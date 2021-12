Ximo Puig abre la puerta a la vacuna obligatoria para el 0,5% de los sanitarios que no se ha inoculado ninguna dosis

"En estos momentos tenemos ya 4,8 millones de personas vacunadas, estamos avanzando en más del 93% de la población valenciana que está vacunada y debemos insistir en aquellos que seguramente tienen más obligación por su relación con personas vulnerables que es una obligación moral vacunarse".

Así se ha pronunciado este lunes en Alcoy el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, preguntado por la posibilidad de establecer la vacunación obligatoria para determinados grupos de población como podría ser el personal sanitario y sociosanitario.

Según Puig, "ese es un debate que está abierto y probablemente en algunas profesiones de especial trascendencia por su relación con personas vulnerables se deba aplicar algún tratamiento especial, pero es algo que en estos momentos no puede decidir una sola comunidad autónoma".

Al respecto, fuentes de Sanidad han informado que el 99,5% de los sanitarios se ha vacunado con pauta completa, por lo que de aprobarse la mencionada vacunación obligatoria tan solo afectaria a un 0,5% de la plantilla.

Puig ha comentado que "la vacuna no es una solución 100% efectiva, pero lo que es evidente es que de vacunarse o no vacunarse puede depender la vida y la muerte y por lo tanto una vez más quiero hacer un llamamiento a aquellos que aún no se han vacunado para que lo hagan por el conjunto de la sociedad".