El boletín de hoy: el plan económico para sobrellevar esto

Las nuevas medidas económicas. El Gobierno anunció este martes un paquete de ayudas de 117.000 millones de euros entre avales y nuevas subvenciones para sobrellevar la crisis. También habrá otros 80.000 millones de inversión privada. El plan incluye ayudas tanto para individuos, empleados o no, como para empresas. "El Estado va a asumir este choque", dijo el presidente Pedro Sánchez. Ayuda a empresas para suspender su actividad de manera temporal con Expedientes de Regulación de Empleo Temporales. Se exonerará a la empresa de abonar las cuotas a la Seguridad Social.

para suspender su actividad de manera temporal con Expedientes de Regulación de Empleo Temporales. Se exonerará a la empresa de abonar las cuotas a la Seguridad Social. Prestación de desempleo garantizada para todos . Todas las personas despedidas con estos expedientes recibirán el paro, incluso aquellas que no tengan los años suficientes de cotización. El paro cobrado mientras dure esta situación no restará del acumulado.

. Todas las personas despedidas con estos expedientes recibirán el paro, incluso aquellas que no tengan los años suficientes de cotización. El paro cobrado mientras dure esta situación no restará del acumulado. También podrán cobrar el paro los trabajadores a tiempo parcial, cooperativistas o trabajadores fijos discontinuos.

Prórroga automática de las prestaciones por desempleo . Nadie perderá sus derechos por no poder acudir a las oficinas de empleo.

. Nadie perderá sus derechos por no poder acudir a las oficinas de empleo. Autónomos . Los que vean reducidos sus ingresos podrán recibir prestación por falta de actividad.

. Los que vean reducidos sus ingresos podrán recibir prestación por falta de actividad. Moratoria para hipotecas. Los que vean reducirse sus ingresos pueden congelar el pago de la hipoteca. "En esta crisis nadie será desahuciado de su casa por atravesar una situación económica difícil", dijo Sánchez .

Los que vean reducirse sus ingresos pueden congelar el pago de la hipoteca. "En esta crisis nadie será desahuciado de su casa por atravesar una situación económica difícil", dijo Sánchez Servicios de agua, luz y gas, garantizados para grupos vulnerables. El Gobierno ha prohibido el cese de suministros básicos a los colectivos vulnerables durante la crisis del coronavirus.

garantizados para grupos vulnerables. El Gobierno ha prohibido el cese de suministros básicos a los colectivos vulnerables durante la crisis del coronavirus. Bono social. Prórroga automática hasta septiembre de esta ayuda a los hogares beneficiarios.

Prórroga automática hasta septiembre de esta ayuda a los hogares beneficiarios. Ayudas a personas mayores y a grupos vulnerables . Un nuevo fondo especifico de contingencia para reforzar la atención a personas mayores, sin techo y en residencias de mayores y dependientes.

. Un nuevo fondo especifico de contingencia para reforzar la atención a personas mayores, sin techo y en residencias de mayores y dependientes. Reducción de jornada hasta el 100% para cuidadores. Los trabajadores que tengan que cuidar de alguien (familiares hasta segundo grado, como nietos y abuelos) podrán pedir reducción de jornada de hasta el 100% sin que puedan ser despedidos.

Los trabajadores que tengan que cuidar de alguien (familiares hasta segundo grado, como nietos y abuelos) podrán pedir reducción de jornada de hasta el 100% sin que puedan ser despedidos. Menos reglas de gasto para l os ayuntamientos . Podrán gastar más si lo invierten en partidas de atención social: atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al coronavirus.

. Podrán gastar más si lo invierten en partidas de atención social: atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al coronavirus. Avales para empresas . Las empresas tendrán "toda la liquidez" que necesiten y el Estado dará préstamos flexibles.

. Las empresas tendrán "toda la liquidez" que necesiten y el Estado dará préstamos flexibles. Ayudas al teletrabajo. Subvenciones para la digitalización de pequeñas y medianas empresas. Aquí la crónica sobre al anuncio con más detalles de nuestra reportera de Economía Marina Estévez Torreblanca

📃La lista de las medidas económicas tomadas por el Gobierno

👉La explicación de las medidas laborales de nuestra reportera experta en información laboral, Laura Olías 😔 No todos los trabajadores pueden quedarse en casa porque sus empresas no les dejan o incluso no cumplen las medidas de higiene: esta historia sobre casos de empleados de Airbus, Correos o Ryanair que denuncian que sus empresas no están respetando los protocolos.



🩺 Más tests. Siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad hará un despliegue para hacer más pruebas también a casos sospechosos y considerados no graves, que ahora no se están testando: espera tener listo el nuevo sistema en "dos o tres días". La OMS lo considera esencial para hacer el seguimiento de esos casos, aislarlos y evitar más contagios.



ℹ️ Nueva app oficial de información. La app, que se espera arranque esta semana, servirá para guiar a los posibles pacientes a través de los síntomas y los pasos que hay que dar. Aquí la pieza de Carlos del Castillo, nuestro reportero de Tecnología.



⚽️ La UEFA aplaza la Eurocopa hasta 2021

📐La Selectividad se retrasa sin fecha. Nadie va a perder el curso

🥎 Roland Garros se aplaza a septiembre



💪🏼Algo bueno. Los testimonios de personas que se han recuperado en Italia. Hemos hablado con algunas de ellas y cuentan lo mal que lo han pasado, pero cómo han salido adelante. Aconsejan a los españoles: "Quédense en casa". La historia de los que se han curado.