Ofertas Black Friday 2021: 5 portátiles geniales por menos de 600 euros

Llevamos meses escuchando acerca de la crisis de los semiconductores y el efecto que esta ha tenido en el precio general de los dispositivos electrónicos. Uno de los que mercados que más afectados se han visto es el de los portátiles. Esto hace que, dentro de la campaña del Black Friday 2021, pueda ser buena idea aprovechar los descuentos si estábamos pensando en hacernos con uno.

Los seis errores más comunes que te pueden amargar si compras un portátil

Saber más

El portátil, sobre todo tras el confinamiento del pasado 2020, se ha convertido en una de las herramientas predilectas de aquellas personas que teletrabajan. Permite cambiar muy fácilmente el espacio laboral, adaptarse a cualquier situación y no exige tener un sitio entero dedicado a él -aunque es recomendable si teletrabajamos-.

También hay que tener en cuenta el año que vivimos: el pasado 2020, por la crisis del coronavirus, muchos fabricantes alertaron de una escasez de chips y, por tanto, un retraso en las cadenas de producción. Esto ha provocado un aumento generalizado de los precios y una baja oferta, siendo habitual que algunos modelos se encuentren constantemente "agotados".

Lenovo es una de las marcas más conocidas en lo que a portátiles respecta y suele contar con equipos muy solventes a precios competitivos. El Lenovo IdeaPad 3 es un Chromebook que por 229 euros (350€ sin ofertas) puede ser una buena opción.

El IdeaPad 3 es un Chromebook, es decir, es un equipo asequible en precio y muy sencillo en sus funciones. Un portátil preparado para reproducir contenidos multimedia y navegar sin problemas, pero que no va a rendir a la hora de trabajar o realizar tareas más complejas.

Con un procesador Intel Celeron N4020, 4 GB de RAM y una tarjeta gráfica integrada Intel UHD Graphics 600, es una máquina poco potente, pero solvente. Además, su pantalla de 14 pulgadas y peso de 1,4 kilogramos hacen de él un portátil muy cómodo de llevar a cualquier parte.

Otra diferencia es que, al ser un Chromebook, no cuenta con Windows 10 ni Linux, sino con el sistema operativo Chrome OS. Algo que puede ser muy útil para aquellas personas que tengan todo en sus cuentas Google y las utilicen a menudo.

¿Y si lo que necesitamos es invertir lo menos posible en un portátil? Entonces podemos fijarnos en el Acer Chromebook 311 es una gran opción, sobre todo por su precio. Dentro del marco de las ofertas, este ultraportátil se encuentra a un precio muy interesante: 159,99 euros -259,99€, PVP-.

Los Chromebook se caracterizan por ser portátiles muy ligeros que utilizan una versión "de escritorio" de Chrome -el reconocido navegador de Google-. No son grandes portentos y, más bien, para tareas como el renderizado se quedan muy cortos y no son equipos preparados para trabajos más allá de la ofimática sencilla, pero son una alternativa ligera y, sobre todo, barata para quienes no necesiten más.

El Acer Chromebook 311 es un portátil que no llega ni al kilo de peso y, según el fabricante, alrededor de 15 horas de uso, lo que lo convierte en una gran opción para llevarse a la oficina o a clases. Este modelo incluye una webcam de 720p de resolución y memoria ampliable a través de microSD -eso sí, muy limitada: 64 B-.

Puede que necesitemos algo más de potencia bruta, sobre todo si nuestro trabajo lo requiere. Por 579€ -649,99 euros sin oferta-, el Acer Aspire 5 515-56 puede ser de las mejores opciones que encontramos por debajo de los 600 euros.

Se trata de un portátil ensamblado con un procesador i7-11657 que, si bien no es de última generación, rinde más que la mayoría de esta lista y no nos encontraremos con problemas de potencia. Además, cuenta con 8 B de RAM y 512 GB de disco duro SSD, por lo que podremos, sin mayores problemas, hacer trabajos de renderizado ligeros.

La pantalla es un panel LED Full HD de 15,6 pulgadas que, junto a la tecnología Acer Color Intelligence, lo que lo hace ideal también para jugar o ver series y películas. El Aspire 5 también cuenta con un holgado número de puertos: dos puertos USB-C de transmisión rápida de datos (5 Gbps), un puerto USB 2.0 y un puerto HDMI.

Eso sí: este modelo no cuenta con sistema operativo. No te preocupes, en ConsumoClaro te contamos cómo instalarlo y ahorrarte hasta 150 euros.

Los Matebook de Huawei se han ganado un hueco dentro de un mercado ya de por sí bastante competitivo. ¿La razón? El D15 es un buen ejemplo de ello: un portátil competente, ligero y funcional donde destaca el disco duro SSD. Todo ello por un precio de 459 euros -649€ sin oferta-, que lo hace una gran opción calidad-precio.

El Matebook D15 dispone de un i3-10110U, un procesador que cumple para programación no gráfica, trabajos de ofimática, videojuegos -no muy exigentes- y contenido multimedia. Eso sí: no es un gran portento, aunque el D15 sabe ocultarlo gracias a los 8 GB de RAM y, sobre todo, al disco duro SSD de 256 GB, que agiliza mucho varios procesos.

Otro gran atractivo es su tamaño: 15,6 pulgadas, 16,9 milímetros de grosor y 1,6 kilogramos de peso; es decir, un equipo muy fácil de llevar con uno mismo. Además, el panel es IPS con tecnología FullView, lo que lo convierte en uno de los más atractivos para ver series o películas.

¿Y si estamos buscando un dispositivo muy ligero, muy fácil y cómodo de llevar y para trabajar sin preocuparos de la batería? Entonces la Microsoft Surface Go 2, por 429,99 euros (el precio recomendado es de 629,99€ sin oferta), es la mejor de las opciones.

Se trata de un 2 en 1, es decir, es una tablet con la potencia y características de un ordenador portátil. La Surface Go 2, por tanto, tiene esa ventaja: estéticamente parece una tablet, aunque en verdad es un ordenador.

Es muy ligera (544 gramos) y pequeña (10,5 pulgadas), lo que provoca que sea muy cómoda de llevar ya que, prácticamente, cabe en cualquier mochila o bolso.

Respecto al apartado técnico, la Surface Go 2 cuenta con un Intel Pentium Gold 4425Y y 8 GB de RAM en su versión barata -frente a la de 700 euros, con un Intel M3 de octava generación-. Este no es el equipo más potente del mundo y puede quedarse corto según el uso que se le dé a la hora de trabajar, pero cumple en la mayoría de situaciones diarias (navegación, contenidos multimedia, etc.).

El gran aliciente es su autonomía: entre 7 y 10 horas de uso. Es decir, no hará falta cargar la Surface Go 2 en toda la jornada.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, eldiario.es recibe una comisión.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines