Cómo transformar tus cáscaras de manzana en rico vinagre casero

🍏Vinagre veraniego...manzana y dulce🍏 . . 🌿No, ¡no me he vuelto loca! En realidad, este es un aliño refrescante para tus ensaladas, y hasta para practicar un poco de détox este verano.Y prepararlo en casa tiene muchos encantos: es sencillo y casi gratis.Todo lo que necesitas son restos de fruta, un bote de cristal, un trozo de tela y una goma.¡Y es tan agradecido! En unos minutos tienes un vinagre para consumir durante todo el año. . 🌿Y puedes usar cualquier fruta, entera o solo la piel y el corazón con las semillas.Yo he usado manzana... pero seguro que el vinagre de fresas o de limón tiene que estar buenísimo. Si vas a añadir la piel, asegúrate de que la fruta es de tu huerto o ecológica y que no ha sido rociada con químicos o herbicidas, porque se concentrarán en tu vinagre. Lo que yo hago:conservarla en el congelador hasta que tengo una cantidad suficiente: unos 200 g. . 🌿Los ingredientes: .200g de fruta (yo he usado dos manzanas) .400 ml de agua .Dos cucharadas de azúcar o miel. El dulce ayuda a que fermente un poco más rápido. . Ingrediente opcional, pero acelera mucho el proceso: 15 ml de vinagre de manzana crudo. Yo lo he utilizado. 🌿 Corta la manzana y métela en bote de cristal con el azúcar y el agua hasta que la fruta esté sumergida. Presiona con una cuchara de madera para quitar las bolsas de aire. Tápalo con una tela y una goma; y déjalo reposar en un lugar a la sombra tres semanas. Remueve con la cuchara de madera cada dos o tres días durante todo el proceso. Si ves burbujas no te preocupes: es señal de que todo va bien. Importante: los trozos de manzana tienen que estar sumergidos por completo durante todo el proceso. 🌿 En cuatro semanas (tres, si has echado vinagre crudo) ya tendrás listo el primer fermento. Cuela la mezcla para retirar la fruta. Puedes usarla para hacer compost o cocinar, tiene un sabor dulce muy especial. Mete el líquido y la sustancia gelatinosa que se habrá formado en un bote de cristal esterilizado más pequeño, ciérralo bien y espera otras tres o cuatro semanas. 🌿 ¡Que lo disfrutes! No olvides pasar las fotos para ver cómo lo he hecho. 😉