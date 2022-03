Sanidad ordena la retirada de la solución Hy-Care para lentillas por no poder garantizar una desinfección total

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado del cese de utilización y de la retirada del mercado de la solución multiuso Hy-Care para el cuidado de las lentes de contacto, nte la posibilidad de que no ofrezca los niveles adecuados de desinfección en determinadas circunstancias.

La solución se vende en botes de 60, 100, 250, 360 y 380 ml, distribuidos por el fabricante CooperVision Manufacturing Limited, originario del Reino Unido. precisamente ha sido el fabricante quien ha comunicado a AEMPS UNA petición de retirada voluntaria.

CooperVision, reconoce en un comunicado en su web que, "si bien no se han recibido quejas ni se han confirmado incidentes atribuidos a una desinfección inadecuada, esta acción es por precaución". Según la información facilitada por la empresa, esta solución podría no ofrecer los niveles adecuados de desinfección frente a altos niveles de un hongo en particular.

Estos productos se distribuyen en España a través de las empresas:

CooperVision Iberia S.L., Avda. Labradores, 1 3º, 28760 Tres Cantos, Madrid

Atlanta Vision, Pza Candelaria Ed Olympo 1ªOFIC L 356/7, 38003 Santa Cruz de Tenerife

¿Qué es Hy-care?

Hy-Care es una solución multiusos con un lubricante natural, que limpia, desinfecta, almacena, humedece, lubrica, enjuaga y elimina depósitos. Este producto está diseñado para usarse con todas las lentes de contacto blandas, incluidas las de hidrogel de silicona.

¿Qué debo hacer si utilizo Hy-Care?

Dejar de utilizarla, desechar el producto y conservar la botella para poder solicitar el reembolso del mismo.

Si experimentamos molestias en los ojos tras el uso de la solución Hy-Care, contactaremos con nuestro médico, y lo notificaremos como un incidente a través a la AEMPS.

Contactemos con nuestro profesional sanitario o el establecimiento que nos proporcionó el producto para que nos den las instrucciones necesarias sobre la devolución o reembolso. El fabricante proporcionará las instrucciones sobre la retirada a través de una página web.

Continuemos limpiando y desinfectando nuestras lentes de contacto blandas de reemplazo mensual con otro producto alternativo.

