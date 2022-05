¿Cuál es la diferencia entre los espárragos blancos y los verdes?

Amelia, lectora y socia de eldiario.es, nos hace la siguiente pregunta: “hoy en visto expuestos en una frutería de la calle Pez [presumiblemente de Madrid] tanto espárragos blancos como verdes de gran calibre. El tema me ha llamado la atención por dos cosas, la primera porque no había visto nunca espárragos verdes tan gruesos, y la segunda porque los blancos estaban secos y no dentro de un bote, al aire libre... Quiero decir que nunca había visto ambas cosas: verdes gruesos y blancos fuera del bote. Así que tengo varias preguntas: ¿estos espárragos blancos son iguales a los de bote? Y la segunda: ¿son diferentes diferentes especies los espárragos blancos y los verdes? Y si no lo son, por qué unos son verdes y otros blancos.

El espárrago blanco no nace en un bote

La de casi creer que los espárragos blancos nacen en un bote es una anécdota que a pesar de ser sumamente común, no deja de ser preocupante: la mayoría de las personas jóvenes no ha visto nunca espárragos blancos crudos fuera del bote, y posiblemente no sabría diferenciar una esparraguera, la planta de donde se obtiene este alimento. Entre otras cosas porque el espárrago blanco crudo es sumamente infrecuente en el circuito comercial, ya que los cultivos de esta planta cada vez están más externalizados en otros países con mano de obra más barata y solo nos llegan vía bote de conserva.

Ello a pesar de que su cultivo es típico de España; incluso se da el caso de empresas que germinan la esparraguera aquí y luego envían la planta a China o Perú en grandes contenedores, para que allí se desarrollen y las devuelvan ya en bote o en lata. Entre otras cosas, esto se hace así para no perder la denominación de origen típica, que se aplica por ejemplo en algunas localidades la ribera del Ebro. El espárrago no pierde calidad, pero hace un absurdo trasiego desde el punto de vista ecológico de ida y vuelta a España, para poder ser procesado en estos países de mano de obra más barata.

Sin embargo, hace cosa de treinta o cuarenta años era algo más frecuente ver espárragos blancos crudos de calibre ancho en el mercado, que el consumidor compraba, se llevaba a casa y hervía con sal para conseguir la misma textura que tienen los de bote. El proceso era largo y pesado porque el espárrago tiene gran cantidad de fibra no digerible, por lo que resultaba más cómodo comprarlos ya hervidos y enlatados, lo que seguramente constituye otra explicación de por qué apenas los vemos. De todos modos, para empezar a aclarar dudas a Amelia: el espárrago blanco que vio es el mismo que los de bote, solo que sin tratar.

Blancos y verdes no son especies diferentes

Por otro lado, también cabe puntualizar que los espárragos blancos y los verdes que vio Amalia no son especies distintas, sino que proceden de la misma planta pero reciben diferente tratamiento de cultivo. El espárrago es el brote de la esparraguera (Asparagus officinalis), una planta típica del bosque mediterráneo litoral y sublitoral, que trepa como enredadera por los arbustos para buscar la luz. Es la misma estrategia que usa la zarzamora, la moras y otras plantas similares, y la esparraguera madura también tiene las hojas punzantes y duras.

No obstante, los brotes tiernos son comestibles si se los sabe tratar antes de que creen lignina -madera- en exceso, y en ello se basa el cultivo del espárrago, que se hace fuera del bosque optimizando las condiciones. Se busca que el brote sea lo más tierno posible, y también que tenga buenas condiciones de temperatura. Como el brote va a buscar la luz, se le cubre con tierra para que aumente su grosor sin endurecerse en exceso y luego se le deja salir a la superficie, donde el brote cogerá el tono verde de la clorofila; ese será el espárrago verde.

Pero en otros casos, no se deja que el brote salga a la superficie sino que se le sigue cubriendo de tierra para que “engorde” en la oscuridad y cuando llega al perímetro requerido, se cercena y extrae de dentro del túmulo de tierra con que se ha cubierto. Como el brote no ha visto nunca la luz, es de color blanco y constituye lo que conocemos como espárrago blanco, del que ya hemos hablado al principio del artículo.

Sin diferencias nutricionales

Ambos tipos de espárragos comparten las mismas virtudes nutricionales: diuréticos, con mucha fibra y apenas aporte calórico, además de su sabor característico. Si acaso sería destacable del espárrago verde el ácido fólico y un mayor aporte de vitaminas y magnesio, en razón de su clorofila, que de todos modos pueden verse parcialmente destruidas en los tratamientos con calor.

Adicionalmente los espárragos verdes contendrán algo más de fibra insoluble. Por cierto que el motivo por el que la orina huele tan fuerte tras comer espárragos es el llamado ácido asparagúsico, un compuesto propio de la esparraguera que nuestro metabolismo degrada o un subproducto llamado metanotiol y que contiene un átomo de azufre, que es el que le confiere el olor desagradable.

