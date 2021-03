Tres tiendas fiables donde comprar móviles y ordenadores reacondicionados

La tecnología es una parte importante de nuestro día a día. El móvil, el ordenador/portátil, la tablet… son muchos los dispositivos que diariamente utilizamos ya sea para los ratos de ocio o para trabajar desde casa o desde la oficina. Por eso, ya sea por tiempo o porque algo empiece a fallar, cada cierto tiempo urge cambiarlos.

Aunque comprar un equipo nuevo siempre suena bien, cada vez es más común ver los denominados "productos reacondicionados". A pesar de que a algunos usuarios puedan creer que esto es peor, la verdad es que es una muy buena opción para ajustar un poco el precio. Pero, ¿dónde se puede comprar este tipo de productos de manera fiable? Te lo contamos.

Qué es exactamente un producto reacondicionado

Antes de entrar en materia, hay que explicar que un producto reacondicionado no tiene por qué ser un producto de "segunda mano". Los segundos son aquellos equipos que, tras uno o más dueños, el particular los pone a la venta, ya sea a través de intermediarios o no.

Los "reacondicionados", por su parte, suelen referirse a modelos que las propias tiendas ponen a la venta en un formato distinto por alguna razón. Esta puede ser muy variada: productos de exposición –los que te dejan probar en tiendas–, desperfectos en el paquete, que hayan pasado alguna reparación, etc.

Las tiendas que ofrecen este tipo de productos realizan un mantenimiento y estudian su estado para, de este modo, ofrecer cierta garantía al comprador. Por lo que si se revisa bien lo que ofrece la tienda, se pueden encontrar gangas muy interesantes.

Aun así, hay que destacar un punto importante. Legalmente, en base a la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, los productos reacondicionados son de segunda mano. Por lo que hay que tener en cuenta que:

La garantía mínima que debe ofrecer el vendedor es de un año desde la venta, aunque puede ser superior

El comprador no puede reclamar la sustitución del producto por mal estado o averías

Tres tiendas fiables donde comprar móviles, tabletas y ordenadores reacondicionados

Black Market

Back Market es la tienda de reacondicionados por excelencia. Se trata de una tienda online que solo ofrece productos reacondicionados y no solo de tecnología: también de bricolaje y de belleza/salud. Se trata de una tienda que aúna los dispositivos de diferentes tiendas y/o empresas que ofrecen productos reacondicionados.

Estos pueden tener diferentes orígenes, siendo los más habituales: productos devueltos y ya abiertos, de exposición, vendidos de segunda mano o que hayan presentado algún problema.

Uno de los puntos importantes de Back Market respecto a otros similares es que, si es necesario, reparan el producto antes de ponerlo a la venta. De esta manera, si en portátil falla la fuente de alimentación, la cambian y se aseguran de su funcionamiento.

Además, el comprador cuenta con 30 días para devolver el producto y algunos dispositivos cuentan con hasta 24 meses de garantía, un año más del mínimo legal. Aun así, si compráis a través de esta tienda, revisad bien los términos de garantía y política de devoluciones en caso de avería.

Sobre el estado del producto, Back Market distingue entre cinco categorías:

Stallone. Desperfectos perfectamente visibles en cualquier parte del dispositivo.

Correcto. Rasguños visibles.

Buen estado. Rasguños leves, nunca en una zona que afecte a la visión o al uso.

Muy bueno. Desperfectos no apreciables.

Impecable. Sin desperfectos.

Amazon Warehouse

La tienda online más grande del mundo también cuenta con su propia sección de reacondicionados, y es una de las mejores opciones para comprar este tipo de productos. En primer lugar, todas las compras cuentan con la misma garantía que sus productos nuevos: dos años.

En segundo lugar, ofrece la logística de Amazon: tiempos de entrega, empaquetamiento… por lo que si estás acostumbrado a comprar en esta tienda, es la mejor opción. También cuenta con una política de reembolso.

Los reacondicionados, al no considerarse productos "nuevos", no cuentan con la garantía del fabricante, por lo que Amazon te permite devolver el dispositivo si este está defectuoso. Eso sí, al ser reacondicionados, al devolver nuestra compra no lo cambian por otro igual, sino que reembolsará el importe.

Según Amazon, las ofertas reacondicionadas tienen dos orígenes:

productos que hayan sido devueltos por los cliente

que tienen la caja abierta o que hayan sufrido daños en el almacén.

Al contrario que Black Market, Amazon solo revisa el producto, su embalaje y sus accesorios antes de ponerlo a la venta. Si algo no funciona, no cambian la pieza, sino que simplemente no lo ponen a la venta.

Respecto a las categorías que existen son:

Aceptable. No solo puede tener desperfectos físicos y señales de uso, sino que pueden faltarle "piezas, componentes necesarios" y advierten que "es posible que el producto no pueda utilizarse hasta que estos no se hayan comprado por separado".

Bueno. Productos que "funcionan perfectamente", pero que presentan deterioro por el uso habitual o les falta algún accesorio no básico.

Muy bueno. Artículos con el embalaje dañado o abiertos, o que hayan sufrido algún desperfecto mínimo.

Como nuevo. Solo tienen algún daño en el paquete.

reBuy

Aunque más desconocida, reBuy es una empresa alemana fundada en 2009 que lleva todos estos años ofreciendo artículos reacondicionados. Es, de largo, la que más tiempo lleva en esto de "dar una segunda vida".

Y es que, además de ofertar dispositivos reacondicionados, aseguran que su misión es luchar "activamente contra el desperdicio de productos". "Queremos cambiar la conciencia del consumidor a largo plazo y cooperar por los beneficios del medio ambiente", recogen en su propia descripción.

Respecto a los productos en sí, reBuy revisa y analiza "hasta 49 puntos de control". Es decir, detallan que comprueban las cámaras, la conectividad, memoria, indicador de humedad, puertos de conexión… y si algo falla, como Back market, lo reparan. Además, incluyen los cables necesarios para el funcionamiento del producto.

Además, cuenta con unas políticas de devolución y garantía muy interesantes. En primer lugar, ofrecen 21 días de prueba para el producto, por lo que si tiene cualquier error se puede devolver y elegir entre repararlo o reembolsar el dinero.

En segundo lugar, todos los artículos de reBuy cuentan con un periodo de garantía de 36 meses, muy superior al de otras tiendas. Aunque hay que revisar las condiciones en las que esta no se aplica.

