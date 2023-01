Ximo Puig, sobre el trasvase Tajo-Segura: “No se puede plantear una confrontación territorial ni un cambio disruptivo”

“El agua no puede ser un motivo permanentemente de confrontación. Nosotros lo que queremos es garantizar agua para siempre para los ciudadanos y los regantes de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunitat Valenciana. Por lo tanto, lo que no se puede es plantear una confrontación territorial en este aspecto ni se puede plantear un cambio disruptivo que no aproveche todos los recursos disponibles”.

El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, se ha pronunciado así sobre el conflicto que mantiene con el Ministerio de Transición Ecológica tras la modificación del borrador que pasó por el Consejo Nacional del Agua y que se ha elevado al Consejo de Estado con un texto alineado con la posición de Castilla-La Mancha, lo que se traduce en importante recorte del agua que llegaría procedente del trasvase Tajo-Segura a la provincia de Alicante en los años 2026 y 2027, al aumentarse el caudal ecológico a 8 y 8,65 metros cúbicos por segundo respectivamente.

Según Puig, “el mix debe ser claro y además debe ser garantizable para todos los regantes, por eso el acueducto Tajo-Seguro en estos momentos es irrenunciable, como lo es la desalación, la recuperación y la reutilización y buscar una fórmula para lo que es esa garantía que signifique que la huerta de Europa no se vea afectada por los recortes”.

El jefe del Consell ha afirmado que el Gobierno valenciano es consciente del cambio climático: “No planeamos la irracionalidad, ni una posibilidad irracional que sería no hacer nada. Hay que cumplir con un caudal ecológico, pero que sea el que de verdad se necesite para el río. Tampoco es razonable que no se aproveche el agua que existe disponible”.

En este sentido, el presidente valenciano ha insistido en que apuestan “por el equilibrio”, un equilibrio que tiene que contar “con la cuestión ambiental, que es la básica, y tiene que contar con la economía” y los puestos de trabajo: “Ese es nuestro planteamiento desde el diálogo y buscando una palanca de progreso y no de retroceso”.