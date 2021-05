Seis ideas geniales para reutilizar tu viejo cinturón

No lo mires como un cinturón viejo, sino como una oportunidad. Porque, si lo cortas, puede transformarse en unas asas para una maceta o para una caja. Pero también te resultará útil para colgar una barra de la madera y crear un nuevo organizador de pared para bolsos y chaquetas.

Seis ideas divertidas (y que te solucionarán la vida) para aprovechar tus viejas perchas

En la era del (casi) todo sirve, cada vez resulta más sencillo darle una nueva vida a objetos que antes considerábamos basura. No lo son: tu viejo cinturón aún tiene mucho que decir, y muchos usos posibles.

Además, si tu viejo cinturón es de cuero, tienes en las manos un material tremendamente versátil con muchas posibilidades interesantes en el mundo de los proyectos DIY (Do it yourself o hazlo tu mismo). Y basta con hacer un rastreo rápido por Internet para darse cuenta.

Hay más: el desgaste de tu cinturón, propio del uso, añadirá más personalidad a estos proyectos sencillos, veloces, y más que resultones. ¿Necesitas inspiración? Hemos recopilado para ti algunas ideas para empezar.

1. Monta un organizador de pared con barra de madera

Una sencilla barra de madera puede transformarse en un bonito organizador de pared si le añades unas tiras de tu viejo cinturón. Y solo necesitas unos minutos para ponerlo en marcha: las dos tiras recortadas del cinturón van dobladas, para que puedan sostener dentro la barra de madera; y sujetas a la pared con unos clavos.

Ya lo tienes. No solo has creado un bonito accesorio de pared, ya que el contraste de la madera con tu cinturón puede quedar muy resultón. Si, además, añades unos ganchos en forma de S, funciona como un práctico organizador para prendas ligeras, como bufandas, gorras o pañuelos. [Hace unas semanas te contamos ideas divertidas para utilizar tus perchas viejas, que además te solucionarán la vida.]

2. Cúelgalo con un corcho para tus fotos

Si necesitas un tablón para pinchar unas fotografías o las notas de la semana, en tu viejo cinturón encontrarás un aliado. Con él, puedes crear un tablón de anuncios muy estiloso para la pared, y sin gastarte dinero.

Además, solo necesitas el corcho y un poco de pegamento para adherirlo al cinturón. Cierra la hebilla y cuélgalo todo de la pared, con ayuda de un clavo o una alcayata. Esta misma idea también la puedes utilizar para colgar un espejo. [Hace un tiempo te contamos cómo fabricar un espejo que comprarías caro con otro mucho más barato.]

3. Hazte un llavero con tu cinturón

Incluso el trozo más pequeño de un cinturón viejo puede ser aprovechado. Por ejemplo, sirve para fabricar un llavero así de chulo. Y otra idea para que quede aún más bonito: intenta estampar tu nombre u otro motivo en la tela o cuero. Un objeto pequeño pero muy útil, que debería durar toda una vida a tu lado.

4. O hazte un marcapáginas para tus libros

Este proyecto resulta similar al llavero, pero aún más sencillo. Y, de nuevo, solo necesitas un trozo o tira, por lo que puedes crear varios marcapáginas de un solo cinturón. Y, si te quedan bonitos, regalarlos.

5. Pon asas a tu bolso, maceta o caja de madera

Unas asas añaden personalidad a un macetero o a una caja de madera simplona que tengas por casa. Pero, además, te pueden servir para decorar esa bolsa de la compra o un bolso que no acaba de convencerte.

Hacer unas asas bonitas es tan fácil como parece: recorta unas tiras que tengan el doble de tamaño del que necesites para agarrarlas, dóblalas por la mitad, y une con una grapa los dos extremos libres a tu maceta, a tu caja o a tu bolso hecho con un cinturón.

6. Inventa unas baldas flotantes con un cinturón viejo

Las baldas flotantes, sin tornillos ni escuadras ni consolas de sujeción, son tendencia. Además, resultan bastante apañadas; sobre todo cuando no quieres dejar tu pared tan agujereada como un queso emmental. Si usas un par de cinturones viejos, tendrás dos sujeciones, una para cada extremo de la balda; lo que añadirá estabilidad.

Por lo demás, para crear tus baldas flotantes con un cinturón solo necesitas introducir las baldas dentro del cinturón (con la hebilla cerrada) y poner unos clavos para sujetarlo a la pared. La ventaja: si unes entre sí varios cinturones, aunque pongas varias baldas, solo necesitas hacer un par de agujeros para todas ellas (y no varios por balda, como suele ser lo habitual).

