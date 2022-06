Seis tipos de saleros y pimenteros curiosos a la par que útiles y bonitos

Entre un sinfín de productos culinarios, quizá la sal y las especias sean los más utilizados en las cocinas del mundo. Por eso, qué menos que darles a estos ingredientes unos bonitos recipientes que no solo sirvan como instrumento de cocina, sino como una parte de la decoración de casa.

De diferentes formas divertidas, con sensor de gravedad e incluso con molinillos ajustables o diseños de todo tipo; aquí os traemos una lista de los más útiles e innovadores pero también de otros curiosos y modernos.

Salero y pimentero dos en uno

La ranura del medio del molinillo va a conseguir que tus ingredientes no se mezclen en ningún momento. Solo tendrás que rellenar cada apartado con sal y pimienta respectivamente y confiar en que, tras reemplazar la tapa de sellado después de utilizarlo, tus especias se mantendrán frescas, aromáticas y sabrosas.

Este de Gheart se desmonta fácilmente, lo que hace que limpiarlo y rellenarlo sea pan comido; es transparente, así que verás las especias; y, además, posee diferentes usos según cómo quieres que quede molida la sal o pimienta: fina, media o gruesa. Lo puedes encontrar por 16,99 euros.

Molinillo de madera con decoración

Este es perfecto para los que quieran algo “de toda la vida” pero con un toque moderno. La combinación de la cabeza de cerámica y la madera natural le da a los molinillos su encanto divertido y veraniego.

Con un tamaño de 17,5 x 6 cm, los dos molinillos son fáciles de manejar y de diferenciar, no solo por la diferencia de colores en sus cabezales, sino también porque la madera en cada uno de ellos es diferente.

Gracias al cabezal grande, es fácil de rellenar retirándolo de manera giratoria y, por si fuera poco, dispone de un nivelador para escoger el tamaño de tus especias y un posavasos de madera a juego para colocarlos. Es de Haipusen y cuestan ambos 27,89 euros.

En forma de aguacate

Es la versión más divertida de cualquier salero y pimentero. Su material es cerámica y es idóneo para condimentar con un poco de gracia todos tus platos. Este diseño de Mr. Wonderful es muy sencillo: un aguacate que, al separarlo por la mitad, se convierte en dos recipientes diferentes, uno para la sal y otro para la pimienta que podrás diferenciar ya que uno posee el hueso de dicha fruta.

Este cuesta 26,15 euros, pero es que hay de tantas formas que nos sería imposible enumerarlas, así que aquí tenéis algunas más: en forma de ancla por 27,99 euros, de flamenco por 15,99 o de columpio por 27,25.

Molinillos eléctricos

Que la tecnología ha llegado a todas las herramientas culinarias es un hecho. Así ha pasado con este molinillo de Sdlogal, cuyo sensor de gravedad hace que simplemente con girar el molinillo tus especias caigan al plato recién molidas.

Es ajustable, por lo que según el sentido en el que gires el tornillo superior podrás conseguir pimienta o sal fina o más gruesa. Una luz led azul se encenderá cuando lo uses creando una atmósfera agradable, su gran capacidad hará que casi no tengas que rellenarlo y su uso funciona a través de pilas (no incluidas).

El pack de dos cuesta 38,53 euros, aunque si quieres solo uno lo tienes por 25,25.

Con aceitera y vinagrera incluidos

Ya hablamos de aceiteras y vinagreras en otro de nuestros artículos, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de traerte el pack completo para que toda tu cocina esté a juego. Además de que es imposible confundirte ya que cada recipiente viene con el nombre de su ingrediente, no se quedarán tirados por ahí porque todos ellos disponen de un soporte para colocarlos juntos.

Y, además de darle un toque rústico a tu hogar tiene una buena relación calidad precio, ya que los cinco productos de Lolahome (vinagrera, aceitera, salero, pimentero y soporte) cuestan 24,90 euros.

Salero y pimentero en botes de madera

Para aquellos que prefieren la sencillez de los botes para coger la pizca de sal por sí mismos, esta es una alternativa diferente y atractiva. En el pack de Wandeli vienen tres botes: uno para sal, otro para pimienta y otro con un ramillete de hierba dibujado para meter el ingrediente que más desees.

Los tres recipientes son de madera de acacia 100% natural y disponen de una tapa cada uno, aunque si te apetece, los puedes colocar uno encima de otro. Cuestan 18,97 euros. Eso sí, un buen consejo es no lavarlos en lavavajillas para que la madera mantenga la calidad y el brillo, así que lavarlos a mano y secarlo inmediatamente es lo más adecuado para mantenerlos en perfecto estado.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomienda de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, elDiario.es recibe una comisión.

