a Baleària per part de l'Autoritat Portuària de la concessió per a la construcció i explotació de la nova terminal pública de creuers per un termini de 35 anys, ampliable a 50, a la qual es va oposar l'alcalde, Joan Ribó, i el representant del consell per designació de la vicepresidència de la Generalitat, de Compromís, Iván Castañón.

Per a això, ja han fet el primer pas sol·licitant, en virtut de la llei de transparència, l'acta del consell d'administració del passat 10 de novembre en el qual es va adjudicar la instal·lació a la naviliera i els acords relatius al rescat de la concessió d'Unió Naval València de l'empresari Vicente Boluda. Uns acords que el propi organisme portuari es va veure obligat a deixar sense efecte després d'advertir la Intervenció i l'Advocacia de l'Estat que el pagament d'una compensació al navilier a canvi del rescat de la seua concessió, tècnicament caducada, era contrària a dret. Per deixar sense efecte la recuperació de la concessió per la via del rescat es va aprovar un procediment de lesivitat que es dirimeix en els jutjats.

A l'escrit de la Comissió Ciutat-Port, el qual ja ha rebut el Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda Urbana mitjançant un escrit en el qual afirma que amb data 17 de novembre dona tràmit a la sol·licitud de la informació i que si escau, es remetrà en el termini màxim d'un mes.

L'entitat veïnal i ecologista ja va remetre un escrit a l'Autoritat Portuària de València (APV) el mateix dia en què es va aprovar l'adjudicació en el qual van advertir de que podia constituir “un delicte de prevaricació, atés que s'ha omés el tràmit essencial d'avaluació ambiental”. Això sense perjudici d'altres eventuals responsabilitats “per un possible delicte contra els recursos naturals i el medi ambient”.

A més, va recordar al president de l'APV, el socialista Aurelio Martínez, i a tots els membres del Consell d'Administració, que “l'actuació està fora de l'àmbit de la Declaració d'Impacte Ambiental de 2007 vinculada a l'ampliació del port i infringeix la vigent legislació ambiental”. Així mateix, recorda que, “amb motiu d'aquesta concessió, l'Autoritat Portuària de València està sent investigada pel Tribunal de Comptes”.

Sobre aquest tema, l'APV al·lega que, segons informes de Ports de l'Estat i de la Secretaria de l'Estat, el sòl sobre el qual s'adjudica la terminal de creuers està disponible independentment del que determine la justícia respecte a la procedència o no de la compensació atorgada a Boluda per la recuperació de la seua concessió d'Unió Naval València.

Al mateix temps, el Defensor del Poble té també oberta una investigació per la queixa formulada contra l'ampliació del port i l'Audiència Nacional té pendent de resoldre un recurs sobre la cessió de la condició d'òrgan substantiu a l'APV, la qual cosa implica que és el propi organisme el que ha de decidir si realitza una nova declaració d'impacte ambiental.

Jornada al Senat

Membres de la Comissió Ciutat-Port es van desplaçar aquest dimarts fins a la capital de l'Estat per a mantindre una reunió amb diversos grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats i al Senat, demanant la paralització del projecte d'ampliació del Port i la recuperació de la ZAL per a espai verd de la ciutat de València. Així mateix, la reunió al Senat ha servit per a impulsar la moció registrada el passat 24 de maig de 2022.

L'entitat va convocar una roda de premsa per a informar els mitjans de les últimes novetats sobre el Port i el motiu del desplaçament: “Desgraciadament, aquesta compareixença no va poder dur-se a terme pel fet que cap mitjà de comunicació va assistir. La Comissió es lamenta per la falta d'interés mediàtic de l'assumpte, i es recorda que l'ampliació del Port no es tracta d'una problemàtica local, sinó que afecta el conjunt de la ciutadania de l'Estat”.

D'una banda, a la reunió amb les diputades Marisa Saavedra, Rosa Medel, Marta Rosique i Roser Maestro, dels grups parlamentaris d'Unides Podem i Republicà, es van exposar les últimes novetats i fets en relació en l'ampliació nord del Port de València, a partir de les quals s'han establit noves estratègies polítiques a nivell estatal i europeu.

D'una altra, la reunió amb els senadors del grup parlamentari d'Esquerra Confederal i Esquerra Republicana, Carles Mulet, Koldo Martínez, Elisenda Pérez i Vicenç Vidal, va servir per a impulsar la moció registrada a l'última jornada que va fer la Comissió al Senat, així com per a abordar, igual que en el Congrés, noves vies per a millorar la incidència política de les actuacions de la Comissió.