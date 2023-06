Los mejores trucos para organizar tu armario

Cuando toca abordar la ardua tarea de organizar el armario nos puede dar pereza y eso hace que a veces acabemos poniendo la ropa sin orden y que al final nuestra casa sea un caos. La verdad es que hay muchas maneras de ordenar tanto ropa como complementos, por esto te damos algunos trucos para que esta tarea sea algo más rápida de hacer y nos ahorre tiempo.

La idea es mantenerlo ordenado y funcional. Algo que no siempre conseguimos, especialmente si tenemos mucha ropa.

El método de Marie Kondo

Esta gurú y empresaria japonesa es una de las que más éxito ha tenido en los últimos años a la hora de ofrecer consejos sobre ordenar la casa. Para ella, menos es más, de manera que aconseja tener el mínimo de cosas en casa. En este sentido, puedes plantearte donar, vender o intercambiar esas prendas que ya no te pones y, de paso, liberar espacio.

Lo más característico de su método es la forma de doblar las prendas para que ocupen menos espacio y otros trucos para mantener la casa ordenada.

Tipo de ropa

Además del método Kondo, hay otras cosas que puedes hacer para organizar tu armario sin que te cueste mucho. Por ejemplo, ordenar según el tipo de prenda. Así tienes secciones distintas: un estante para los pantalones, otro para las camisetas y otro para las faldas. De esta forma, encontrarás la prenda antes y todo estará más accesible.

Vacía tu armario

Otra manera de que haya una mejor organización es empezar por algo más básico. Si tu armario es un caos y no sigue orden ninguno, lo más sensato es vaciarlo, quitar de él todas las prendas, dejarlas sobre la cama o en cajas y empezar a ordenarlas de nuevo según el método que te vaya mejor.

Limpia el mueble

Aprovecha para limpiar el armario cuando no haya ropa. Especialmente en las partes interiores donde es más probable que se acumule el polvo.

Por colores

Hay quienes ordenan según colores, así puedes clasificar tu ropa según su gama dentro siempre de cada categoría. También permite encontrar cada cosa al momento, de un vistazo

Según temporada

También es habitual realizar un cambio de armario según temporada. Es decir, guardar en el altillo o en cajas aquellas prendas de la temporada que se ha acabado y que no te pondrás en unos meses. Y tener más a mano, en los cajones o estanterías de tu armario, las prendas que usarás a diario.

Usa diversos organizadores

Esto es coger cajas y clasificar la ropa en ellas, según temporada o tipo. Así tienes en cada lugar ropa distinta. Una cesta para los cinturones, una caja para los calcetines y ropa interior y otra para los jerséis, por ejemplo.

La ropa no se mezclará, estará siempre ordenada y no te equivocarás a la hora de coger cada prenda. Para ayudarte en esta organización clasifica debidamente cada caja con etiquetas con el nombre de lo que hay en cada una; lo verás todo a simple vista.

Organiza cada equis tiempo

Si tienes ya tu armario más o menos ordenado, esto no quiere decir que te desentiendas. Sino que debes mantenerlo de forma regular con algo de organización, si no con el tiempo todo estará menos ordenado y volverá el caos. Cada equis tiempo, revisa las prendas, mira las que quieres y las que tienes algo estropeadas, las que quieres dar, vender o regalar. Esto sirve para crear el hábito del mantenimiento regular.

Ordena debajo de la cama

Hay algunas camas que viene con cajones y espacios para dejar la ropa. Es una clara ventaja para situar allí lo que no te cabe en el armario si no es muy grande. Pero puede pasar que la cama no tenga cajones, entonces puedes aprovechar el espacio inferior para dejar cajas con zapatos y otras prendas para la temporada posterior. Así en el armario solo estará la ropa de la temporada presente. Ten en cuenta que las cajas hay quitarlas cuando limpies debajo de la cama.

Perchas y otros accesorios

El armario estará más ordenado si usas las perchas adecuadas para cada pantalón o vestido. Verás que la ropa no se arrugará y será más fácil encontrarla de un vistazo. Se aconseja tener perchas delgadas y antideslizantes porque se puede ahorrar espacio.

Burros, colgadores…

Si tu armario ya no da más de sí, puedes recurrir a burros o colgadores y dejar ahí las prendas. Quedan bien en un rincón de la habitación y son indicados para las chaquetas, los vestidos o los bolsos cuando no hay más espacio para ello.

Consejos