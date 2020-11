Nueve pequeños gestos que nos ayudarán a reducir la factura del agua

Quizás el hecho de pasar más horas en casa, debido a la reducción de la actividad social y el teletrabajo, esté comportando un mayor consumo de agua sin darnos cuenta, y el mismo se vea reflejado tarde o temprano en la factura en forma de subida notable.

¿Qué es más saludable, beber agua embotellada o del grifo? Ocho razones para dudar

Nos preguntaremos seguramente cómo puede ser, si nos duchamos solamente una vez al día y bebemos la misma cantidad de agua que antes. Seguramente no estaremos teniendo en cuenta que al comer y cenar con mayor frecuencia en casa, y hacerlo todos los miembros de la familia, aumenta la frecuencia con la que ponemos el lavavajillas.

También es posible que utilicemos más la lavadora para lavar servilletas y manteles, seguramente en lavados cortos y de poca carga, ya que es probable que ensuciemos menos ropa que antes. También cuenta que aumentamos en al menos una vez los lavados de dientes domésticos, que vamos más al baño y pulsamos el vaciador de la cisterna, etc. En resumen, estar en casa nos hace gastar más agua, a veces bastante más.

¿Es necesario que comamos menos o usemos el mismo plato y cubiertos dos o más veces? ¿Debemos lavarnos menos los dientes o aguantarnos las necesidades? ¿Acaso espaciar a uno de cada dos días las duchas? En absoluto, sin llegar a medidas tan drásticas, podemos aplicar unas cuantas estrategias para ahorrar agua y compensar así la mayor frecuencia de uso. A continuación te explicamos diez.

1. Limpiar periódicamente los aireadores de los grifos

Se trata de los filtros situados en los grifos para evitar que los sólidos salgan por el caño y mezclar el agua con aire, mediante un efecto conocido como Venturi. Así, el agua sale aireada ganando potencia y anchura de chorro sin necesidad de tanto caudal, con lo que se consigue un importante ahorro de agua.

Los modelos más eficientes suponen un ahorro del 70% respecto a la presión del chorro libre. Pero pueden terminar albergando en su seno pequeñas piedras o calcificaciones que les hagan perder eficiencia, lo que nos obligará a abrir más el grifo para mantener la presión deseada, gastando así más. Para limpiarlos basta con desenroscarlos, eliminar los sólidos y sumergirlos en un vaso con vinagre mezclado con sal durante unas horas para descalcificarlos.

2. Evita usar agua caliente salvo en la ducha

Puede parecer una medida dura en algunas zonas del país donde salvo en verano el agua baja fría, pero también, y precisamente por ello, puede implicar un importante ahorro. El problema es que para conseguir agua caliente debemos esperar un rato a que el agua llegue del calentador a la temperatura deseada.

Seguramente no comenzaremos a lavarnos las manos, o los platos, etc., hasta que el agua salga caliente, y desperdiciaremos así no pocos litros de agua de una manera tonta. Lo cierto es que salvo en el caso de la ducha, excepto los valientes, si podemos usar solo agua fría tanto mejor.

3. Instala una alcachofa con perlizadores

Existen modelos de alcachofas y teléfonos de ducha eficientes que contienen perlizadores en su interior y que limitan el caudal de agua pero mantienen la misma presión, consiguiendo así un ahorro notable. Son sumamente sencillas de colocar, ya que la rosca de los tubos de ducha suele ser estándar y funcionar con cualquier modelo de alcachofa.

4. Limita la descarga de tu cisterna

Si vamos a cambiaros el sanitario, es importante cambiarlo por uno con pulsor de doble descarga en la cisterna, con un botón para aguas menores y otro potente para aguas mayores. Ahorraremos entre un 70% y un 40% de agua. Si no estamos todavía por la labor, hay un pequeño truco que consiste en introducir dos botellas de plástico de un litro, o el volumen que nos quepa, cerradas y llenas dentro de la cisterna. De este modo reduciremos en dos litros la capacidad de gasto de agua de la cisterna.

5. Controlemos las fugas en cisternas

Donde más desperdicio puede haber muchas veces en un hogar es en las cisternas cuyas juntas no cierren bien, provocando pérdidas a veces intangibles pero constantes. Un método para detectarlas es verter un colorante inocuo en la cisterna y sin pulsar, esperar unas horas a ver si el color pasa al inodoro.

6. Usemos el agua del aire acondicionado o la secadora

Estos electrodomésticos producen una cantidad importante de agua destilada que resulta perfecta para regar plantas de interior en zonas de alta dureza del agua del grifo, como la cuenca mediterránea. Por supuesto este agua también sirve para las plantas de exterior.

7. Si lavamos a mano, pongamos el grifo a la mitad de su presión

Nadie suele aplicarla y el ahorro, por lógica, puede ascender a un 50% del gasto de agua en estas tareas.

8. Si usas el lavavajillas, rasca los sólidos con un cepillo

Los sólidos, que son los que confieren malos olores, se eliminan fácilmente con un estropajo y una puntita de agua. Así, los platos aguantarán más tiempo en el lavavajillas sin generar olor -sobre todo en verano- podremos esperar el tiempo oportuno para llenarlo completamente y evitar así tener que usar programas cortos que amenazan con obturar de jabón los desagües.

9. No descongeles los alimentos con agua caliente

La mejor manera de descongelar alimentos es dejarlos en la nevera, donde además contribuimos a generar frío, aunque también está para eso el microondas. El uso de agua para descongelar es un desperdicio, pero si lo hacemos, usemos un cazo y empleemos luego ese agua para cocinar o regar.

10. Esperemos a que la ropa esté realmente sucia para lavarla

No se trata de no lavar las toallas y albornoces o la ropa interior, pero tampoco de usar una camisa o un pantalón una sola vez y echarlo al canasto de la ropa sucia si no es que hemos sudado mucho o nos hemos manchado. Si podemos aguantar dos o tres veces las prendas de ropa haremos menos lavadoras y por tanto ahorraremos agua.

