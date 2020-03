El boletín de hoy: los hospitales de Madrid al límite, la nueva web de ayuda y el discurso del rey

Aislar, hacer pruebas y tratar cada caso sospechoso. La Organización Mundial de la Salud insistió este miércoles en que ésa es su receta básica para frenar la pandemia. Sanidad dice que el nuevo sistema para hacer más tests rápidos -clave en países como Alemania o Corea del Sur- estará disponible "inmediatamente". Los hospitales de Madrid están llegando al límite por el aluvión de casos y la falta de material.



ℹ️ Entretanto... Aquí una nueva web de la Comunidad de Madrid para guiarte según tus síntomas. Por favor, utilízala sólo si tienes síntomas compatibles con el coronavirus (en particular, tos seca, fiebre, dificultad para respirar) y estás en Madrid para no sobrecargarla y no perjudicar a otras personas que sí los tienen. Pronto habrá también una aplicación de móvil parecida.



✍️ Tu historia. Tenemos un nuevo blog para que relates tu experiencia en estos días difíciles. Un canal de denuncia, desahogo, ayuda e inspiración para los demás. Escríbenos a historiascoronavirus@eldiario.es